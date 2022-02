LOBOS 1707 TEQUILA Y MEZCAL SIGUE CREANDO UNA MESA MÁS GRANDE CON LA NUEVA CAMPAÑA "ALL FOR THE PACK"

El video presenta a los inversionistas LeBron James, Draymond Green, Maverick Carter y la nueva botella de su Tequila Extra Añejo

NUEVA YORK, 16 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lobos 1707, la marca de tequila y mezcal ultraprémium, anuncia el lanzamiento de su última campaña, Build a Bigger Table: All for the Pack. El nuevo anuncio creativo es una extensión del movimiento Build a Bigger Table de Lobos 1707, que enfatiza la inclusión e invita a los demás a tomar asiento y compartir sus propias experiencias personales. Por medio de "All for the Pack", la marca pone de relieve la representación, la fortaleza de la comunidad y el hecho de que cada persona tiene algo que aportar y llevar a la mesa.