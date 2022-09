LML przygotowuje się do wielkiego powrotu z futurystyczną serią produktów o napędzie elektrycznym, które są kluczowymi technologicznymi czynnikami pozwalającymi na wkroczenie na rynek amerykański i europejski

Śmiałe innowacje są siłą napędową nowych kategorii i platform produktowych motocykli elektrycznych (E-Bikes). Motocykl elektryczny z serii Hyper. Skuter Mid Maxi.

NOWE DELHI, 30 września 2022 r. /PRNewswire/ -- LML, jedna z najbardziej szanowanych i podziwianych indyjskich marek jednośladów o zasięgu globalnym jest gotowa na powrót w wielkim stylu z nową futurystyczną linią pojazdów elektrycznych. W celu upamiętnienia 50. rocznicy utworzenia firmy i rozpoczęcia roku obchodów i deklaracji, na dzień 29 września 2022 r. zaplanowano specjalne globalne wydarzenie, podczas którego przedstawione zostaną trzy nowe kategorie i platformy produktowe - motocykl elektryczny z segmentu premium, motocykl cross over E2W - Hyper i skuter Mid Maxi. Wszystkie trzy produkty odzwierciedlają możliwość LML do kwestionowania norm i przesuwania granic innowacji i inżynierii, do przygotowania drogi do powrotu marki na światowe rynki oraz otwarcia drzwi do długo oczekiwanego wejścia na rynek amerykański i europejski z ofertą pojazdów elektrycznych.

LML: Re-imagining the legend

To globalne wydarzenie obiecuje kalejdoskop wzornictwa, innowacji, rozwiązań inżynieryjnych i nadanie nowej formy ponadczasowemu klasykowi. Koncepcje produktów uchylą rąbka tajemnicy w odniesieniu do planów i wizji, jaką stworzyła marka w zakresie nadchodzących modeli pojazdów elektrycznych, w tym nowe wzornictwo, funkcje, technologię i inteligentne rozwiązania. Wydarzenie to również będzie poświęcone przedstawieniu nowej tożsamości marki, która jest gotowa na opracowanie nowych zasad zrównoważonej mobilności miejskiej.

Dr. Yogesh Bhatia, dyrektor zarządzający i naczelny LML Electric, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni, że zbliżamy się do dnia powrotu LML na rynek globalny. Premiera koncepcji naszych pierwszych 3 pojazdów elektrycznych została zaplanowana na 29 września, kiedy to podamy informacje o wszystkich najważniejszych danych dotyczących produktów i o tym, jak zamierzamy zmienić świat w dzisiejszej erze elektryfikacji. Nasze nadchodzące produkty są pełne najlepszych w swojej klasie technologii i funkcji, przy czym jesteśmy pewni, że umocnią zaufanie i zamiłowanie globalnych konsumentów do pojazdów elektrycznych, które już stają się coraz większe".

Premiera koncepcji wyznaczy początek podróży LML ku zrównoważonej, elektrycznej przyszłości. Te koncepcje produktów będą udoskonalane, umacniane i dokładnie przetestowane zanim trafią na globalny rynek pojazdów elektrycznych. LML koncentruje się na poprawie swoich rozwiązań, które są innowacyjne i ważne dla uczestników ruchu drogowego na całym świecie, poprzez wykorzystanie mocnych stron technologii pojazdów elektrycznych, która przewyższy obecnie dostępne rozwiązania.

LML

Założona w 1972 r., spółka LML (dawniej Lohia Machinery Ltd) jest czołowym indyjskim producentem jednośladów, zajmującym się produkcją i sprzedażą skuterów, motocykli i motorowerów, jak również części zamiennych i akcesoriów. Z siedziby w Kanpurze (Indie), firma eksportuje swoje produkty do wielu krajów, w tym USA, krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej, Nowej Zelandii i wielu innych. Od samego początku, firma LML była szeroko znana ze swojej innowacji rozwiązań inżynieryjnych i niepowtarzalnej ofercie produktów, i dzięki nim zyskała uznanie. Wyznaczając sobie jasny cel umocnienia mobilności miejskiej, firma planuje powrót na rynek indyjski jako producent elektrycznych jednośladów.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/1909952/LML_Old_Scooter.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1909953/LML_Logo.jpg

SOURCE LML