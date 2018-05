Live Nation Entertainment informa resultados financieros del primer trimestre de 2018

Puntos destacados (interanual):

El ingreso bruto aumenta el 19% en el trimestre a $1,500 millones

El ingreso operativo aumenta en el trimestre a $(6) millones

El ingreso operativo ajustado aumenta el 24% en el trimestre a $114 millones

El ingreso bruto diferido relacionado con eventos aumenta el 12% a $1,800 millones el 31 de marzo

Ventas de boletos a conciertos para espectáculos de 2018 de más de 50 millones, un aumento del 5% hasta abril

El ingreso bruto neto de patrocinios y publicidad contratada aumenta el 11% hasta abril

El valor bruto de las transacciones (GTV) con cargo de Ticketmaster aumenta el 21% hasta abril

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) divulgó hoy los resultados financieros de los tres meses cerrados el 31 de marzo de 2018.

2018 ha tenido un comienzo excelente, incluso mejor de lo esperado cuando tuvimos nuestra conferencia sobre las utilidades del ejercicio del año pasado en febrero. El primer trimestre superó nuestras proyecciones al lograr un crecimiento del ingreso bruto del 19%, del ingreso operativo del 72%, del ingreso operativo ajustado ("AOI") del 24%, del flujo de efectivo operativo del 2%, y del flujo de efectivo disponible ajustado del 76%. Todas nuestras divisiones tuvieron un crecimiento del ingreso operativo y del AOI de dos dígitos.

Aún más importante, ya hemos reservado suficientes conciertos, hemos vendido suficientes boletos y tenemos suficientes compromisos de patrocinio para confiar en que tendremos un exitoso año 2018, con un crecimiento del ingreso operativo y del AOI de doble dígito en el año. Seguimos beneficiándonos de una industria mundial de conciertos que crece estructuralmente, con condiciones muy favorables para la oferta y para la demanda.

Crecimiento de la plataforma mundial de conciertos

Comenzando con el negocio de los conciertos, el ingreso bruto ha aumentado el 20%, el ingreso operativo creció el 16% y el AOI aumentó el 29% mientras promovimos un 22% más espectáculos para un 15% más de fans internacionalmente en el primer trimestre. Observando el ejercicio del año, hasta abril hemos reservado casi 5,000 espectáculos en coliseos, estadios y anfiteatros, 21% más que en el mismo momento del año pasado. Este crecimiento está encabezado por nuestros anfiteatros, con un aumento en la cantidad de espectáculos del 27% a más de 2,000 espectáculos, un crecimiento que ahora monetizaremos aún más mediante los gastos de los fans en las sedes.

En este momento, tenemos expectativas más sólidas de crecimiento en gastos en sedes en nuestros anfiteatros que hace unos meses. Con la gran cantidad de iniciativas que estamos ejecutando este año —mejorando nuestras ofertas VIP, añadiendo puntos de venta y mejorando la selección de productos— ahora esperamos que nuestro gasto promedio por fan crezca por lo menos en $2.50 este verano.

También seguimos captando más valor para los artistas y Live Nation a través de optimización de precios, entregando más valor de mercado a los artistas. Como resultado, el precio promedio del boleto ha aumentado en doble dígito en cada tipo de sede, anfiteatro, coliseo y estadio, por boletos vendidos en lo que va de año.

Y mientras se espera que Norteamérica tenga un verano sólido, seguimos viendo un fuerte desempeño en los 40 países donde promovemos espectáculos, con un aumento de doble dígito en los boletos vendidos para festivales y espectáculos internacionales en coliseos hasta abril. Estamos especialmente alentados por nuestro progreso en América Latina, donde los boletos vendidos han aumentado más del triple en lo que va de año. Y nuestra recién anunciada adquisición de una participación en Rock in Rio, que nos dará un interés controlador a partir del festival de 2019, nos ofrece una base firme para el crecimiento futuro en América Latina.

