Liu Kang de Huawei : adopter la 5.5G pour libérer les dividendes de l'industrie

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Liu Kang, président de Huawei ICT Marketing & Solution Sales, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Embracing 5.5G to Unleash Industry Dividends » (« Adopter la 5.5G pour libérer les dividendes de l'industrie ») à la conférence 5G Advanced : Completing the Enterprise Opportunity (« 5G Advanced : compléter l'opportunité de l'entreprise »). Liu Kang a déclaré que la 5G était devenue indispensable à la numérisation de l'industrie et que la mise à niveau vers la 5.5G devrait permettre de multiplier par 10 les capacités du réseau. Cela, a-t-il noté, incitera les industries à accélérer la transformation numérique intelligente et à libérer davantage les dividendes de l'industrie.

Liu Kang delivering a keynote speech

Grâce aux fonctionnalités clés de la 5.5G, telles que la liaison descendante de 10 Gbps, la liaison montante de 1 Gbps, le réseau déterministe, la prise en charge de 100 milliards de connexions IdO et l'intelligence native, les opérateurs peuvent fournir aux utilisateurs d'entreprise de meilleurs services de connectivité et une gamme plus large de services TIC intégrés. Ces services soutiendront efficacement les processus de production de base des entreprises et permettront la connexion des objets dans tous les scénarios et un transport intelligent plus fiable, accélérant ainsi le développement social et économique.

Fournir de meilleurs services de connectivité pour améliorer la connectivité des PME

Soutenu par la 5.5G, FWA continuera d'évoluer vers FWA² qui offre une faible latence de 20 ms et une fiabilité élevée. Les opérateurs remplaceront les lignes à micro-ondes et les lignes de cuivre à faible vitesse par de meilleurs services de connectivité, étendant les services AFSF de la maison aux scénarios d'entreprise, améliorant la connectivité des PME et maximisant la valeur du réseau.

Offrir une gamme plus large de services TIC intégrés pour accélérer la numérisation de l'industrie

Grâce à ses capacités améliorées, la 5.5G garantit des vitesses de 300 Mbps, une latence de 20 ms et une fiabilité de 99,999 %. En outre, en prenant en charge les demandes supplémentaires de l'industrie, telles que la mise en réseau, l'informatique, le cloud et l'IdO, la 5.5G créera des « capacités X » pour les industries, favorisant la numérisation et l'automatisation d'un plus grand nombre de scénarios d'application à l'avenir.

Fournir un soutien efficace aux processus de production de base des entreprises pour augmenter l'efficacité de la production

La 5.5G permet des débits de liaison montante allant jusqu'à 1 Gbps, une latence aussi faible que 4 ms et une fiabilité aussi élevée que 99,999 %. Ces capacités peuvent soutenir efficacement les processus de production de base des entreprises, améliorant considérablement leur efficacité de production. Si l'on prend l'exemple de la production dans les mines de charbon, de nombreuses mines souterraines ont un front d'exploitation entièrement mécanisé de plus de 100 mètres de long. Grâce à la capacité de liaison montante ultra-large de la 5.5G, plus de 100 caméras HD peuvent être déployées pour le téléchargement vidéo en temps réel, et la technologie d'IA est utilisée pour assembler des vidéos panoramiques à partir de fronts d'exploitation entièrement mécanisés. Cette solution de mine intelligente 5.5G permet de « voir tout, voir clairement » pour les opérations souterraines. C'est ainsi que la technologie 5.5G peut contribuer à la santé et à la sécurité dans les exploitations minières souterraines.

S'adapter aux exigences de l'IdO dans tous les scénarios pour accélérer le développement d'un marché de 100 milliards de connexions IdO

Les améliorations de la 5.5G peuvent être observées dans des domaines tels que la bande passante de liaison montante, la latence, le positionnement et le marquage passif, qui peuvent répondre aux exigences de l'IdO dans tous les scénarios. La baisse du coût des dispositifs RedCap et des dispositifs IdO passifs incite le marché de l'IdO à se développer plus rapidement et à se rapprocher des 100 milliards de connexions IdO.

Permettre la collaboration véhicule-route pour améliorer la sécurité routière et l'efficacité de la gestion du trafic

À la fin de 2023, le nombre mondial de véhicules connectés avait atteint 350 millions. Les sites macro 5,5G permettent d'offrir une faible latence de 20 ms et une fiabilité élevée de 99 %, accélérant ainsi la collaboration véhicule-route pour améliorer la sécurité de la conduite et l'efficacité de la gestion du trafic. Cette solution a été vérifiée de bout en bout à Shanghai et devrait améliorer l'efficacité de la gestion du trafic de 30 % et réduire les temps de trajet moyens de 20 %. Liu Kang a noté que des partenariats étroits avec l'industrie sont essentiels pour exploiter les avantages de la 5.5G. Huawei s'engage à travailler avec des partenaires de l'industrie et de l'écosystème pour explorer les applications étendues de la technologie 5.5G et créer une nouvelle ère d'interconnexion intelligente des applications industrielles. Cela permettra à tous les participants de bénéficier du développement de la 5.5G et de profiter d'un succès commun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350429/Liu_Kang_delivering_a_keynote_speech.jpg