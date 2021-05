Little Free Library 將多元化的書籍帶到塔爾薩及其他地區，促進公平與共融

非牟利組織 Little Free Library 今天在俄克拉荷馬州塔爾薩市 (Tulsa) 推出 Read in Color。這標誌及時將本計劃在全美國推出,將多元化的書籍帶給 LFL 書籍分享箱,以協助增進理解、公平和共融。 Tweet this

LFL 與 HarperCollins Publishers 合作將「Read in Color」帶到塔爾薩市,並將於今年在華盛頓特區、底特律、亞特蘭大和鳳凰城共四個城市啟動該計劃。將在 2021 年推出的其他「Read in Color」城市為紐約、波士頓、密歇根州的卡拉馬祖 (Kalamazoo) 和密蘇里州的弗格森 (Ferguson)。Scholastic 同時為 2021 年「Read in Color」的工作提供慷慨支持。

LFL 執行董事 Greig Metzger 表示:「Little Free Library 相信,在我國社區中分享多元化作者的觀點,可有助加深同理心和意識。這項任務的規模龐大,但倡導者只要團結起來,就可獲得重大成就。」

他繼續說:「我們很榮幸能在塔爾薩與 HarperCollins Publishers 的『Read in Full Color』和 Scholastic Books 的『Power of Story』合作,在全國推出『Read of Color』。這些強大而多元化的書籍供應與 Reading Partners Tulsa 的本地計劃和設置援助結合,將可在今年將我們的『Read in Color』計劃帶給 26 間本地小學。我們很高興能夠與如此出色的盟友一起標誌著我們在全國開始擴展工作。」

作為計劃的一部分,HarperCollins Publishers 提供 100 本由 LeBron James 創作及由 Nina Mata 插圖的《I Promise》,以作為在全國派發的贈品。《I Promise》作品是「Read in Full Color」計劃的一部分,將用於裝飾今天揭幕的塔爾薩 Little Free Library。全國各地的讀者如欲贏得《I Promise》,請按此處。

HarperCollins Children's Publishing 營銷與宣傳副總裁 Nellie Kurtzman 表示:「HarperCollins 很高興與 Little Free Library 合作,並結合我們自己的『Read in Full Color』計劃,突出多元化的創作者和共融故事。我們『Read in Full Color』計劃下的書籍內容與首次閱讀相關書籍的年輕讀者息息相關,並提醒他們這些書籍不但非常重要,也有必要和有需求。」

Scholastic 教育營銷副總裁 Lizette Serrano 說:「當『Read in Color』在去年推出時,我們很榮幸能參與一項與 Scholastic 的『The Power of Story』計劃保持一致的項目。在本質上,「Read in Color」將鼓勵更多社區推廣擁有圖書並幫助培養終身閱讀者。我們合力選擇能反映有色年輕讀者經歷的書籍,並將激勵他們忠於自己、擁抱自己的身份,並賦予他們能力,讓他們講述自己的故事。」

在塔爾薩的「Read in Color」

塔爾薩地區的 Reading Partners 是塔爾薩「Read in Color」計劃的重要合作夥伴。Reading Partners 是一個致力指導兒童閱讀技能的非牟利組織,有份參與 Little Free Library 計劃的籌劃和配置,並將協助他們有充足的書籍。

隨著塔爾薩社區紀念塔爾薩種族大屠殺 100 週年,Black Wall Street 傳統節日統籌者支援合作夥伴關係,並將為社區提供資源,以擴大與當地學生分享相似經歷的聲音。

Terence Crutcher Foundation 和 Black Wall Street Memorial 創始人 Tiffany Crutcher 博士說:「我們很高興,透過 Little Free Library 和 Reading Partners 合作夥伴關係,不少學生、家庭和更廣泛的社區將有更多方式獲得敘述多元化角色、文化和內容的文本。」

LFL 的全國「Read in Color」計劃去年在明尼蘇達州推出,旨在回應 George Floyd 的謀殺案,包括四個關鍵部分:

「Read in Color」誓約,讓每個人都能展示對多元化書籍的支持,並可以取得下載資源。 Little Free Library 的設置,提供大量與文化相關的書籍,放在需求高的社區中。 免費多元化書籍以供申請 LFL 管理員,並盡可能從獨立和 BIPOC 擁有的書店購買。 建議讀物清單,代表黑人、原住民、亞裔美國人/太平洋島民、拉丁裔、穆斯林、LGBTQ+ 和其他社區。

積極參與:如欲了解更多資訊並簽署「Read in Color」承諾,請瀏覽 LittleFreeLibrary.org/Read-In-Color。

關於 Little Free Library :

Little Free Library® (LFL) 是一家 501(c)(3) 非牟利組織,透過由義工領導的全球 Little Free Library 網絡建立社區、啟發讀者並擴大所有人接觸書籍的方式。LFL 獲得 2020 年世界掃盲獎,以及美國國會和國家圖書基金會 (National Book Foundation) 發出的榮譽。全球 50 個州、110 個國家和 7 大洲共有超過 100,000 個註冊的 Little Free Library 圖書分享箱,至今人們已透過此網絡分享超過 2 億本書。LittleFreeLibrary.org。

關於 HarperCollins Children's Books :

HarperCollins Children's Books 是兒童和青少年書籍的領先出版商之一。HarperCollins 以其出版質量的傳統及屢獲殊榮的青年讀物而享譽全球,擁有許多永恆的寶藏和暢銷書,例如 Charlotte's Web、Goodnight Moon、Where the Sidewalk Ends、Where the Wild Things Are 及 The Hate U Give 等書籍;The Chronicles of Narnia、Ramona、Warriors、A Series of Unfortunate Events、Pete the Cat、Fancy Nancy、Divergent 及 Red Queen 等系列;以及 Nimona、Invisible Emmie 及 New Kid 等畫冊及插圖小說。HarperCollins Children's Books 一直處於數碼創新的最前線,透過引人入勝的敍述故事方式以各種形式和平台吸引讀者,包括最大的青年圖書社區 Epic Reads。HarperCollins Children's Books 是 HarperCollins Publishers 屬下的部門,是全球第二大的消費者書籍出版商,在 17 個國家/地區營業,是美國新聞公司 (News Corp) 的子公司。歡迎瀏覽 HarperCollins Children's Books 的網詀 www.harpercollinschildrens.com 及 www.epicreads.com,以及 HarperCollins Publishers 的網詀 corporate.HC.com。

關於 Scholastic:

Scholastic 至今已有 100 多年的歷史,一直是學校的合作夥伴。公司如今已是全球最大的兒童書籍出版商和分銷商,是掃盲課程、專業服務和教室雜誌的領先供應商,也是吸引兒童媒體的製作者。www.scholastic.com

傳媒聯絡人:Margret Aldrich

612-203-6856 / [email protected]

Little Free Library