Nuestro negocio de conciertos internacionales se ve de nuevo fuerte este año, y el segmento de conciertos sigue siendo el motor que impulsa la estrategia de generación de energía de Live Nation, aumentando la rentabilidad del negocio de conciertos a la vez que impulsa nuestros negocios de publicidad y venta de boletos.

Publicidad y patrocinios generaron un crecimiento continuo

Con un aumento del ingreso bruto del 17%, del ingreso operativo del 18% y del AOI del 17% en el trimestre, nuestro negocio de patrocinios sigue demostrando el valor de conectar marcas directamente con 90 millones de fans aproximadamente en nuestros conciertos este año.

En abril, estamos superando en más del 10 por ciento la cifra del año pasado en ingreso bruto comprometido, y tenemos comprometido más del 80% de nuestro ingreso bruto planeado por el año. Esperamos que nuestro crecimiento esté impulsado de nuevo por nuestros festivales y grandes patrocinadores estratégicos, y seguimos añadiendo socios nuevos, entre ellos Frito Lay, Procter & Gamble y Twitter. Como resultado, actualmente esperamos alcanzar de nuevo un crecimiento del ingreso operativo y del AOI de doble dígito en patrocinios y publicidad este año.

Crece el mercado de Ticketmaster

Ticketmaster tuvo también un inicio muy sólido del año, con un aumento del ingreso bruto del 19%, del ingreso operativo del 19% y del AOI del 17% en el trimestre, que fue el de mayor volumen en la historia, al venderse casi 60 millones de boletos para un crecimiento del 21% en valor bruto de las transacciones ("GTV") global a $5,000 millones.

En esencia, Ticketmaster sigue siendo la plataforma de venta de boletos más efectiva del mundo, con la tecnología idónea para dar servicio a sedes, equipos deportivos y artistas, y con el mercado para atraer y convertir a los compradores de boletos. En una demostración de nuestro éxito, firmamos contratos con 135 clientes adicionales en el trimestre, añadiendo nuevos clientes en 19 países.

Nuestra asociación estratégica con la NFL ha tenido un buen comienzo, con incrementos considerables en ventas de boletos primarios y secundarios en las pocas semanas transcurridas desde la divulgación de los programas. Y como nuestro cliente pionero en venta digital de boletos, la NFL ha eliminado los PDFs de boletos para la próxima temporada, posicionando a los equipos para identificar a una porción mucho mayor de los fans que asisten a sus juegos.

Fan Verificado (Verified Fan), nuestro programa de artistas para asegurar que los boletos se vendan a fans en la venta general, también sigue creciendo con grandes ventas generales incluyendo a Pearl Jam, Elton John, Thirty Seconds to Mars y 5 Seconds of Summer realizando campañas en el primer trimestre. Seguiremos invirtiendo en nuevas tecnologías para diferenciar aún más a Ticketmaster de otros en el negocio de la venta de boletos. Es de destacar que hoy anunciamos nuestra asociación y nuestra inversión en Blink Identity, que tiene una avanzada tecnología de reconocimiento facial que le permite asociar su boleto digital con su imagen, y entrar sin demora al espectáculo.

Además de crear tecnologías para dar un mejor servicio a nuestras sedes, equipos deportivos y clientes artistas, seguimos invirtiendo para que Ticketmaster sea un mercado todavía mejor para que los fans compren boletos. Para empezar, hemos incrementado la cantidad de eventos relacionados en Ticketmaster, 16% más en el trimestre, a más de 195,000 eventos. Y a la vez, aumentamos las visitas al sitio en 9% mientras bajamos nuestro costo pagado de adquisición en más del 20% mediante continuos mejoramientos del marketing. Una vez que los clientes visitan nuestro sitio, mejoramos todavía más nuestros índices de conversión, sobre todo en el sector móvil. Después de una experiencia de compra rediseñada que implementamos el año pasado, las ventas de boletos en móviles aumentaron el 36% en el trimestre, y ahora constituyen casi el 40% de todas las ventas de boletos, con una mejora del índice de conversión de más del 20%. Con ese sólido inicio del año, esperamos otro año récord en venta de boletos.

