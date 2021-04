Lockheed Martin bekroond met twee Rally Awards voor baanbrekend wervingsinitiatief, gebouwd op Avature-platform

NEW YORK en DUBLIN, 15 april 2021 /PRNewswire/ -- Avature-klant, Lockheed Martin, wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van veiligheid en ruimtevaart, sleepte vorige week twee Rally Awards in de wacht voor hun innovatieve Handshake 2 Hire-wervingsinitiatief, gericht op het stimuleren van veteranenbetrokkenheid.

De fel begeerde Awards voor het beste gebruik van technologie voor wervingsmarketing en de beste wervingsmarketingcampagne kwamen na een campagne van een jaar om hun wervingsproces te verbeteren om militairen te helpen bij hun overgang van beroepsmilitair naar civiele carrières. Het "Handshake 2 Hire"-programma, dat gebruikmaakt van Avature-technologie, heeft resultaten opgeleverd die voor zich spreken:

De betrokkenheid van militaire kandidaten die aan de hand van de unieke, jaarlijkse betrokkenheidsmetingen van militaire kandidaten gemeten wordt, steeg met 77% .

. Geaccepteerde aanbiedingen van militaire kandidaten stegen met 90% .

. De efficiëntie van sollicitatiegesprekken en werving, gemeten aan de hand van de verhouding tussen sollicitatiegesprekken en wervingen, daalde van 1,96 tot 1. Bijna drie interviews minder dan het Amerikaanse nationale gemiddelde van 4,8 tegen 1.

Jason Boone, Military & Veteran Outreach Leader bij Lockheed Martin, Matthew Biester, Enterprise HR Technology Implementation Lead bij Lockheed Martin en hun team achter het project zijn verheugd over het indrukwekkende effect dat dit op hun bedrijf heeft gehad. Jason zei: "Het zien van "Handshake 2 Hire" van een idee op een servet naar (vanaf vandaag) een bekroond programma is het hoogtepunt van mijn carrière geweest. Bedankt Rally® Recruitment Marketing voor de erkenning en bedankt Avature die als katalisator heeft gefungeerd om deze droom waar te maken!"

Dimitri Boylan, CEO van Avature, voegde hieraan toe door te zeggen: "We zijn verheugd te zien dat onze klanten zulke geweldige dingen bereiken met het Avature-platform. Lockheed Martin had een duidelijk idee van wat ze wilden bereiken en het is een voorrecht om de technologie te kunnen leveren om dit idee te verwezenlijken. Als pioniers van CRM voor werving hebben we het tot onze taak gemaakt om creatieve wervingsmarketingcampagnes mogelijk te maken die betrokkenheid stimuleren. Het is daarom altijd de moeite waard om te zien dat het een rol speelt in zo'n overtuigend succesverhaal."

Als u meer wilt weten over het "Handshake 2 Hire"-programma, hoe het werd geïmplementeerd en meer over de impact ervan, beluister dan het recent gehouden webinar met Jason Boone en Avature. Als u met een vertegenwoordiger van Avature wilt spreken, neem dan hier contact met ons op.

Over Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation, met het hoofdkantoor in Bethesda, Maryland, is een wereldwijd bedrijf op het gebied van veiligheid en ruimtevaart met wereldwijd ongeveer 114.000 mensen in dienst dat zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie, integratie en onderhoud van geavanceerde technologiesystemen, producten en diensten.

Volg @LMNews op Twitter voor de laatste aankondigingen en nieuws binnen het bedrijf.

Over Rally Awards

De Rally Awards is een wereldwijde competitie die perfectie erkent in wervingsmarketing en werkgeversbekendheid waarmee via sociale en digitale kanalen talent wordt aangetrokken en geworven.

Over Avature

Pionier op het gebied van CRM-technologie voor werving, is Avature een zeer configureerbaar enterprise SaaS-platform voor talentverwerving en talentbeheer dat innovatie in de HCM-softwareruimte stimuleert. Avature, opgericht door Dimitri Boylan, ondersteunt de toonaangevende HR-strategieën van meer dan 650 zakelijke klanten, waaronder 110 van de Fortune 500 en 28 van de Forbes Global 100, in meer dan 164 landen en 30 talen.

De oplossingen van Avature omvatten het vinden van gedeelde services, het volgen van sollicitanten, het houden van video-interviews, werven op campussen en evenementen, beheer voor het doorverwijzen van werknemers, sociale instroming, merkbetrokkenheid en prestatiebeheer van werknemers, mobiliteit van werknemers en beheer van tijdelijk personeel. Avature levert zijn diensten vanuit zijn private cloud, gevestigd in datacenters in de VS, Europa en Azië, en heeft kantoren in Buenos Aires, Londen, Madrid, Melbourne, München, New York, Parijs en Shenzhen.

