Lisa Shemie benoemd tot algemeen raadsman en bedrijfssecretaris bij OANDA

NEW YORK, 26 oktober 2021 /PRNewswire/-- OANDA, een wereldwijde marktleider op het gebied van online diensten voor handel in meervoudige activa, valutagegevens en analyses, kondigt met gepaste trots de benoeming van Lisa Shemie tot algemeen raadsman en bedrijfssecretaris aan. Shemie wordt verantwoordelijk voor het wereldwijd toezicht houden op de juridische functie van het bedrijf en zal ook vanuit haar basis in New York in het uitvoerend comité zitting hebben.

Shemie, een talentvolle advocaat binnen de financiële dienstverlening met meer dan 20 jaar ervaring, treedt in dienst bij OANDA na een periode bij Cboe Global Markets, waar ze hoofd juridische dienst was van alle handelsplatformen van Cboe, Cboe FX Markets en Cboe SEF. Daarvoor werkte ze 15 jaar bij financiële grootmachten als JP Morgan Chase.

Daarnaast was Shemie werkzaam bij de Financial Markets Lawyers Group, die bestaat uit senior advocaten van internationale valutahandelaren die bij elkaar komen onder leiding van de Federal Reserve Bank of New York. Ze was ook medevoorzitter van het subcomité marktstructuur van het adviescomité voor marktrisico's van het CFTC, en als voorzitter van de vereniging van buitenlandse valutahandelaren, een branchegroep die de collectieve belangen van professionele buitenlandse valutahandelaren vertegenwoordigt. Ze maakte onderdeel uit van verschillende werkgroepen in het kader van het Global Foreign Exchange Committee, dat verantwoordelijk is voor de voortdurende ontwikkeling van de wereldwijde wereldwijde internationale valuecode.

Gavin Bambury, CEO van OANDA, zegt het volgende: "Gelet op haar reputatie als gerespecteerd lid van verschillende sectorcommissies binnen de buitenlandse valutahandel en indrukwekkende referenties in de valutasector en de bredere financiële dienstverlening, zijn we van mening dat Lisa een belangrijke aanwinst voor het bedrijf zal zijn. Ze voegt haar bewezen commerciële, leidinggevende, regelgevende, operationele en strategische expertise toe, wat haar in staat stelt om de bedrijfsgroei te bevorderen en in de komende jaren als betrouwbare adviseur van het bedrijf te fungeren. We kijken ernaar uit om haar te verwelkomen bij OANDA."

Shemie voegde eraan toe: "In de loop der jaren heeft OANDA een reputatie opgebouwd op het gebied van integriteit binnen de buitenlandse valutahandel, gaandeweg als marktleider, en wordt algemeen erkend voor de toewijding aan het succes van de klant. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het bedrijf om nieuwe mogelijkheden te helpen creëren en de groei van het bedrijf in de toekomst te stimuleren."

Over OANDA

Het in 1996 opgerichte OANDA was het eerste bedrijf dat gratis wisselkoersgegevens op internet deelde en een FX-handelsplatform lanceerde dat vijf jaar later een rol speelde bij de ontwikkeling van webgebaseerde valutahandel. Tegenwoordig verzorgt de groep online multi-activahandel, valutagegevens en analyses aan particuliere en zakelijke klanten. Hiermee laten ze een ongeëvenaarde expertise op het gebied van buitenlandse valuta zien. Met gereguleerde entiteiten in negen van de meest actieve markten ter wereld, blijft OANDA zich inzetten om de internationale valutahandel te transformeren. Ga voor meer informatie naar oanda.com of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube.