Resumen

2018 está en camino de alcanzar un crecimiento del ingreso operativo y del AOI de doble dígito, junto con fuertes aumentos esperados en ingreso bruto, flujo de efectivo operativo y flujo de efectivo disponible. Nuestros principales indicadores para nuestros segmentos de conciertos, patrocinio y publicidad y venta de boletos superan a los del año pasado, y actualmente esperamos que cada uno de nuestros negocios tenga ingresos brutos, ingresos operativos y AOI récord este año.

Michael Rapino

Presidente y director ejecutivo

Live Nation Entertainment, Inc.

La compañía transmitirá en la web una teleconferencia hoy a las 5:00 p.m., hora del Este, para comentar su desempeño financiero. Los interesados deben visitar la sección de Eventos y Conferencias en la Web del sitio web de la compañía en investors.livenationentertainment.com para escuchar la conferencia emitida en la web. La información financiera y estadística suplementaria, si hubiera alguna, que se ofrecerá en la conferencia telefónica estará disponible en la sección Informes en el mismo enlace. También estará disponible una retransmisión de la conferencia en la web en el sitio web de Live Nation.

Notificación sobre declaraciones financieras

La compañía ha proporcionado ciertas declaraciones financieras sin auditar al final de este comunicado de prensa para referencia. Estas declaraciones financieras sin auditar deben leerse conjuntamente con las declaraciones financieras sin auditar completas, y las notas de las mismas, presentadas en el Informe Trimestral de la compañía en el Formulario 10-Q presentado a la Comisión de Bolsa y Valores hoy y disponibles en el sitio web de la SEC en sec.gov.

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment Inc. (NYSE: LYV), es la compañía de entretenimiento en vivo líder en el ámbito mundial, compuesta por líderes del mercado mundial: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media & Sponsorship. Para más información, visite www.livenationentertainment.com.

DETALLES FINANCIEROS DESTACADOS – 1er TRIMESTRE (sin auditar; $ en millones)



1T 2018

Reportado

1T 2017

Reportado

Crecimiento

1T 2018

Moneda

constante

Crecimiento a moneda

constante Ingreso bruto

















Conciertos $ 1,038.9



$ 863.3



20 %

$ 1,003.6



16 % Patrocinios y publicidad 74.6



64.0



17 %

71.9



12 % Venta de boletos 372.4



312.8



19 %

365.8



17 % Otros y eliminaciones (3.5)



2.8



*



(3.5)



*



$ 1,482.4



$ 1,242.9



19 %

$ 1,437.8



16 %



















Ingreso operativo (Pérdida)

















Conciertos $ (63.9)



$ (75.8)



16 %

$ (63.0)



17 % Patrocinios y publicidad 31.1



26.4



18 %

29.1



10 % Venta de boletos 64.9



54.5



19 %

66.2



21 % Otros y eliminaciones (3.4)



0.2



*



(3.4)



*

Corporativo (34.7)



(26.7)



(30) %

(34.7)



(30) %

$ (6.0)



$ (21.4)



72 %

$ (5.8)



73 %



















Ingreso operativo ajustado (Pérdida)

















Conciertos $ (15.6)



$ (22.1)



29 %

$ (16.7)



24 % Patrocinios y publicidad 39.0



33.3



17 %

37.0



11 % Venta de boletos 120.9



103.1



17 %

121.1



17 % Otros y eliminaciones (4.4)



(0.4)



*



(4.4)



*

Corporativo (26.2)



(21.9)



(20) %

(26.2)



(20) %

$ 113.7



$ 92.0



24 %

$ 110.8



20 % * los porcentajes no son significativos

El 31 de marzo de 2018, el total de efectivo y equivalentes de efectivo era de $2,900 millones, que incluye $888 millones en efectivo de clientes por venta de boletos y $718 millones en efectivo disponible.

