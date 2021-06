Liv Cycling stellt die neue 2022 Langma Disc Serie vor

„Wir sind bestrebt, die technologisch fortschrittlichsten Fahrräder auf dem Markt zu entwickeln, und die neue Langma Disc-Reihe bildet da keine Ausnahme", sagt Phoebe Liu, Chief Branding Officer der Giant Group, zu der die Marken Liv, Giant, Momentum und CADEX gehören. „Dieses Bike baut auf dem Erfolg des ursprünglichen Designs als Allround-Performance-Race-Bike auf, das sich beim Klettern auszeichnet und für Fahrer gemacht ist, die selbstbewusst an ihre Grenzen gehen."

Das Langma, dessen Name von „Chomolungma", dem tibetischen Namen für den Mount Everest, abgeleitet wurde, ist als Allround-Performance-Bike konzipiert, das sich besonders bei Anstiegen auszeichnet. Der Langma Disc verfügt über die neueste Evolution der Aero-Rohre und maßgeschneiderte Touchpoints, die eine optimale Passform und kraftvolle Leistung von der ersten Fahrt an bieten. Die brandneue Langma Disc wurde von Livs Ingenieuren, Produktdesignern, Profi-Athleten und in Zusammenarbeit mit führenden Aerodynamik-Experten entwickelt. Das Ergebnis ist das schnellste und reaktionsschnellste Rennrad im Liv-Programm.

„Das Langma der ersten Generation ist bereits ein vollendetes Rennrad, und unsere neue Carbon-Rahmentechnologie legt die Messlatte noch höher", sagt Sophia Shih, leitende Ingenieurin der On-Road-Entwicklung bei Liv Cycling. „Letztes Jahr hat unser WorldTeam Prototypen getestet und wir haben ihr Feedback in das endgültige Design einfließen lassen. Wir haben die Geometrie für eine breitere Reifenkompatibilität aktualisiert, das Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht optimiert und den Aero-Vorteil des Bikes insgesamt verbessert."

Das Langma ist rennerprobt auf der WorldTour mit 47 ersten Plätzen und sechs nationalen Meisterschaften seit seiner Einführung vor vier Jahren.

„Das Langma Advanced SL ist ein erstaunliches Rad - es ist sowohl schnell als auch effizient", sagte Lotte Kopecky, Liv Racing WorldTeam-Fahrerin, die das neue Langma im März beim Rennen „Le Samyn des Dames" zum Sieg gefahren ist. „Es hat eine fantastische Leistung und ein gutes Ansprechverhalten, was sehr vertrauenserweckend ist, wenn ich auf den Sieg aus bin."

Liv entwickelte drei Langma Disc-Serien für insgesamt elf Modelle im gesamten Sortiment, darunter die Langma Advanced SL Disc-Serie, die Langma Advanced Pro Disc-Serie und die Langma Advanced Disc-Serie. Die Rahmengrößen reichen von XXS bis Large über alle Modelle. Ausgewählte Modelle der neuen 2022er Langma Disc-Reihe sind ab sofort erhältlich.

Finden Sie Ihren lokalen Liv-Händler online unter www.liv-cycling.com.

