LIVALL EVO21: Der iF GOLD Award-Gewinner jetzt auf Indiegogo

„Das Design dieses Rennradhelms ist eine gelungene Mischung aus hohen funktionalen und ästhetischen Ansprüchen. Die strömungsoptimierte Form kombiniert Leistung mit einem großen Fokus auf Sicherheit. Das verlängerte Rücklicht optimiert die Sichtbarkeit und Kommunikation der Verkehrsteilnehmer durch die Integration von Funktionen wie Brems- und Richtungslicht sowie einem SOS-System."

-- iF Gold Statement

Nur die 75 herausragendsten Entwürfe und Leistungen können sich über eine Auszeichnung mit dem iF Gold Award freuen - die Chance, einen iF GOLD Award zu gewinnen, liegt bei unter 1 % aus insgesamt 10.000 Einreichungen aus 52 Ländern. Mit seinem außergewöhnlichen Design und den erweiterten Funktionen erreichte EVO21 in der Vorauswahl eine Punktzahl von 361/500 und gewann den iF GOLD Award auf Anhieb mit einer hohen Punktzahl von 350/500, deutlich über der Siegerpunktzahl von 269.

LIVALL wurde von einer Gruppe von Radsport-Enthusiasten gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Radfahrern den umfassendsten Schutz zu bieten, indem sie Helme mit innovativen Technologien kombinieren. Herkömmliche Helme schützen Sie nur im Falle eines Aufpralls. Aber der Radfahrer von heute verdient einen intelligenteren Helm. Mit aktivem Schutz, der hilft, Unfälle zu verhindern, bevor sie passieren.

Per Bryan Zheng, dem Gründer von LIVALL -- Das Team wird den LIVALL Anti-UV Magic Scarf an jeden Unterstützer der LIVALL EVO21 Kampagne verschenken, um sich für die Liebe und Unterstützung der Unterstützer zu bedanken.

Der LIVALL EVO21 Smart Helmet feierte seine Weltpremiere mit Frühbucherangeboten ab $89 auf Indiegogo. Schauen Sie sich die Kampagne auf Indiegogo an:

https://www.indiegogo.com/projects/livall-evo21-smart-helmet-360-active-protection?utm_source=PR&utm_medium=LIVALL&utm_campaign=EVO21

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526229/The_iF_Golden_Award_Winner_LIVALL_EVO21_Smart_Helmet.jpg

SOURCE LIVALL