El ingreso bruto diferido relacionado con eventos fue de $1,800 millones el 31 de marzo de 2018, en comparación con $1,600 millones en la misma fecha de 2017.

millones el 31 de marzo de 2018, en comparación con millones en la misma fecha de 2017. En el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2018, el efectivo neto suministrado por actividades operativas fue de $775 millones y el flujo de efectivo disponible ajustado fue de $46 millones.

millones y el flujo de efectivo disponible ajustado fue de millones. Esperamos que los gastos de capital en el año completo sean de $250 millones aproximadamente, de los cuales aproximadamente el 50% serán gastos de capital generadores de ingresos.

millones aproximadamente, de los cuales aproximadamente el 50% serán gastos de capital generadores de ingresos. Actualmente esperamos que la amortización de adelantos de contratos de venta de boletos no recuperables por el ejercicio de 2018 esté aproximadamente en línea con la cantidad total en 2017.

MÉTRICAS OPERATIVAS CLAVES



1T 2018

1T 2017

(en miles excepto eventos estimados) Conciertos (1)





Eventos:





Norteamérica 4,867



3,748

Internacional 2,395



2,208

Total de eventos estimados 7,262



5,956

Fans:





Norteamérica 6,823



5,775

Internacional 5,680



5,125

Total estimado de fans 12,503



10,900

Venta de boletos (2)





Boletos con cargo 53,029



49,602

Boletos sin cargo 64,497



67,333

Total estimado de boletos 117,526



116,935







(1) Los eventos generalmente representan una sola actuación por un artista. Los fans generalmente representan la cantidad de personas que asistió a un evento. Los festivales se cuentan como un evento en el trimestre en el que comienza el festival, pero la cantidad de fans se basa en los días en que los fans estuvieron presentes en el festival y por lo tanto se puede reportar en múltiples trimestres. Las métricas de eventos y asistencia de fans se calculan cada trimestre. (2) Los boletos con cargo arriba estimados incluyen boletos del mercado primario y del secundario que se venden usando nuestros sistemas de Ticketmaster o que emitimos a través de afiliadas. Esta métrica incluye boletos del mercado primario vendidos durante el período independientemente del momento del evento, excepto en el caso de nuestros propios eventos en los que nuestros promotores de conciertos controlan la venta de boletos y que se reportan al ocurrir los eventos. Los boletos sin cargo arriba estimados incluyen boletos del mercado primario vendidos usando nuestros sistemas de Ticketmaster, a través de paquetes de asientos en la temporada y de las taquillas de nuestros clientes, junto con boletos vendidos en nuestra plataforma 'hágalo usted mismo'.

Conciliación de ciertas medidas no definidas bajo GAAP (principios de contabilidad generalmente aceptados) con sus medidas bajo GAAP más comparables directamente (sin auditar)

Conciliación de flujo de efectivo disponible — ajustado a efectivo neto suministrado por actividades operativas

($ en millones) 1T 2018

1T 2017 Efectivo neto suministrado por actividades operativas $ 775.5



$ 761.7

Cambios en activos y pasivos operativos (capital circulante) (691.7)



(698.6)

Flujo de efectivo disponible de utilidades $ 83.8



$ 63.1

Menos: Gastos de capital y mantenimiento (17.9)



(24.5)

Distribuciones a intereses no controladores (19.5)



(12.2)

Flujo de efectivo disponible — ajustado $ 46.4



$ 26.4









Efectivo neto usado en actividades de inversión $ (88.7)



$ (75.0)









Efectivo neto suministrado por (usado en) actividades de financiación $ 404.2



$ (5.1)



Conciliación de efectivo disponible con efectivo y equivalentes de efectivo

($ en millones) 31 de marzo de

2018 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2,942.4

Efectivo de clientes (887.7)

Ingreso bruto diferido — relacionado con eventos (1,774.7)

Honorarios acumulados de artistas (68.9)

Cobros a nombre de otros (55.4)

Gastos prepagados — relacionados con eventos 562.3

Efectivo disponible $ 718.0



Declaraciones a futuro, medidas financieras no definidas bajo GAAP y conciliaciones:

