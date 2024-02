LITEON stellt auf dem MWC 2024 innovative 5GxKIxESG-Anwendungen und hoch energieeffiziente 5G-Kleinzellen vor

Verbesserung des 5G-Ökosystems mit LITEON

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- LITEON Technology nimmt vom 26. bis 29. Februar 2024 an der MWC in Barcelona, Spanien, teil. Unter dem Motto „Elevate 5G Ecosystem with LITEON" präsentierte das Unternehmen zum ersten Mal verschiedene Errungenschaften aus seiner Zusammenarbeit mit internationalen und bereichsübergreifenden Ökosystempartnern. Zu den wichtigsten Highlights gehören innovative 5G x KI x ESG-Anwendungen, energieeffiziente Kleinzellen--Stationen und eine komplette Serie integrierter Basisstationen.

Auf dem MWC 2024 wird LITEON eine Vielzahl von Errungenschaften aus der Zusammenarbeit mit dem 5G-Ökosystem vorstellen, wie das Projekt „5G Outdoor Private Network for AI empowered Soundscape Automatic Collection" in Zusammenarbeit mit Far EasTone Telecommunications als erfolgreiches Beispiel für innovative Anwendungen, die 5G, KI und ESG kombinieren. Darüber hinaus arbeitete LITEON mit dem weltweit renommierten Unternehmen für Testlösungen, Keysight Technologies, zusammen, das mit seiner E-Plane ETSI Test Suite Echtzeittests der Energieeffizienz von LITEON ORAN-Funkgeräten durchführte. Darüber hinaus hat sich LITEON mit NXP® Semiconductors zusammengetan, einem weltweit führenden Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen und strategischem Partner für die Entwicklung zuverlässiger und flexibler Kleinzellen-Stationen für den Innen- und Außenbereich sowie der nächsten Generation. LITEON zeigt außerdem Lösungen, die in Zusammenarbeit mit hochrangigen Forschungsinstituten in Europa und Singapur entwickelt wurden, und beweist damit, dass LITEONs komplettes Angebot an 5G-O-RAN-Produkten die vielfältigen Anforderungen von Kundenanwendungen in verschiedenen Branchen erfüllen kann. Darüber hinaus entsprechen die LITEON 5G-Lösungen vollständig den ESG-Richtlinien und bieten den Kunden optimale Lösungen für kleine Stationen.

Richard Chiang, General Manager der Smart Life Application SBU bei LITEON, erklärte: „Die offene Architektur von 5G hat die Dynamik des Telekommunikationsmarktes tiefgreifend und unwiederbringlich verändert – von der herkömmlichen geschlossenen Landschaft hin zu einer stärker disaggregierten und offenen. Dieser Trend ebnet den Weg für eine sehr prosperierende 5G-Geschäftszukunft. Aus diesem Grund ist LITEON bestrebt, mit vielen erstklassigen strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, um innovative Anwendungen neuester Technologien zu entwickeln und ein umfassendes 5G-Ökosystem aufzubauen, und es könnte nicht schöner sein, unsere Errungenschaften auf dem MWC 2024 zu präsentieren."

LITEON investiert weiterhin in 5G, um wettbewerbsfähige und flexible Lösungen anzubieten. Während des gesamten Design-, Entwicklungs- und Herstellungsprozesses richtet sich jeder Schritt streng nach den ESG-Richtlinien des Unternehmens; sowohl die Sub-6GHz- als auch die mmWave O-RAN-Funkeinheiten von LITEON sind erprobte, hoch energieeffiziente Produkte. LITEON wird die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden weiter vertiefen, um ein globales 5G-Ökosystem aufzubauen und Lösungen mit Mehrwert für die Netzwerkkommunikation zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350202/Photo_LITEON_showcased_at_2024_MWC.jpg