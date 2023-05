Recyclage Lithion progresse dans la construction de sa première usine commerciale et devient Lithion Technologies

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Recyclage Lithion (Lithion), maintenant Lithion Technologies, pionnier dans le développement de solutions technologiques avancées pour la création de l'économie circulaire des matériaux de batteries, est fier d'annoncer l'avancement de la construction de sa première usine commerciale d'extraction de minéraux critiques à St-Bruno-de-Montarville, près de Montréal, au Québec.

Après avoir perfectionné sa technologie dans son usine de démonstration à échelle commerciale au cours des cinq dernières années, Lithion confirme être dans la phase commerciale de son développement avec la construction de cette installation. L'entreprise y recevra plus de 15 000 tonnes de batteries lithium-ion par an provenant de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables, ainsi que de matériaux non conformes issus de la fabrication de cellules et de batteries, dans le but de produire son concentré de minéraux critiques distinctif. Cette capacité équivaut à 45 000 voitures. Le projet soutiendra les efforts de l'entreprise et de ses partenaires stratégiques en faveur d'une circularité locale et durable des matériaux stratégiques en plus de contribuer à réduire considérablement l'impact environnemental de l'électrification des transports.

La position stratégique de l'usine près de Montréal facilitera son approvisionnement en batteries et en matériaux non conformes en provenance du Canada et des États-Unis tout en bénéficiant de sa proximité géographique avec la filière batterie québécoise en plein essor. La construction a été rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec et du Fonds d'électrification et de changements climatiques, d'IMM Investment Global, de Fondaction et de General Motors.

Le président et chef de la direction de Lithion, Benoit Couture, s'est réjoui de l'annonce de cette étape décisive dans le développement de l'entreprise : « Depuis ses débuts, Lithion s'est fixé pour objectif de favoriser une transition énergétique durable en permettant la circularité complète des matériaux de batteries. Cette réalisation témoigne de l'innovation, de la collaboration et de l'intégrité exceptionnelles dont fait preuve notre équipe. Grâce au dévouement de chacun envers notre objectif commun, Lithion confirme aujourd'hui son statut d'acteur majeur dans l'industrie des batteries. Nous sommes fiers de mettre en pratique, au Québec, une solution élaborée localement en réponse à un défi mondial. Cela représente un exemple concret de notre engagement en faveur d'un avenir durable et responsable. »

La construction progresse et les opérations devraient débuter dès l'automne comme prévu. Suivra la construction de l'usine d'hydrométallurgie qui séparera le concentré créé à l'usine de St-Bruno-de-Montarville en ses composants pour produire du lithium, du cobalt et du nickel de qualité batterie. La mise en service de cette deuxième installation est prévue pour 2026, après une ronde de financement qui débutera prochainement et la sélection du site.

Ces développements démontrent l'importance de Lithion dans la mise en place de la chaine d'approvisionnement des batteries en Amérique du Nord et sa contribution majeure à la création de la circularité des matériaux de batteries.

« Le projet de Lithion s'insère dans la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie, qui mise sur l'extraction, la transformation et le recyclage de nos minéraux critiques. Cette nouvelle usine vient renforcer le leadership et l'expertise du Québec dans ce secteur, le rendant plus attrayant pour les investisseurs locaux et internationaux », a fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La construction d'une usine d'extraction de minéraux critiques en Montérégie est une excellente nouvelle pour le Québec et s'inscrit en harmonie avec les objectifs du Plan pour une économie verte de notre gouvernement. Non seulement s'agit-il d'un chaînon important pour l'électrification des transports, mais également d'un bel exemple de recyclage et de valorisation, réduisant ainsi le besoin pour des matériaux neufs », a témoigné Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

« Nous sommes fiers d'accueillir la première usine commerciale de Lithion, une entreprise qui contribue à la création de l'économie circulaire des matériaux de batteries. Plus que jamais, l'emplacement stratégique du Parc d'Affaires Gérard-Filion près d'axes routiers importants dans la chaîne logistique en Amérique du Nord nous permet d'attirer des entreprises innovantes et ambitieuses de l'économie de demain. », a souligné Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville.

De Recyclage Lithion à Lithion Technologies

Afin de mieux refléter son identité, Recyclage Lithion devient Lithion Technologies. Les technologies développées pour l'extraction et la purification des matériaux stratégiques vont bien au-delà du recyclage. Ces dernières proposent au marché des solutions en réponse aux besoins changeants de cette industrie en constante évolution, ainsi qu'un savoir-faire unique qui différencie l'offre et l'approche de l'entreprise.

« Je suis heureux que notre entreprise adopte un nom qui traduit mieux ce que nous sommes, à savoir une entreprise de solutions technologiques durables et rentables à vocation mondiale pour la récupération des matériaux stratégiques des batteries lithium-ion », a déclaré Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion. "Nous offrons à nos partenaires stratégiques plus qu'une technologie de pointe. Nous leur offrons également le soutien inégalé de nos experts connectés au marché afin de répondre parfaitement à leurs besoins. »

À propos de Lithion Technologies

Lithion a mis au point un processus durable, efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et les matériaux non conformes issus de la production de batteries. Les technologies de Lithion permettent de récupérer jusqu'à 95 % des composants des batteries afin qu'ils puissent être réutilisés par les fabricants de batteries pour en assurer la circularité. Cette innovation permet une transition énergétique durable et la réalisation des objectifs de décarbonation de la société en réduisant la demande d'extraction de ressources naturelles par l'utilisation de technologies et de procédés durables. L'objectif de Lithion est le déploiement mondial, par le biais de partenariats stratégiques et de licences, de 25 usines d'ici 2035. Pour plus d'informations, consultez le site : www.lithionrecycling.com.