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones a futuro incluyen, a título enunciativo y no limitativo, declaraciones sobre un crecimiento previsto de doble dígito del ingreso operativo y el ingreso operativo ajustado para la compañía en 2018, con sólidos aumentos esperados en ingreso bruto, flujo de efectivo operativo y flujo de efectivo disponible, incluido un crecimiento esperado de doble dígito en el ingreso operativo y el ingreso operativo ajustado en patrocinios y publicidad, impulsado por festivales y grandes patrocinadores estratégicos, así como un esperado récord en ingreso bruto, ingreso operativo e ingreso operativo ajustado en conciertos y venta de boletos; las sólidas expectativas de crecimiento de la compañía en gastos in situ en sus anfiteatros, con un gasto promedio por fan que se espera que crezca por lo menos $2.50 en el verano de 2018; las perspectivas de la compañía de crecimiento futuro en América Latina; la prevista fortaleza del negocio de conciertos internacionales de la compañía en 2018; e inversiones planeadas en nuevas tecnologías para diferenciar aún más a Ticketmaster de otros en el negocio de la venta de boletos. Live Nation desea alertarle que hay ciertos factores conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados reales difieran considerablemente de cualesquiera resultados, desempeño o logros futuros, expresados o implícitos por dichas declaraciones a futuro, incluidos, a título enunciativo y no limitativo, desafíos operativos en la consecución de objetivos estratégicos y la ejecución de los planes de la compañía, el riesgo de que los mercados de la compañía no evolucionen como se espera, el impacto potencial de cualquier desaceleración económica y desafíos operativos asociados con la venta de boletos y eventos de puesta en escena.

Live Nation lo remite a los documentos que presenta periódicamente a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o SEC, específicamente a la sección titulada "Artículo 1A. Factores de riesgo" del Informe Anual más reciente de la compañía presentado en el Formulario 10-K, y a los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y sus Informes Actuales en el Formulario 8-K, que contienen e identifican otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran considerablemente de los contenidos en las proyecciones de la compañía o en las declaraciones a futuro. Se le advierte que no coloque una confianza indebida en estas declaraciones a futuro, que solo se refieren a la fecha en la cual se hacen. Todas las declaraciones a futuro posteriores, escritas y verbales, hechas por Live Nation o que conciernan a Live Nation, están expresamente cualificadas en su totalidad por las declaraciones cautelares anteriores. Live Nation no asume ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente cualesquiera declaraciones a futuro debido a nueva información, eventos futuros u otras razones.

Este comunicado de prensa contiene ciertas medidas financieras no definidas bajo GAAP, según las define la Regulación G de la SEC. Una conciliación de cada una de dichas medidas con su medida financiera bajo GAAP más comparable directamente, junto con una explicación de por qué la gerencia cree que estas medidas financieras no definidas bajo GAAP ofrecen una información útil para los inversionistas, se proporciona en el presente.

Ingreso operativo ajustado (pérdida) , o AOI, es una medida financiera no definida bajo GAAP que definimos como ingreso operativo (pérdida) antes de gastos de adquisición (incluidos costos de transacción, cambios en el valor equitativo de obligaciones de consideración contingente relacionados con adquisiciones, y separación y compensación relacionadas con adquisiciones), depreciación y amortización (incluido el deterioro del crédito mercantil), amortización de adelantos de contratos de venta de boletos no recuperables, pérdida (ganancia) en la venta de activos operativos y ciertos gastos por compensación basados en acciones. Usamos el AOI para evaluar el desempeño de nuestros segmentos operativos. Creemos que la información sobre el AOI ayuda a los inversionistas al permitirles evaluar cambios en los resultados operativos de nuestra cartera de negocios separados de factores no operativos que afectan el ingreso neto (pérdida), proporcionando por lo tanto una visión de las operaciones y de los otros factores que afectan los resultados informados. El AOI no se calcula ni se presenta de conformidad con GAAP. Una limitación del uso del AOI como una medida de desempeño es que no refleja los costos periódicos de ciertos activos amortizantes usados para generar ingresos en nuestro negocio. Por consiguiente, el AOI debe considerarse, no como un sustituto, sino en adición al ingreso operativo (pérdida), el ingreso neto (pérdida) y otras medidas de desempeño financiero informadas de conformidad con GAAP. Además, esta medida puede variar en otras compañías; por lo tanto, es posible que el AOI como se presenta en este documento no sea comparable con medidas de denominación similar de otras compañías.

