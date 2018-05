Live Nation adquire o lendário Rock in Rio, um dos maiores e mais históricos festivais do mundo

O lendário festival opera, atualmente, eventos bienais no Rio de Janeiro, Brasil, e em Lisboa, Portugal, cada um dos quais durando dois fins de semana de performances de artistas e experiências dos fãs. O Rock in Rio começou em 1985 e já realizou 18 edições, com mais de 1.700 artistas e 9 milhões de assistentes. É seguido por mais de 11 milhões de pessoas na mídia social. O festival é levado a mais de 1 bilhão de pessoas no mundo por teledifusão e transmissão contínua (streaming). Durante os anos, o Rock in Rio incluiu em suas apresentações principais artistas icônicos como Queen, Prince, Guns N' Roses, Sting, Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Rihanna, Elton John, Metallica, Stevie Wonder, Shakira, Coldplay, Beyoncé, David Guetta, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Justin Timberlake, Paul McCartney, Britney Spears, Roger Waters, the Rolling Stones e muitos outros.

"Estamos muito satisfeitos por reunir o maior festival de música do mundo com a maior empresa de entretenimento do planeta", disse o fundador e presidente do Rock in Rio, Roberto Medina. "A parceria irá gerar várias sinergias, que irão possibilitar a concretização de ambições ainda maiores do Rock in Rio. Somos duas empresas com visão global unificada e capacidade de realizar grandes sonhos".

Medina e sua equipe manterão interesses significativos no Rock in Rio, continuando a administrar todos os aspectos da produção e prestando consultoria nos negócios.

"O Rock in Rio é um evento excepcional, que estabeleceu o padrão para festivais na América do Sul", disse o presidente e presidente-executivo da Live Nation Entertainment, Michael Rapino. "Roberto e sua equipe fizeram o Rock in Rio crescer a ponto de se tornar um verdadeiro evento global e um proeminente festival no mercado emergente de eventos ao vivo na América do Sul. Estamos ansiosos para integrar sua expertise global aos negócios da Live Nation".

Com mais de 100 festivais no mundo, a Live Nation abriga a maior coleção de festivais do mundo. A empresa experimentou uma saudável demanda por festivais na região, expandindo, com sua parceira C3 Presents, a franquia Lollapalooza pelo Brasil, Chile e Argentina.

A Live Nation também continua a observar uma demanda crescente por concertos em toda a América Latina, com mais turnês globais percorrendo a região todos os anos, com ingressos esgotados. A empresa tem se focado ativamente no desenvolvimento de seu perfil e escopo na região, através do desenvolvimento de negócios locais e equipes de reserva de turnês.

Sobre a Live Nation Entertainment

A Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a empresa líder mundial em entretenimento ao vivo, constituída pelas líderes de mercado globais Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para obter mais informações, visite www.livenationentertainment.com.

Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985 e se estendendo por 32 anos, representa uma parte significativa da história global da música. O evento já realizou 17 edições, por 108 dias e com 1.748 atrações musicais. Durante esse tempo, mais de 9,2 milhões de pessoas passaram pelas várias Cidade do Rock.

Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil, mas também Portugal, Espanha e, em 2015, chegou aos Estados Unidos, sempre com o objetivo de apresentar estilos diferentes de música para públicos variados.

Muito mais do que apenas um festival de música, o Rock in Rio também se comprometeu a ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através de seu projeto social "Por um mundo melhor", o evento assumiu o compromisso de conscientizar as pessoas de que suas ações cotidianas definem o caminho para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação ISO 20121 – Eventos Sustentáveis, em reconhecimento de seu poder para realizar uma variedade de iniciativas destinadas a construir um mundo melhor, tais como a criação de 182.500 empregos diretos em suas 18 edições, investimentos de mais de R$ 71 milhões em causas sociais e ambientais e o desenvolvimento de um legado positivo nas cidades-sede.

