Lisa Shemie é nomeada assessora geral e secretária corporativa da OANDA

NOVA YORK, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A OANDA , líder global em serviços de trading on-line de ativo diversificados, dados e análise de moedas, tem o prazer de anunciar a nomeação de Lisa Shemie como assessora geral e secretária corporativa. Responsável pela supervisão da função jurídica da empresa em todo o mundo, Shemie também fará parte do comitê executivo de sua sede em Nova York.

Uma talentosa advogada de serviços financeiros com mais de 20 anos de experiência, Shemie ingressa na OANDA após prestar seus serviços na Cboe Global Markets, onde foi diretora jurídica em cada um dos centros de operações de câmbio da Cboe, Cboe FX Markets e Cboe SEF. Antes disso, trabalhou durante 15 anos com grandes empresas financeiras, como a JP Morgan Chase.

Adicionalmente, Shemie prestou serviços para o Financial Markets Lawyers Group, integrado por advogados seniores de participantes do mercado FX que se reúnem sob a orientação do Federal Reserve Bank de Nova York. Também atuou como copresidente do Subcomitê de Estrutura de Mercado do Comitê Consultivo de Risco de Mercado da CFTC e como Presidente da Foreign Exchange Professionals Association, um grupo industrial que representa os interesses coletivos dos participantes profissionais do mercado FX. Ela fez parte de vários grupos de trabalho do Global Foreign Exchange Committee, que é responsável pelo desenvolvimento contínuo do FX Global Code.

Gavin Bambury, CEO da OANDA, declarou: "Considerando a sua reputação como membro respeitado de vários comitês do setor FX e credenciais impressionantes no setor de câmbio e serviços financeiros em geral, acreditamos que Lisa será um ativo considerável para a empresa. Ela agrega sua comprovada experiência nas áreas comercial, gerencial, regulatória, operacional e estratégica, o que lhe permitirá ajudar a impulsionar o crescimento corporativo, ao mesmo tempo em que atuará como consultora confiável da empresa durante os próximos anos. Esperamos dar as boas-vindas a Lisa em nossa empresa OANDA."

Para complementar, Shemie declarou: "Ao longo dos anos, a OANDA tem conquistado uma reputação na Comunidade FX por sua integridade, emergindo como líder do setor e amplamente reconhecida por sua dedicação ao sucesso de seus clientes. Estou entusiasmada para associar-me à empresa e ajudar a capturar novas oportunidades, além de impulsionar a expansão da empresa no futuro."

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxa de câmbio gratuitamente na internet, lançando uma plataforma de negociação Forex que ajudou a abrir caminho para o desenvolvimento do trading de moedas na internet cinco anos depois. Atualmente, o grupo oferece trading on-line de ativos diversificados, dados e análises de moeda para clientes de varejo e corporativos, demonstrando uma experiência inigualável em câmbio. Com entidades regulamentadas em nove dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o mercado de câmbio. Para mais informações, acesse o site oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

