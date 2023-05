Lithion Recycling treibt den Bau seiner ersten kommerziellen Anlage voran und wird zu Lithion Technologies

MONTREAL, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Lithion Recycling (Lithion), jetzt Lithion Technologies, ein Pionier in der Entwicklung von technologischen Lösungen, die nachhaltig, effizient und profitabel die Kreislauffähigkeit von Batteriematerialien herstellen, ist stolz darauf, den Bau seiner ersten kommerziellen Anlage zur Gewinnung kritischer Mineralien in St-Bruno-de-Montarville in der Nähe von Montreal in Kanada bekannt zu geben.

Nachdem Lithion seine Technologie in den letzten 5 Jahren in seiner Demonstrationsanlage im kommerziellen Maßstab erfolgreich weiterentwickelt hat, bestätigt der Bau dieser Anlage, dass es sich in der Kommerzialisierungsphase befindet. Lithion St-Bruno wird jährlich mehr als 15.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien aus Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen sowie nicht konforme Materialien aus der Zell- und Batterieherstellung verarbeiten, um das für Lithion typische Konzentrat kritischer Mineralien herzustellen. Diese Kapazität, die 45.000 Autos entspricht, wird die Umweltauswirkungen der Elektrifizierung des Verkehrs erheblich reduzieren und die Bemühungen der strategischen Partner um eine lokale und nachhaltige Kreislaufwirtschaft für strategische Materialien unterstützen.

Das Werk liegt strategisch günstig in der Nähe von Montreal, um die Beschaffung von Batterien und nicht konformen Materialien aus Kanada und den Vereinigten Staaten zu erleichtern und gleichzeitig von der Nähe zur wachsenden Batterieindustrie in Québec zu profitieren. Ermöglicht wurde der Bau durch die finanzielle Unterstützung der Regierung von Québec über Investissement Québec und den Fonds d'électrification et de changements climatiques, IMM Investment Global, Fondaction und General Motors.

„Ich bin begeistert, dass wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben", sagte Benoit Couture, Präsident und CEO von Lithion. „Von Anfang an war es unser Ziel bei Lithion, die Energiewende wirklich nachhaltig zu gestalten, indem wir die vollständige Kreislauffähigkeit von Batteriematerialien ermöglichen. Der heutige Erfolg ist ein Beweis für das beispiellose Maß an Innovation, Zusammenarbeit und Integrität, die unser Team demonstriert hat. Dank ihres Engagements für unser gemeinsames Ziel bestätigt Lithion heute seinen Status als wichtiger Akteur in der Batterieindustrie. Unser Team ist stolz darauf, in Kanada eine lokal entwickelte Lösung zur Lösung eines globalen Problems zu implementieren."

Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran, so dass der Betrieb voraussichtlich im Herbst dieses Jahres aufgenommen werden kann. Danach folgt der Bau der Hydrometallurgie-Anlage, in der das Konzentrat in seine Komponenten zerlegt wird, um Lithium, Kobalt und Nickel in Batteriequalität zu gewinnen. Die Inbetriebnahme dieser zweiten Anlage ist für 2026 geplant, nach einer bevorstehenden Finanzierungsrunde und Standortauswahl.

Diese Entwicklungen demonstrieren die Bedeutung von Lithion für die Stärkung der nordamerikanischen Batterielieferkette und ihren wichtigen Beitrag zur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft von Batteriematerialien.

„Das Lithion-Projekt fügt sich in unsere Entwicklungsstrategie für die Batterieindustrie, die sich auf die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling unserer kritischen Mineralien konzentriert. Dieses neue Werk baut auf der führenden Rolle und dem Know-how der Industrie in Québec auf und macht unsere Provinz für lokale und internationale Investoren noch attraktiver", erklärte Pierre Fitzgibbon, Minister für Wirtschaft, Innovation und Energie, Minister für regionale Wirtschaftsentwicklung und Minister für die Metropole und die Region Montréal.

„Der Bau einer wichtigen Mineralgewinnungsanlage in der Region Monteregie ist eine hervorragende Nachricht für Québec und steht im Einklang mit den Zielen des Plans unserer Regierung für eine grüne Wirtschaft. Sie ist nicht nur ein wichtiger Motor für die Elektrifizierung des Verkehrs, sondern auch ein gutes Beispiel für Recycling und Wiederverwertung, wodurch der Bedarf an neuen Materialien reduziert wird", erklärte Benoit Charette, Minister für Umwelt, Klimaschutz, Wildtiere und Parks und zuständig für die Region Laurentides.

„Wir sind stolz darauf, die erste kommerzielle Anlage von Lithion zu beherbergen, einem Unternehmen, das zur Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Batteriematerialien beiträgt. Die strategische Lage des Gewerbeparks Gérard-Filion in der Nähe wichtiger Straßen für die nordamerikanische Lieferkette ermöglicht es uns mehr denn je, innovative und ehrgeizige Unternehmen der Wirtschaft von morgen anzuziehen", so Ludovic Grisé Farand, Bürgermeister von Saint-Bruno-de-Montarville.

Von Lithion Recycling zu Lithion Technologies

Lithion nutzt diese Gelegenheit, um seinen vollständigen Namen von Lithion Recycling in Lithion Technologies zu ändern, was seine Identität besser widerspiegelt. Die innovativen Technologien des Unternehmens zur Gewinnung und Reinigung von strategischen Materialien gehen über das Recycling hinaus. Sie bieten dem Markt Lösungen, die den wechselnden Anforderungen dieser sich ständig weiterentwickelnden Branche gerecht werden, und verfügen über ein einzigartiges Know-how, das ihren Ansatz von anderen unterscheidet.

„Ich freue mich, dass unser Unternehmen nun einen Namen trägt, der besser zu dem passt, was wir sind, nämlich ein nachhaltiges und kosteneffizientes Unternehmen für technologische Lösungen mit einem globalen Fokus auf die Rückgewinnung strategischer Lithium-Ionen-Batteriematerialien", sagte Benoit Couture, Präsident und CEO von Lithion. „Wir bieten unseren strategischen Partnern mehr als modernste Spitzentechnologie. Wir bieten ihnen darüber hinaus die unübertroffene Unterstützung unserer marktverbundenen Experten, um ihre Bedürfnisse perfekt zu erfüllen."

Informationen zu Lithion Technologies

Lithion hat ein nachhaltiges, effizientes und kostengünstiges Verfahren zur Rückgewinnung strategischer Materialien aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien und nicht konformen Materialien aus der Batterieproduktion entwickelt. Die Technologien von Lithion ermöglichen die Rückgewinnung von bis zu 95% der Batteriekomponenten, so dass sie von den Batterieherstellern wiederverwendet werden können, um die Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten. Diese Innovation ermöglicht eine nachhaltige Energiewende und das Erreichen der Dekarbonisierungsziele der Gesellschaft, indem sie die Nachfrage nach der Gewinnung natürlicher Ressourcen durch den Einsatz nachhaltiger Technologien und Prozesse reduziert. Lithion hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 durch strategische Partnerschaften und Lizenzvergabe weltweit 25 Anlagen zu errichten. Für weitere Informationen gehen Sie auf: www.lithiontechnologies.com.

