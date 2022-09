Spoločnosť LML je pripravená na mega comeback s futuristickým produktovým radom - kľúčovými faktormi elektrických a technologických zariadení na preniknutie na americké a európske trhy

Odvážna inovácia prináša nové kategórie a produktové platformy s elektrickými bicyklami. Hyper. Mid Maxi Scooter.

NAÍ DILLÍ, 30. septembra 2022 /PRNewswire/ -- LML, jedna z najobdivovanejších a najuznávanejších indických globálnych značiek, je pripravená na veľký štýlový comeback s úplne novým futuristickým elektrickým produktovým radom. S cieľom pripomenúť si 50. výročie spoločnosti a odštartovať rok osláv a vyhlásení sa na 29. septembra 2022 plánuje špeciálne celosvetové podujatie, počas ktorého budú predstavené tri nové kategórie a produktové platformy – super prémiový elektrický bicykel, crossover E2W – Hyper. Mid Maxi Scooter. Všetky tri stelesňujú schopnosť LML spochybňovať normy a posúvať hranice inovácií a strojárstva, dláždiť cestu k návratu značky na globálne trhy a otvárajú dvere pre dlho očakávaný vstup na rýchlo sa rozširujúci americký a európsky trh s elektrickými vozidlami.

LML: Re-imagining the legend

Globálne podujatie sľubuje, že bude kaleidoskopom dizajnu, inovácií, strojárstva a predstavivosti nadčasovej klasiky. Koncepčné produkty by umožnili nahliadnuť do plánu a vízie značky pre ich nadchádzajúce modely elektrických vozidiel, vrátane nového dizajnu, funkcií, technológie a inteligentnej funkčnosti. Podujatie by sa tiež zameralo na odhalenie novej identity značky, ktorá je pripravená prepísať pravidlá udržateľnej mestskej osobnej mobility.

Podľa Dr. Yogesh Bhatia, MD a generálneho riaditeľa LML Electric, „Sme nadšení z toho, ako sa postupne približujeme ku comebacku LML po celom svete. Koncept odhaľujúci naše prvé 3 elektrické vozidlá je naplánovaný na 29.septembra, kde upozorníme na všetky základné detaily produktu a spôsob, akým chceme zmeniť dnešnú éru elektrifikácie. Naše pripravované produkty sú vybavené najlepšou technológiou a funkciami vo svojej triede a sme presvedčení, že posilnia už rozvíjajúcu sa dôveru a lásku globálnych spotrebiteľov k elektromobilom."

Odhalenie konceptu bude znamenať začiatok cesty spoločnosti LML k udržateľnej/elektrickej budúcnosti. Tieto koncepcie produktov budú vylepšené, posilnené a dôkladne testované pred ich uvedením na globálny trh elektromobilov. Spoločnosť LML sa zameriava na zlepšovanie svojich produktových riešení, ktoré sú inovatívne a relevantné pre globálnych dochádzajúcich pracovníkov, a to využitím silných stránok technológie elektromobilov, ktorá bude lepšia ako súčasná existujúca technológia.

O spoločnosti LML

Spoločnosť LML (predtým Lohia Machinery Ltd), založená v roku 1972, je popredná indická spoločnosť vyrábajúca dvojkolesové vozidlá, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom skútrov, motocyklov, mopedov ako aj náhradných dielov a príslušenstva. Spoločnosť so sídlom v Kanpure (India) vyváža svoje produkty do rôznych krajín sveta vrátane USA, Afriky, Latinskej Ameriky, Nového Zélandu a ďalších. Od svojho vzniku je spoločnosť LML všeobecne známa a uznávaná pre svoje inovácie, strojárstvo a jedinečný sortiment produktov. Spoločnosť, s jasným zameraním na posilnenie mestskej mobility, plánuje návrat na indický trh vo forme spoločnosti elektrických dvojkolesových vozidiel.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1909952/LML_Old_Scooter.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1909953/LML_Logo.jpg

SOURCE LML