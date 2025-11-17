Liquidación comercial de Lectorum Publications, el mayor distribuidor de libros en español del país, tras importantes cambios en la financiación federal

PINE BROOK, N.J., 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A.J. Willner Auctions llevará a cabo una importante subasta de liquidación de aproximadamente 700 000 libros en español y bilingües de Lectorum Publications, el mayor y más antiguo distribuidor de libros en español de los Estados Unidos. La empresa está cerrando sus puertas después de más de 60 años en el negocio, citando dramáticos cambios en la financiación federal que devastaron las ventas a lo largo de 2024.

El presidente y director ejecutivo de Lectorum, Alex Correa, le dijo a Publishers Weekly que la caída de la empresa fue impulsada por un cambio repentino y severo en la financiación escolar federal, específicamente, los cambios en las asignaciones de Título I , que históricamente permitían a las escuelas comprar materiales de lectura en español para programas bilingües y de ESL.

"El factor más crítico para nosotros fue el cambio en las políticas de financiamiento federal para las escuelas, en particular con respecto a los fondos del Título I, destinados en parte a la compra de libros en español", dijo Correa.

"Nuestras ventas se vieron afectadas en un 30 % durante el año, lo que es difícil para una industria que ya trabaja con márgenes reducidos".

Durante décadas, Lectorum fue un proveedor fundamental para las instituciones educativas de EE. UU. En años anteriores, las escuelas representaban aproximadamente el 60 % del negocio de la empresa , y los libros infantiles para los grados K–8 representaban el 70-75 % de las ventas totales . Después de la pandemia, los ingresos de la empresa se estabilizaron en aproximadamente 12 millones de $ anuales, pero el repentino cambio de política y la correspondiente caída en las compras escolares resultaron insostenibles.

Con los presupuestos escolares redirigidos y las asignaciones de libros en español reducidas, Lectorum experimentó un colapso sin precedentes en la demanda, lo que obligó a la empresa a cerrar sus operaciones y liquidar su inventario.

Detalles de la subasta

Subastador: A.J. Willner Auctions





Inventario: Aprox. 700 000 libros en español y bilingües





Categorías: literatura infantil K–8, títulos galardonados, juegos de aula, ediciones de biblioteca, libros comerciales, lectores bilingües y más





Ubicación: Pine Brook, NJ





Finaliza la subasta en línea programada: 4 de diciembre de 2025.

Una oportunidad histórica para escuelas, bibliotecas, liquidadores y revendedores

Durante décadas, Lectorum ha sido la principal fuente de literatura en español para las escuelas, bibliotecas, programas bilingües e iniciativas de alfabetización de los Estados Unidos. La liquidación representa la mayor oferta de inventario educativo en español que ha llegado al mercado estadounidense en años.

Los compradores tendrán acceso a:

Palé de lotes de títulos nuevos del catálogo actual





Superventas infantiles y clásicos bilingües





Conjuntos de aula y materiales de lectura guiada





Tapas duras, libros de bolsillo, encuadernaciones de bibliotecas





Exceso de existencias de los editores, lista de reserva e inventario profundo en todos los grupos de edad

Acerca de Lectorum Publications

Fundada hace más de 60 años, Lectorum Publications fue el mayor distribuidor independiente de libros en español del país, sirviendo a escuelas públicas, programas bilingües, universidades y bibliotecas de todo el país. La empresa también operaba como editora y producía ediciones en español de los principales títulos infantiles de Estados Unidos.

Acerca de A.J. Willner Auctions

A.J. Willner Auctions es una empresa de liquidación de empresas de servicio completo especializada en inventario comercial, activos industriales, equipos pesados y colecciones especializadas. Con más de 100 años de experiencia combinada, la firma presta servicios a bancos, fideicomisarios, abogados y propietarios privados en todo el noreste de los Estados Unidos.

