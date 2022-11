Livelo oferece até 40% de desconto na troca de pontos por produtos do catálogo em ação especial da Black Friday

Os clientes poderão resgatar diversos itens como iPhone 14 Plus, Apple Watch Series 6 e Smart TV Samsung de 50 polegadas

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, lançou uma ação especial para os participantes aproveitarem descontos exclusivos para trocarem pontos por produtos do catálogo durante a #PinkMyFriday, que é a Black Friday da marca.

Batizada de "O Cupom Tá On", todos os assinantes do Clube Livelo possuem 40% de desconto no resgate de produtos utilizando o cupom PINK40 no carrinho. Já os demais participantes ganham 30% de desconto através do cupom PINK30.

A oferta acontece até amanhã (18/11) e permite aos clientes usarem os descontos para adquirem produtos como iPhone 14 Plus de 128GB, Apple Watch Series 6 ou Samsung TV QLED 4K de 50 polegadas.

A Livelo possui mais de 800 mil itens disponíveis no catálogo do programa de recompensas. Para aproveitar a ação especial, basta acessar o site ou aplicativo da marca, realizar o login e pesquisar pelo produto desejado.

Após essa etapa, é necessário selecionar o item escolhido, checar o saldo de pontos, inserir o cupom para ativar a oferta e finalizar a transação. A campanha não é válida para transferência de pontos para os programas de fidelidade de companhias aéreas, resgate de viagens ou doações e utilização dos pontos para cashback.

Todas as informações, bem como o regulamento da ação, estão disponíveis aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 40 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix via QR Code. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

