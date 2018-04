Local Motors Inc. annonce un partenariat avec Robotic Research, LLC

« Accueillir des partenaires tels que Robotic Research, qui croient en notre mission et amènent des connaissances aussi solides au processus de cocréation, permet à Local Motors d'apporter très rapidement le produit le plus performant, le plus sûr et le plus fiable sur le marché », a expliqué Rogers.

Matthew Rivett, le vice-président directeur de Local Motors, dirige le concept de plateforme ouverte en créant des partenariats avec des sociétés à la pointe du secteur et en se concentrant sur les besoins des clients.

« Nous devons créer et fournir des produits voulus par les clients et nous croyons que le meilleur moyen de le faire est de les impliquer dès le début dans le processus. Nous créons un lien émotionnel et un sentiment inhérent de fierté en les incluant », a déclaré Rivett.

Le partenariat entre Local Motors et Robotic Research est symbiotique, avec des partenaires travaillant côte à côte afin d'intégrer de nouveaux jeux de capteurs, des technologies et des applications qui permettront un apprentissage et un développement technologique rapides.

« C'est un grand honneur de nouer un partenariat avec Local Motors en fournissant un kit d'autonomie "AutoDrive" pour Olli. Nous voyons Olli comme un innovateur sur le marché des navettes à basse vitesse et nous nous engageons pleinement à soutenir les systèmes et à être au service des communautés du monde entier », a déclaré Alberto Lacaze, président et ingénieur principal chez Robotic Research.

Robotic Research est connue pour fournir des technologies de mobilité autonome et des technologies auxiliaires robustes au Département de la défense et au Département de la sécurité intérieure. En 2014, Robotic Research a reçu le prix SBIR Tibbetts Award, qui récompense les dirigeants de petites entreprises tournées vers les technologies innovantes, pour son extraordinaire succès lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Depuis sa fondation en 2002, Robotic Research est impliquée dans la plupart des programmes de véhicules autonomes de l'armée, comme Demo III, VTI, FCS-ANS, Robotics CTA, CAMS JCTD, SUSI, SANDI et AGR. Ces trois dernières années, Robotic Research a effectué la transition de sa technologie autonome aux applications de transport autonome, en commençant par le programme ARIBO à Fort Bragg. À ce jour, Robotic Research a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres de manière autonome dans les environnements les plus difficiles du monde. Robotic Research continue d'ouvrir la voie aux technologies de conduite autonome.

Aujourd'hui, Robotic Research fournit son expertise technique et des terrains d'essai pour le développement d'Olli, la navette autonome de Local Motors. Local Motors est fière d'annoncer son partenariat phénoménal et est ravie de mettre en valeur les capacités d'Olli et le système autonome le plus robuste disponible.

Local Motors est une société de mobilité terrestre dont l'objectif est de façonner l'avenir pour un monde meilleur. Fondée en 2007 avec une conviction en matière de collaboration ouverte et de cocréation, Local Motors a commencé à fabriquer des véhicules à faible volume avec des conceptions à source ouverte en utilisant plusieurs micro-usines.

Contact presse : Brittany Stotler, 1-480-498-0334, bstotler@local-motors.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/677746/LM_OlliDemoDayRecap_Video_Compressed_1.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/623895/Local_Motors_Logo.jpg

SOURCE Local Motors

Related Links

http://www.local-motors.com