Moneda constante es una medida financiera no definida bajo GAAP. Calculamos los efectos en la moneda como la diferencia entre el actual período de actividad traducido usando los tipos de cambio de divisas del período actual y los tipos de cambio comparables del período anterior. Presentamos la información en moneda constante para ofrecer una estructura para evaluar el desempeño de nuestros negocios fundamentales excluyendo el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio de monedas extranjeras.

Flujo de efectivo disponible — Ajustado , o FCF, es una medida financiera no definida bajo GAAP que la compañía define como el efectivo neto suministrado por (usado en) actividades operativas menos cambios en activos y pasivos operativos, menos gastos de capital y mantenimiento, menos distribuciones a socios de interés no controlador. La compañía usa el FCF, entre otras medidas, para evaluar la capacidad de sus operaciones de generar efectivo disponible para otros fines aparte de los gastos de capital y mantenimiento. La compañía cree que la información sobre el FCF ofrece a los inversionistas una importante perspectiva sobre el efectivo disponible para pagar deuda, hacer adquisiciones y para gastos de capital generadores de ingresos. El FCF no se calcula ni se presenta de conformidad con GAAP. Una limitación del uso del FCF como una medida de desempeño es que no necesariamente representa fondos disponibles para operaciones y no es necesariamente una medida de la capacidad de la compañía de costear sus necesidades de efectivo. Por consiguiente, el FCF debe considerarse, no como un sustituto, sino en adición al efectivo neto suministrado por (usado en) actividades operativas y otras medidas de desempeño financiero informadas de conformidad con GAAP. Además, esta medida puede variar en otras compañías; por lo tanto, es posible que el FCF como se presenta en este documento no sea comparable con medidas de denominación similar de otras compañías.

El efectivo disponible es una medida financiera no definida bajo GAAP que la compañía define como efectivo y equivalentes de efectivo menos fondos del cliente relacionados con la venta de boletos, menos ingreso diferido relacionado con eventos, menos gastos acumulados que se deben a artistas y efectivo cobrado a nombre de otros, más prepagados relacionados con eventos. La compañía usa el efectivo disponible como un poder por la cantidad de efectivo que tiene disponible para, entre otras cosas, reembolsar opcionalmente saldos de deuda, hacer adquisiciones y costear gastos de capital generadores de ingresos. El efectivo disponible no se calcula ni se presenta de conformidad con GAAP. Una limitación del uso de efectivo disponible como una medida de desempeño es que no necesariamente representa fondos disponibles de operaciones y no es necesariamente una medida de nuestra capacidad de costear nuestras necesidades de efectivo. Por consiguiente, el efectivo disponible debe considerarse, no como un sustituto, sino en adición al efectivo y equivalentes de efectivo y otras medidas de desempeño financiero informadas de conformidad con GAAP. Además, esta medida puede variar en otras compañías; por lo tanto, es posible que el efectivo disponible como se presenta en este documento no sea comparable con medidas de denominación similar de otras compañías.

Conciliaciones de ciertas medidas no definidas bajo GAAP con sus medidas bajo GAAP más comparables directamente (sin auditar)

Conciliación de ingreso operativo ajustado (pérdida) a ingreso operativo (pérdida)

($ en millones) Ingreso operativo

(pérdida)

Gasto de compensación basada en acciones

Pérdida

(ganancia) en

venta

de

activos operativos

Depreciación

y

amortización

Amortización de

adelantos de

contratos de venta

de boletos no

recuperables

Gastos de

adquisición

Ingreso

operativo

ajustado

(pérdida)

reportado

Impacto

del cambio

de divisas

Ingreso

operativo

ajustado

(pérdida)

en moneda

constante





































Tres meses finalizados el 31 de marzo de 2018



































Conciertos $ (63.9)



