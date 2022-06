Livelo realiza sorteio de uma viagem à Bahia para membros do Clube Livelo

O ganhador será beneficiado com pacote completo para conhecer a Ilha de Comandatuba com acompanhante, passagem aérea, hospedagem e transfer

SÃO PAULO, 21 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Em comemoração ao aniversário de 6 anos da Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, a marca lança uma campanha exclusiva para os membros do Clube Livelo: o sorteio de um pacote de viagem completo para conhecer a Ilha de Comandatuba, na Bahia, com direito a um acompanhante.

Para participar é necessário ser assinante do Clube Livelo, clube de assinatura que traz benefícios exclusivos para os clientes do programa de recompensas, e usar os pontos, sem quantidade mínima, para realizar um resgate durante o período da campanha. Os pontos podem ser trocados por produtos, serviços ou cashback e transferidos para programas de fidelidade de companhias aéreas parceiras.

A ação "Clube Livelo te leva para a Bahia" acontece de 20 a 30 de junho de 2022. Após o término da campanha, a Livelo enviará um número da sorte para cada participante, independentemente da quantidade de resgates feitos no período da ação. O sorteio será realizado no dia 06/07/2022 e o ganhador será comunicado por e-mail e através de uma ligação da Central de Atendimento.

O vencedor e seu acompanhante, com idade mínima de cinco anos, serão beneficiados com uma viagem de turismo para a Ilha de Comandatuba, na Bahia, podendo ser realizada a partir de julho, com validade de um ano. O pacote completo inclui passagem aérea de ida e volta em classe econômica de qualquer lugar do Brasil, cinco noites no Hotel Transamérica de Comandatuba com todas as refeições inclusas e transfer do aeroporto para o hotel no check-in e checkout.

A campanha "Clube Livelo te leva para a Bahia" tem o Certificado de Autorização SEAE/ME nº 04.020527/2022. Para conhecer todos os detalhes e conferir o regulamento, acesse: https://www.livelo.com.br/clube-livelo-na-bahia .

Sobre a Livelo

A Livelo é uma das principais empresas de recompensas do Brasil. Com apenas seis anos de mercado, já possui mais de 20 milhões de clientes e dezenas de empresas parceiras em seu site para resgate de produtos com pontos ou acúmulo de pontos a partir de compras online. Tem uma agência de viagens online para resgate de passagens, hotéis, pacotes e outros com pontos ou para compras em reais, que somam mais pontos. Atua também na frente B2B, com soluções que auxiliam empresas de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

