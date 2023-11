LITEON lance une nouvelle génération révolutionnaire de solutions de refroidissement liquide (COOLITE), en présentant son système refroidissement par immersion pour transformer les centres de données à l'occasion Super Computing 2023

DENVER, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- LITEON Technology, le principal fournisseur mondial de solutions d'alimentation et de refroidissement, a annoncé sa prochaine génération révolutionnaire de solutions de refroidissement liquide (COOLITE), de refroidissement par immersion et de produits d'alimentation ORv3 lors de l'événement Super Computing à Denver. Suite à sa participation au sommet OCP le mois dernier, LITEON se préparait à présenter ses dernières offres lors du salon. La présence de LITEON à cet événement souligne son engagement à faire progresser les solutions globales de gestion de l'énergie dans les centres de données écologiques, en mettant l'accent sur l'informatique de haute performance.

LITEON showcased its latest COOLITE liquid cooling solutions at SC 23.

LITEON a présenté lors du salon ses derniers systèmes et solutions d'alimentation conformes à la norme ORv3, y compris une efficacité de conversion de puissance élevée de 97,5 %, répondant aux besoins des applications des centres de données de nouvelle génération. La plateforme de produits ORv3 comprend un contrôle intelligent de la gestion de l'énergie (PMC, Power Management Control) avec des capacités de surveillance en temps réel pour aider à optimiser l'utilisation de l'énergie dans les centres de données et garantir la fiabilité. En outre, la batterie de secours au lithium (BBU, Backup Battery Unit) à haute efficacité fournit un système de secours robuste, complété par un logiciel intelligent de gestion de l'énergie, qui visualise les schémas de consommation d'énergie et aide à la prise de décision. Les nouveaux produits offrent plusieurs avantages clés, notamment une plus grande efficacité, qui permet de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer l'impact environnemental ; une plus grande densité de puissance, qui permet aux centres de données d'augmenter leur capacité énergétique sans accroître leur empreinte ; et une plus grande fiabilité.

Les solutions de refroidissement liquide de LITEON (COOLITE) utilisent un liquide de refroidissement spécialisé pour éliminer la chaleur des serveurs. Cela offre plusieurs avantages par rapport au refroidissement traditionnel par air :

Efficacité thermique améliorée : Le refroidissement liquide évacue la chaleur plus efficacement que l'air, ce qui permet aux serveurs de fonctionner à des températures plus élevées et d'être plus performants.

Réduction de la consommation d'énergie : Le refroidissement liquide peut réduire la consommation d'énergie, ce qui permet aux centres de données d'économiser de l'argent et de réduire leur impact environnemental.

Fiabilité accrue : Le refroidissement liquide élimine le risque de défaillance des ventilateurs et d'autres problèmes liés à la circulation de l'air, ce qui améliore la fiabilité et le temps de fonctionnement du serveur.

Maintenance simplifiée : Les systèmes de refroidissement liquide sont plus faciles à entretenir que les systèmes traditionnels de refroidissement par air, ce qui réduit les coûts d'exploitation.

La solution de refroidissement liquide par immersion de LITEON a été présentée pour la première fois, soulignant la nature complète et innovante des solutions de refroidissement liquide de LITEON. Ces solutions innovantes offrent plusieurs avantages clés par rapport aux technologies traditionnelles des centres de données, notamment une plus grande efficacité, une plus grande densité de puissance, une fiabilité accrue et une consommation d'énergie réduite. Nous sommes convaincus que ces solutions aideront les opérateurs de centres de données à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et à fournir de meilleures performances et une plus grande fiabilité aux clients.