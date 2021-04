LiquiGlide ohlasuje nové partnerstvá a posledné kolo financovania, keďže budúcnosť bez trenia sa stáva realitou

„Naša technológia predefinovala, čo je možné pri práci s hustými, pomaly sa pohybujúcimi tekutinami," uviedol Dave Smith, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti LiquiGlide. „Už vidíme jej vplyv vďaka mimoriadnym prelomom v obaloch, výrobe a biomedicínskom priemysle. Keďže pokračujeme v rozširovaní našej prítomnosti na trhu prostredníctvom našich najnovších partnerstiev so spoločnosťami Colgate a Mibelle Group, sme hrdí na to, že spojíme sily s globálnymi lídrami v oblasti inovácií a spotrebného tovaru."

Našťastie budú mať zákazníci čoskoro možnosť spoznať aký rozdiel dokáže LiquiGlide v produktoch, ktoré používajú každý deň. Pre spotrebiteľov v Európe spoločnosť Colgate práve predstavila transformačný, jasný, PET recyklovateľný obal na zubné pasty, vyvinutý v spolupráci s LiquiGlide, ktorý umožňuje oveľa jednoduchšie dávkovanie zubnej pasty.

V rámci partnerstva spoločnosti LiquiGlide so spoločnosťou Mibelle Group, popredným švajčiarskym výrobcom spotrebných výrobkov, kozmetiky a farmaceutických výrobkov, sa jej technológia snaží eliminovať výrobný odpad. Použitím technológie CleanTanX™ od spoločnosti LiquiGlide znížila skupina Mibelle Group stratu vo svojich nádržiach na výrobu zubnej pasty až o 99% a zaznamenala významné úspory v spotrebne čistej vody, energie a práci. Dnes sa partnerstvo rozširuje na ďalšie produktové rady.

Spoločnosť navyše oznámila, že spolupracuje s popredným priemyselným dizajnérom Yvesom Béharom a jeho dizajnérskou firmou fuseproject, aby vytvorili elegantné, bezodpadové a udržateľné obaly pre rad výrobkov pre zdravie a krásu pod značkou EveryDrop™ od spoločnosti LiquiGlide. Podľa Béhara „tu existuje príležitosť pre dizajn, ktorý by využil nové technológie, ktoré môžu úplne zmeniť spôsob, akým premýšľame o cyklickom systéme „nulového odpadu" - od návrhu produktu po jeho zneškodnenie – s cieľom podporovať zodpovednú spotrebu.

Výhody LiquiGlide presahujú rámec spotrebiteľských výrobkov. Spoločnosť sa zameriava aj na kriticky dôležité aplikácie svojej technológie v biomedicínskej oblasti, vrátane prevencie upchávania, znižovania infekcie súvisiacej so zariadeniami a zvýšenej výroby a dodávania viskóznych liekov a biologických látok.

Tieto partnerstvá, spolu s rýchlo rastúcim dopytom spotrebiteľov po udržateľnejšom tovare, podčiarkujú obrovskú príležitosť, ktorú má spoločnosť LiquiGlide pred sebou. Spoločnosť v roku 2020 takmer zdvojnásobila svoj tím, keďže sa pripravuje na rozšírenie svojej technológie do ďalších aplikácií. V rámci svojho rastu spoločnosť LiquiGlide pridala skúsených vedúcich pracovníkov z obalového a biotechnologického sektoru. Damien Dossin bude pôsobiť ako výkonný viceprezident a generálny riaditeľ divízie spotrebného tovaru a Dan Rippy sa stal výkonným viceprezidentom a generálnym riaditeľom biomedicínskej divízie LiquiGlide. Spoločnosť tiež vymenovala do funkcie CMO v spoločnosti LiquiGlide Toma Britanika, ktorý bol predtým CMO spoločnosti The Clorox Company s desaťročnými skúsenosťami v priemysle spotrebného balenia.

„Sme obklopení tekutými výrobkami - od potravín alebo kozmetiky v každodennom živote až po cenné lieky alebo biologické látky v priemysle. Až doteraz sme prijali významný odpad, či už vo výrobe alebo v balení, ako súčasť ceny za tieto výrobky, pretože sa lepili na nádoby alebo zariadenia, ktorých sa dotýkali," uviedol profesor Kripa Varanasi, spoluzakladateľ a predseda LiquiGlide. "Vďaka eliminácii trenia odstraňuje technológia LiquiGlide toto základné obmedzenie. Teraz môžeme upustiť od každej poslednej kvapky, minimalizovať straty výnosov vo výrobe a znížiť oklúzie a infekcie v zdravotníckych pomôckach. Náš tím je na misii zmeniť paradigmu naprieč priemyselnými odvetviami tak, aby sme zaviedli udržateľné výrobky a procesy, ako aj zlepšenia výsledkov pre pacientov."

LiquiGlide je vynálezca revolučnej technológie, ktorá eliminuje trenie medzi kvapalinami a pevnými látkami a umožňuje ľahký tok tekutín. Táto technológia, ktorú na MIT vymysleli Dave Smith a profesor Kripa Varanasi, eliminuje základné konštrukčné obmedzenia a umožňuje skutočné, silné prelomy v rôznych priemyselných odvetviach a transformuje spôsob výroby, balenia a spotreby viskóznych výrobkov. LiquiGlide tiež zlepšuje kvalitu života a starostlivosť o pacientov tým, že poskytuje zdravotnícke pomôcky, ktoré sa nebudú upchávať alebo spôsobovať infekcie, a nové lieky a biologické látky, ktoré boli predtým príliš viskózne na výrobu alebo aplikáciu.

