Livelo firma parceria com C6 Bank para transferência de pontos

SÃO PAULO, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, anuncia parceria com o C6 Bank, banco completo que oferece soluções financeiras para pessoas físicas, microempreendedores e pequenas e médias empresas. A novidade começa a valer a partir de hoje (07/04). Todos os clientes do programa de pontos Átomos podem transferir pontos para a Livelo, por meio do aplicativo do banco.

Essa parceria tem como finalidade a ampliação das possibilidades do uso de pontos, trazendo ainda mais benefícios para o dia a dia dos consumidores. Cada ponto transferido do programa Átomos equivale a um ponto Livelo. Por meio do programa de recompensas, os clientes poderão usar os pontos de diversas formas: resgatando viagens, produtos e serviços no catálogo online que possui mais de 800 mil opções, usando os pontos em mais de 8 milhões de lojas físicas, trocando o saldo por dinheiro direto na conta corrente com a solução de cashback ou ainda aproveitando as campanhas de transferência bonificada para os programas de fidelidade das principais companhias aéreas.

"A Livelo tem investido na expansão de parcerias no segmento de serviços e produtos financeiros com o objetivo de alcançar consumidores em todas as regiões do país. Com o apoio do C6 Bank, um dos principais bancos do país, ampliamos a nossa base de clientes ao oferecer soluções de fidelidade para mais consumidores, aumentando seu poder de compra", afirma Marcelino Cruz, diretor de Relações Comerciais e Trade Marketing da Livelo.

"Desde a criação do C6 Bank, trabalhamos com a ideia de que o cliente deve ter liberdade para escolher como ele prefere utilizar o banco na sua vida. A parceria com a Livelo reforça isso e oferece mais uma opção ao cliente de como utilizar os pontos Átomos que ele acumulou utilizando nossos produtos e serviços", afirma Maxnaun Gutierrez, head de produtos e pessoa física do C6 Bank.

Como transferir pontos do programa Átomos para a Livelo

Para transferir os pontos, o cliente deve criar uma conta na Livelo – caso ainda não tenha. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site ou app do programa de recompensas. O próximo passo é acessar o app do C6 Bank e selecionar a área de transferência de pontos entre programas. Depois, basta selecionar a Livelo e definir a quantidade de pontos que deseja transferir, finalizando o processo. Os pontos são creditados em até 5 dias úteis.

Para conhecer todos os detalhes da parceria, acesse: https://www.livelo.com.br/transfira-seus-pontos-c6-bank.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

Sobre o C6 Bank

O C6 Bank é um banco completo, lançado em 2019, que já superou a marca de 16 milhões de clientes no Brasil. Sem agências físicas, a instituição financeira já tem em seu portfólio mais de 30 produtos e serviços, incluindo conta corrente isenta de taxa de manutenção, cartão sem anuidade, transferências e saques gratuitos, tag de pedágio grátis, crédito, programa de pontos, Conta Global, plataforma de investimentos com ativos do Brasil e do exterior, marketplace com mais de 60 mil itens, entre outros. O C6 Bank atende pessoas físicas, MEIs e PMEs e está presente em 100% dos municípios brasileiros. Mais informações sobre o banco em https://www.c6bank.com.br

