Lockheed Martin a reçu deux Rally Awards pour son initiative de recrutement innovante basée sur la plateforme Avature

NEW YORK et DUBLIN, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le client d'Avature, Lockheed Martin, leader mondial de la sécurité et de l'aérospatiale, a remporté la semaine dernière deux prix Rally pour son initiative de recrutement innovante Handshake 2 Hire visant à favoriser l'engagement des vétérans.

Les prix très convoités Meilleure utilisation de la technologie de marketing de recrutement et Meilleure campagne de marketing de recrutement, ont été décernés à l'issue d'une campagne d'un an visant à améliorer le processus de recrutement afin de soutenir les militaires dans leur transition du service actif vers une carrière civile. Le programme Handshake 2 Hire, qui fait appel à la technologie Avature, a obtenu des résultats qui parlent d'eux-mêmes :

L'engagement des candidats, mesuré par les engagements annuels de candidats militaires uniques, a progressé de 77 % .

. Les offres acceptées de la part des candidats militaires ont augmenté de 90 % .

. L'efficacité des entretiens et des embauches, mesurée par le ratio entretiens/embauches a diminué à 1,96 pour 1. Presque trois entretiens de moins que la moyenne nationale aux États-Unis, qui est de 4,8 pour 1.

Jason Boone, responsable de la sensibilisation des militaires et des vétérans chez Lockheed Martin, Matthew Biester, responsable de la mise en œuvre de la technologie des RH d'entreprise chez Lockheed Martin et l'équipe à l'origine du projet sont ravis de l'effet spectaculaire que cela a eu sur leur activité. Jason a déclaré « Voir Handshake 2 Hire passer d'une idée portant sur une serviette hygiénique à (à ce jour) un programme primé constitue le point culminant de ma carrière. Merci à Rally® Recruitment Marketing pour cette reconnaissance, et merci à Avature d'avoir été le moteur de la réalisation de ce rêve ! »

Le PDG d'Avature, Dimitri Boylan, a ajouté : « Nous sommes ravis de voir nos clients réaliser de si grandes choses avec la plateforme Avature. Lockheed Martin avait une idée claire de ce qu'ils voulaient réaliser et c'est un privilège de pouvoir leur offrir la technologie pour y parvenir. En tant que pionniers de la gestion de la relation client axée sur le recrutement, notre objectif de mettre en place des campagnes de marketing créatives qui stimulent l'engagement, c'est pourquoi il est toujours gratifiant de voir qu'elles jouent leur rôle dans une histoire de réussite aussi convaincante. »

Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme Handshake 2 Hire, sur la façon dont il a été mis en œuvre et sur son impact, réécoutez le récent webinaire animé par Jason Boone et Avature. Si vous souhaitez parler à un représentant d'Avature, veuillez les contacter ici.

À propos de Lockheed Martin

Basée à Bethesda, dans le Maryland, Lockheed Martin Corporation est une entreprise mondiale de sécurité et d'aérospatiale qui emploie environ 114 000 personnes dans le monde entier et est spécialisée dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'intégration et le maintien de systèmes, produits et services technologiques avancés.

Veuillez suivre @LMNews sur Twitter pour connaître les dernières annonces et actualités de la société.

À propos de Rally Awards

Les Rally Awards sont une compétition mondiale qui reconnaît l'excellence des pratiques en matière de marketing de recrutement et de marque employeur qui attirent et recrutent des talents par le biais des canaux sociaux et numériques.

À propos d'Avature

Pionnier de la technologie CRM (gestion de la relation candidats) axée sur le recrutement, Avature est une plateforme SaaS hautement configurable d'acquisition et de gestion de talents destinée aux entreprises qui favorise l'innovation dans le domaine du logiciel de gestion du capital humain. Fondé par Dimitri Boylan, Avature permet à plus de 650 entreprises, dont 110 figurent dans le classement Fortune 500 et 28 dans le classement Forbes Global 100, dans plus de 164 pays et 30 langues, de mettre au point des stratégies des RH de pointe.

Les solutions d'Avature comprennent l'achat de services partagés, le suivi des candidats, les entretiens par vidéo, le recrutement sur les campus et à l'occasion d'événements, la gestion des recommandations d'employés, l'intégration sociale, l'engagement des employés qualifiés et la gestion du rendement, la mobilité des employés et la gestion des effectifs occasionnels. Avature offre ses services à partir de son nuage privé, qui se trouve dans des centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, et dispose de bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York, Paris et Shenzhen.