$ 1.9



$ —



$ 45.6



$ —



$ 0.8



$ (15.6)



$ (1.1)



$ (16.7)

Patrocinios y publicidad 31.1



0.3



—



7.6



—



—



39.0



(2.0)



37.0

Venta de boletos 64.9



1.1



—



33.6



21.1



0.2



120.9



0.2



121.1

Otros y eliminaciones (3.4)



—



—



0.2



(1.2)



—



(4.4)



—



(4.4)

Corporativo (34.7)



7.6



—



0.9



—



—



(26.2)



—



(26.2)

Total de Live Nation $ (6.0)



$ 10.9



$ —



$ 87.9



$ 19.9



$ 1.0



$ 113.7



$ (2.9)



$ 110.8







































Tres meses finalizados el 31 de marzo de 2017



































Conciertos $ (75.8)



$ 2.8



$ (0.7)



$ 46.5



$ —



$ 5.1



$ (22.1)



$ —



$ (22.1)

Patrocinios y publicidad 26.4



0.3



—



6.6



—



—



33.3



—



33.3

Venta de boletos 54.5



0.9



—



26.5



20.8



0.4



103.1



—



103.1

Otros y eliminaciones 0.2



—



—



0.1



(0.7)



—



(0.4)



—



(0.4)

Corporativo (26.7)



3.9



—



0.9



—



—



(21.9)



—



(21.9)

Total de Live Nation $ (21.4)



$ 7.9



$ (0.7)



$ 80.6



$ 20.1



$ 5.5



$ 92.0



$ —



$ 92.0



LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (sin auditar)



31 de marzo de

2018

31 de diciembre de

2017

(en miles) ACTIVOS





Activos corrientes





Efectivo y equivalentes de efectivo $ 2,942,407



$ 1,825,322

Cuentas por cobrar, menos asignación de $31,429 y $32,755, respectivamente 783,807



725,304

Gastos prepagados 867,936



546,713

Efectivo restringido 6,376



3,500

Otros activos corrientes 44,164



51,903

Total de activos corrientes 4,644,690



3,152,742

Propiedades, plantas y equipos





Terrenos, edificios y mejoras 960,379



955,937

Equipos de computación y software capitalizado 672,828



610,924

Muebles y otros equipos 314,419



312,962

Construcción en marcha 105,248



133,906



2,052,874



2,013,729

Menos depreciación acumulada 1,165,973



1,127,793



886,901



885,936

Activos intangibles





Activos intangibles de vida definida, neto 759,326



729,265

Activos intangibles de vida indefinida 369,140



369,023

Crédito mercantil 1,772,671



1,754,589

Otros activos a largo plazo 684,820



612,708

Total de activos $ 9,117,548



$ 7,504,263

PASIVOS Y PATRIMONIO





Pasivos corrientes





Cuentas a pagar, cuentas de clientes $ 1,121,424



$ 948,637

Cuentas a pagar 79,411



85,666

Gastos acumulados 1,020,621



1,109,246

Ingreso bruto diferido 2,039,018



925,220

Porción corriente de la deuda a largo plazo, neto 119,414



347,593

Otros pasivos corrientes 58,825



160,638

Total de pasivos corrientes 4,438,713



3,577,000

Deuda a largo plazo, neto 2,747,399



1,952,366

Impuestos sobre ingresos diferidos 138,517



137,635

Otros pasivos a largo plazo 155,998



174,391

Compromisos y pasivos contingentes





Intereses no controladores redimibles 264,700



244,727

Recursos de capital





Acciones ordinarias 2,076



2,069

Capital integrado adicional 2,348,118



2,374,006

Déficit acumulado (1,113,378)



(1,079,472)

Costo de acciones en autocartera (6,865)



(6,865)

Otras pérdidas totales acumuladas (92,280)



(108,542)

