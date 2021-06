LIVALL EVO21 : Le lauréat du prix iF GOLD est en vente sur Indiegogo dès maintenant

Couronné par le prix iF GOLD 2021, LIVALL EVO21 Smart Helmet est un casque intelligent révolutionnaire qui va redéfinir la sécurité routière des utilisateurs. Le LIVALL EVO21 est doté d'un système d'éclairage inégalé avec une couverture à 360° et du système breveté de détection des chutes avec alerte SOS de LIVALL, afin d'offrir aux cyclistes la protection la plus complète.

« Le design de ce casque de vélo de route est un mélange réussi d'exigences hautement fonctionnelles et esthétiques. La forme optimisée pour le vent combine la performance avec un grand souci de sécurité. Le feu arrière étendu optimise la visibilité et la communication entre les usagers en intégrant des fonctions telles que les feux de freinage et de direction ainsi qu'un système SOS. »

-- Déclaration iF Gold

Seules les 75 conceptions et réalisations les plus remarquables peuvent espérer être récompensées par le prix iF Gold, sur un total de 10 000 candidatures provenant de 52 pays. Les chances de remporter un prix iF GOLD sont inférieures à 1 %. Avec un design extraordinaire et des fonctions améliorées, l'EVO21 a obtenu un score de 361/500 lors de la phase de présélection, et a remporté le prix iF GOLD du premier coup avec un score élevé de 350/500, bien au-dessus du score gagnant de 269.

Fondée par un groupe de passionnés de cyclisme, LIVALL s'est donné pour mission de fournir aux cyclistes la protection la plus complète en associant les casques à des technologies innovantes. Les casques traditionnels ne vous protègent qu'en cas d'accident. Mais le cycliste d'aujourd'hui mérite un casque plus intelligent. Avec une protection active qui aide à prévenir les accidents avant qu'ils ne se produisent.

Selon Bryan Zheng, le fondateur de LIVALL -- L'équipe offrira le LIVALL Anti-UV Magic Scarf à tous les partenaires financiers de la campagne LIVALL EVO21 pour les remercier de leur amour et de leur soutien.

Le casque intelligent LIVALL EVO21 a fait ses débuts dans le monde en proposant des offres spéciales à partir de $89 dollars sur Indiegogo. Jetez un coup d'œil à la campagne sur Indiegogo :

https://www.indiegogo.com/projects/livall-evo21-smart-helmet-360-active-protection?utm_source=PR&utm_medium=LIVALL&utm_campaign=EVO21

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1526229/The_iF_Golden_Award_Winner_LIVALL_EVO21_Smart_Helmet.jpg

