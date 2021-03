Llegó PrendeTV: el Servicio Gratuito de Streaming de Univision se Estrena con Canales Únicos y Programación de Video On Demand del Mejor Contenido en Español de Todo el Mundo

MIAMI, 30 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Univision Communications Inc. anunció hoy que ha lanzado PrendeTV, el primer y único servicio de streaming que ofrece canales y video on demand de Estados Unidos creado específicamente para las audiencias hispanas del país, con contenido sin par, de primera y en español de diversos géneros y 100% gratuito.

PrendeTV ofrece la más extensa selección de la programación más popular en español a los televidentes en Estados Unidos, que se destaca por sus 40 canales de streaming y 10,000 horas de video on demand. PrendeTV seguirá expandiendo su oferta en películas, exitosas series dramáticas, realities, programas infantiles, populares telenovelas y programación deportiva. Las audiencias en Estados Unidos ahora pueden obtener acceso a un conjunto de canales y video on demand especialmente seleccionados de las videotecas de contenido de Univision y Televisa, que no se encuentran en ningún otro servicio de streaming. Además, PrendeTV ofrecerá contenido de socios líderes en español en todo el mundo entre ellos Banijay, Blue Ant Media, Calinos, Caracol, Cisneros, Filmrise, Globo, Nelvana, RCN y otros. Y dentro de unas semanas, PrendeTV añadirá películas de los destacados estudios de Hollywood, entre ellos Disney, Lionsgate y MGM.

El lanzamiento se produce después de la reciente adquisición de VIX, el mayor servicio de video on demand en español y respaldado por publicidad para audiencias latinoamericanas y de hispanos en Estados Unidos. Al combinarse con PrendeTV, los productos de streaming respaldados por publicidad de Univision ofrecen más de 30,000 horas de contenido con una variedad sin par de programación en español.

"Con el lanzamiento de PrendeTV se inicia una nueva era de transformación en Univision y expandimos nuestra actual posición dominante en la difusión a hispanos en Estados Unidos al mercado de streaming de video on demand respaldado por publicidad y nuestro liderazgo como la mayor empresa de contenido y medios de comunicación en español en Estados Unidos", dijo Pierluigi Gazzolo, presidente y director ejecutivo de Transformación de Univision. "Además de nuestra exclusiva programación de Univision y Televisa, hemos reunido los mejores proveedores de contenido, marcas y socios de distribución a fin de crear un servicio sin igual para los hispanos en Estados Unidos, de una manera que solo Univision puede hacerlo".

PrendeTV se ofrece gratis a los clientes en dispositivos Amazon Fire TV, Apple (iOs y tvOS), Google (teléfonos y dispositivos de televisión de Android) y en internet en prende.tv. La aplicación estará disponible en la plataforma de Roku en semanas próximas.

PrendeTV está dirigida a una audiencia cada vez más numerosa de hispanos en Estados Unidos, hasta ahora subatendida por los servicios de video por internet con limitado contenido en español, calidad y distribución. Estudios recientes indican que 74% de los hispanos que hablan mayormente español y 49% de los hispanos bilingües desean que haya más contenido en español, y la mitad de los millennials hispanos consideran que el contenido en español es más relevante que el contenido en inglés.

Conjunto exclusivo de canales de diversos géneros y programación taquillera seleccionada por la compañía líder de contenido y medios para hispanos, Univision

PrendeTV es el exclusivo destino para streaming de programación variada de las videotecas de contenido de Univision y Televisa. PrendeTV ofrece a los televidentes más de 40 canales y 10,000 horas de video on demand en español, y se agregará programación y canales adicionales con frecuencia. Entre los muchos canales y géneros que están disponibles en PrendeTV están:

Comedia — "jajaja" que presentará populares programas cómicos como "Nosotros los guapos", "Vecinos" y comedias clásicas en el canal "Risas de oro", como "Los González" y "Papá soltero".

Series – "Nuestras Series" presenta algunas de las mejores series de Latinoamérica; "Made in Cartagena", "El Bronx" y "La Bruja" con Andrés Parra.

Deportes — "Liga MX", con la repetición de los partidos más memorables de la liga como la Vuelta Final de Clausura 2013: América contra Cruz Azul , "Fútbol Europeo" para los fanáticos fervientes y "Combate Américas", que presentará encuentros, torneos y campeonatos emocionantes con estrellas de Latino MMA como José Alday, Bruno Cannetti , Melissa "Super Melly" Martínez y Paulina Vargas .

Telenovelas — El canal "Angelique" dedicado a las novelas de la superestrella mexicana Angelique Boyer , "Novelas en Familia" con telenovelas para toda la familia como "Mi marido tiene familia", "Libre para amarte" y " Amor Turco " con exitosos dramas turcos.

"Fe" con programación religiosa e historias bíblicas como "Francisco: el Padre Jorge", "Virgen de Fátima" y "Dios sabe cómo hace sus cosas".

"Nene" con programación educativa y de enriquecimiento para niños pequeños, como "Mike el Caballero" y "Rosita Fresita" (Strawberry Shortcake).

"Animetro" en la que predomina el animé japonés, como "Beyblade" y "Bakugan".

"Love Nature" con programación de la vida silvestre y naturaleza de Blue Ant Media.

"¡Guau!", un canal con cortos de algunos de los videos más impactantes y repletos de aventura.

Los canales de películas taquilleras que se lanzarán en semanas próximas incluyen " Cine Hollywood ", "Cine VIP", "Cine Extremo", "Cine Extremo 2" y " Cine Boom " con películas de mucha acción como "Knight & Day", "Walking Tall" y "Gone in 60 Seconds".

Marcas asociadas se dirigen a las audiencias hispanas en Estados Unidos

PrendeTV se estrenará con un conjunto de marcas internacionales y anunciantes líderes en sus categorías, entre ellos Chase, Clorox, Coca-Cola, Dunkin', McDonald's, Toyota, Universal Pictures, Verizon y Walmart.

El conjunto de socios de primera para el lanzamiento destaca el valor que PrendeTV ofrece a los profesionales de mercadeo interesados en captar más eficazmente a las audiencias hispanas de rápido crecimiento y sin aprovechar de Estados Unidos en español. Los hispanos tienen un consumo superior de streaming y representan 19% de la población total de Estados Unidos con 63 millones de personas y un PIB (producto interno bruto) de $2.1 billones. Los socios de lanzamiento constituirán el Premier Club de PrendeTV, que permitirá que las marcas colaboren y tengan acceso a video en streaming y perspectivas sobre el consumidor, además de contribuir a innovaciones publicitarias en la plataforma en crecimiento de PrendeTV.