Total de recursos de capital de Live Nation 1,137,671



1,181,196

Intereses no controladores 234,550



236,948

Total de patrimonio 1,372,221



1,418,144

Total de pasivos y patrimonio $ 9,117,548



$ 7,504,263



LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE OPERACIONES (sin auditar)



Tres meses finalizados el

31 de marzo de

2018

2017





(según ajuste)

(en miles excepto datos de acciones y

datos por acción) Ingreso bruto $ 1,482,384



$ 1,242,879

Gastos operativos:





Gastos operativos directos 932,084



775,261

Gastos de venta, generales y administrativos 434,611



383,308

Depreciación y amortización 87,871



80,532

Pérdida (ganancia) en venta de activos operativos 38



(659)

Gastos corporativos 33,810



25,803

Pérdida operativa (6,030)



(21,366)

Gasto por interés 29,741



26,010

Pérdida en cancelación de deuda 2,943



—

Ingreso por intereses (1,183)



(945)

Participación en ganancias de afiliadas no consolidadas (3,715)



(2,340)

Otros gastos (ingresos), neto 328



(2,842)

Pérdida antes de impuestos sobre ingresos (34,144)



(41,249)

Gasto de impuestos sobre ingresos 6,884



6,521

Pérdida neta (41,028)



(47,770)

Pérdida neta atribuible a intereses no controladores (7,122)



(14,777)

Pérdida neta atribuible a intereses no controladores de Live Nation $ (33,906)



$ (32,993)









Pérdida neta básica y diluida por acción ordinaria disponible a accionistas ordinarios de Live Nation $ (0.24)



$ (0.22)









Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:





Básicas y diluidas 206,728,167



203,730,897

























Conciliación de pérdida neta disponible a accionistas ordinarios de Live Nation: Pérdida neta atribuible a accionistas ordinarios de Live Nation $ (33,906)



$ (32,993)

Acumulación de intereses no controladores redimibles (16,385)



(12,577)

Pérdida neta disponible a accionistas ordinarios de Live Nation — básica y diluida $ (50,291)



$ (45,570)







LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO (sin auditar)



Tres meses finalizados el

31 de marzo de

2018

2017





(según ajuste)

(en miles) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS





Pérdida neta $ (41,028)



$ (47,770)

Partidas de conciliación:





Depreciación 42,137



35,912

Amortización 45,734



44,620

Amortización de adelantos de contratos de venta de boletos no recuperables 19,945



20,063

Gastos de compensación no monetaria 10,870



7,936

Otros, neto 6,166



2,410

Cambios en activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones y traspasos:





Incremento en cuentas a cobrar (53,080)



(6,558)

Incremento en gastos prepagados y otros activos (405,036)



(311,447)

Incremento en cuentas a pagar, gastos acumulados y otros pasivos 52,318



56,600

Incremento en ingresos diferidos 1,097,472



959,971

Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 775,498



761,737

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN





Inversiones hechas en afiliadas no consolidadas (2,997)



(10,608)

Compras de propiedades, plantas y equipos (45,125)



(58,881)

Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido (20,222)



(4,700)

Compras de activos intangibles (25,914)



(605)

Otros, neto 5,532



(233)

Efectivo neto usado en actividades de financiación (88,726)



(75,027)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN





Ganancias de deuda a largo plazo, neto de costos de emisión de deuda 856,660



932

Pagos de deuda a largo plazo (321,850)



(11,775)

Distribuciones a intereses no controladores (19,523)



(12,227)

Compras y ventas de intereses no controladores, neto (104,233)



(5,098)

Ganancias del ejercicio de opciones sobre acciones 7,922



21,628

Pagos por consideración diferida y contingente (11,780)



(1,074)

Otros, neto (3,046)



2,547

Efectivo neto suministrado por (usado en) actividades de financiación 404,150



(5,067)

Efecto de cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 29,039



20,356

Incremento neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 1,119,961



701,999

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al principio del período 1,828,822



1,529,575

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período $ 2,948,783



$ 2,231,574



