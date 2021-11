Livelo lança coleção de produtos para troca de pontos com até 85% de desconto para celebrar a Black Friday

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A última semana da #PinkMyFriday, a Black Friday da Livelo, está repleta de ofertas para que os clientes do maior programa de recompensas do Brasil possam ganhar mais pontos com compras e trocar o saldo acumulado por passagens aéreas e produtos com desconto.

Para celebrar uma das principais datas do varejo, a Livelo realizou uma curadoria especial, avaliando os itens mais pedidos em seu catálogo online, e criou a coleção especial #PinkMyFriday com produtos com até 85% de desconto.

A seleção possui mais de 200 itens e conta com opções como eletroportáteis, caixa de som, televisão e notebook. Alguns dos destaques da coleção são: Aspirador de pó e água da marca Multilaser, que pode ser trocado a partir de 500 pontos; Chapinha GA.MA Italy, que pode ser resgatada a partir de 1.390 pontos; e Kit de ferramentas, que pode ser adquirido utilizando a partir de 4.300 pontos.

A coleção especial estará vigente até 28/11 e todos os produtos selecionados estão neste link: https://www.livelo.com.br/-pinkmyfriday/categoria/pink_my_friday. Fique atento às regras da campanha e confira demais informações no regulamento do Programa Livelo.

Quer conhecer Florianópolis a partir de 10.000 pontos?

Pensando nos clientes do programa de recompensas que são apaixonados por viagens e já estão planejando as próximas férias ou viagens para os feriados do ano que vem, a Livelo preparou para a Black Friday uma oferta incrível para os consumidores trocarem seus pontos por passagens aéreas nacionais e internacionais.

Através da plataforma do programa é possível encontrar opções de voos com datas específicas, presentes no regulamento, a partir de 10.000 pontos. Todos os destinos selecionados têm origem em São Paulo. Além disso, os assinantes do Clube Livelo podem utilizar o cupom CLUBE25 no momento do resgate da passagem para garantir 25% de desconto adicional no valor.

A campanha é válida para resgates efetuados até 28/11. Confira os detalhes abaixo:

São Paulo para Florianópolis (ida e volta)

A partir de 10.000 pontos

Embarque em 19/05/2022 e retorno em 25/05/2022

São Paulo para Rio de Janeiro (ida e volta)

A partir de 12.000 pontos

Embarque em 18/02/2022 e retorno em 20/02/2022

São Paulo para Salvador (ida e volta)

A partir de 25.000 pontos

Embarque em 23/01/2022 e retorno em 2/02/2022

São Paulo para Recife (ida e volta)

A partir de 32.000 pontos

Embarque em 07/06/2022 e retorno em 15/06/2022

São Paulo para Fortaleza (ida e volta)

A partir de 45.000 pontos

Embarque em 22/01/2022 e retorno em 27/01/2022

São Paulo para Miami (ida e volta)

A partir de 153.000 pontos

Embarque em 17/03/2022 e retorno em 28/03/2022

São Paulo para Lisboa (ida e volta)

A partir de 185.000 pontos

Embarque em 3/05/2022 e retorno em 17/05/2022

Todas as informações estão disponíveis na página da campanha: https://www.livelo.com.br/ofertas-passagens-aereas. Os trechos ofertados estão sujeitos à disponibilidade e as taxas não estão inclusas. E caso o assinante do Clube Livelo queira visitar os destinos selecionados em outras datas, mantendo a origem de São Paulo, ele poderá aplicar o cupom de desconto CLUBE25 para realizar a viagem. Vale lembrar que é importante ficar atento ao regulamento da campanha durante a troca de pontos.

Já conhece as opções da Livelo para usar seus pontos?

A Livelo possui mais de 800 mil itens, entre produtos, serviços, viagens e experiências, que podem ser trocados com pontos na plataforma online do programa de recompensas, além da possibilidade de usar os pontos em mais de 8 milhões estabelecimentos em todo o Brasil e de poder trocá-los por cashback, por meio da solução que transforma o saldo de pontos do cliente em dinheiro diretamente na conta corrente.

Para começar a fazer parte da Livelo é necessário realizar o cadastro no programa. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site e aplicativo da Livelo, disponível para Android e iOS. Para conhecer todas as formas de utilização dos pontos, acesse https://www.livelo.com.br/use-seus-pontos.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

