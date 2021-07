Livelo promove campanha de acúmulo de pontos turbinados com Riachuelo, Submarino e Lolita

SÃO PAULO, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, disponibiliza nesta quarta-feira (28) ofertas incríveis para turbinar o acúmulo de pontos. Confira os detalhes abaixo:

Riachuelo: até domingo (01/08), quem procura o presente ideal para o Dia dos Pias, com qualidade e preço justo pode aproveitar para turbinar o acúmulo de pontos em compras de eletrônicos, roupas e muito mais. Para garantir o acúmulo de 10 pontos por real gasto, os clientes devem usar o cupom LIVELO no final da compra no site da parceria.

Submarino: para os clientes gamers que estão procurando jogos e computadores, chegou a hora. A Livelo preparou uma paridade de 3 pontos por real gasto no site da parceria. A campanha é válida para todos os produtos até sexta-feira (30).

Lolita: os clientes Livelo poderão aproveitar a parceria com a Lolita, marca conhecida por comercializar lingeries, pijamas e biquinis, para juntarem até 6 pontos por real gasto em pijamas masculinos selecionados e 4 pontos por real gasto nos demais produtos do site da parceria. A campanha é válida até sábado (31) mediante uso do cupom LIVELOLITA.

Para não perder nenhuma oferta de Compre & Pontue, acesse o site ou app da Livelo. Os regulamentos estão nas páginas dedicadas a cada parceria.

Superofertas

Com produtos para trocar pontos para presentear o seu pai ou alguém especial para você nesse Dia dos Pais, a Livelo promove seis superofertas, válidas até quinta (30/07). Veja mais detalhes:

O tênis Mormaii Dallas , está saindo de 5.600 por 2.000 pontos. A colônia Natura Kaiak sai de 6.900 por 4.000 pontos. O barbeador elétrico, está saindo de 8.400 por 4.500 pontos. O tênis Nike, sai de 17.400 pontos por 9.500 pontos. O perfume Paco Rabanne, está saindo de 22.500 pontos por 12.400 pontos e a chopeira Philco, de 132.000 pontos por 72.000 pontos.

Para não perder nenhuma superoferta, acesse a página no site ou app da Livelo.

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas cinco anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

FONTE Livelo

