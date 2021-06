Liv Cycling dévoile sa nouvelle gamme 2022 Langma Disc

« Nous sommes résolus à concevoir les vélos dotés de la technologie la plus avancée sur le marché et la nouvelle gamme Langma Disc n'y fait pas exception », a déclaré Phoebe Liu, responsable de marque chez Giant Group, qui comprend les marques Liv, Giant, Momentum et CADEX. « Ce vélo s'appuie sur le succès de la conception originale. L'objectif était d'obtenir un vélo de course aux performances polyvalentes excellant à l'escalade et fait pour que les coureurs puissent repousser leurs limites en toute confiance. Mission accomplie. »

Le nom de la marque « Langma » est dérivé de « Chomolungma », le nom tibétain de l'Everest, et le vélo qui porte ce nom a été conçu pour être un vélo polyvalent qui excelle en montée. Le Langma Disc se caractérise par des tubes aérodynamiques dernier cri et des points de contact personnalisés qui offrent un ajustement optimal et des performances remarquables dès le premier tour. Le tout nouveau Langma Disc a été développé par les ingénieurs de Liv, les concepteurs de produits, les athlètes professionnels, et en collaboration avec des experts en aérodynamique de premier plan. Le résultat : le vélo de route le plus rapide et le plus réactif de la gamme Liv.

« Le vélo Langma de première génération est déjà un vélo de course accompli et notre nouvelle technologie de cadre en carbone place la barre encore plus haut », a déclaré Sophia Shih, ingénieur en chef du développement sur route pour Liv Cycling. « L'année dernière, notre WorldTeam a testé des prototypes et nous avons utilisé leurs commentaires pour la conception finale. Nous avons revu la géométrie du vélo afin de bénéficier d'une plus grande compatibilité des pneus. Nous avons également optimisé le rapport rigidité-poids et amélioré l'aérodynamique globale du vélo. »

Le vélo Langma a fait ses preuves sur le terrain lors du WorldTour avec 47 premières places et six championnats nationaux depuis son lancement il y a quatre ans.

« Le Langma Advanced SL est un vélo incroyable, à la fois rapide et efficace », a déclaré Lotte Kopecky, coureuse cycliste de Liv Racing WorldTeam qui, en mars dernier, a participé à la course Le Samyn des Dames sur le nouveau Langma et a remporté la victoire. « Il a une puissance et une réactivité formidables, ce qui est inspirant de confiance quand je vise la victoire. »

Liv a conçu trois séries Langma Disc pour un total de onze modèles dans toute la gamme, notamment la série Langma Advanced SL Disc, la série Langma Advanced Pro Disc et la série Langma Advanced Disc. Les tailles de cadre varient de XXS à Large sur tous les modèles. Certains modèles de la nouvelle gamme 2022 Langma Disc sont disponibles dès à présent.

Trouvez votre détaillant Liv local en ligne sur le site www.liv-cycling.com.

