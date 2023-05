Lockton oznamuje akvizici společnosti THB Brazil

Sloučená společnost bude usilovat o ambiciózní růst v Brazílii díky nezávislosti a zákaznicky orientovanému přístupu

SAO PAULO, 6. května 2023 /PRNewswire/ -- Společnost Lockton, největší soukromý pojišťovací makléř a poradce na světě, dnes oznámila akvizici společnosti THB Brazil od společnosti Amwins, největšího nezávislého velkoobchodního distributora speciálních pojistných produktů v USA.

Spojení dvou lídrů na brazilském trhu pojištění a personálních řešení umožní škálovatelnost, ziskový růst a přístup k ještě bohatšímu souboru inovativních řešení pro klienty obou firem.

Generální ředitel THB Brazil Eduardo Lucena převezme po dokončení transakce nové úkoly jako zástupce výkonného ředitele společnosti Lockton v Brazílii. K manažerskému týmu sloučené společnosti se připojí také další vedoucí pracovníci THB. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

„S potěšením nyní zahajujeme novou éru společnosti Lockton v Brazílii," řekl výkonný ředitel společnosti Lockton v Brazílii José Otávio Sampaio. „Lockton i THB si jako samostatné subjekty vedly v posledních letech výjimečně dobře. Spojením našich kapacit se posuneme ještě dále a získáme možnost rozvíjet významnější a trvalejší vztahy s našimi klienty, pojistiteli a zajistiteli, poskytovat možnosti rozvoje našim spolupracovníkům a dosáhnout našeho cíle zdvojnásobit v příštích třech letech svou velikost."

Akvizice společnosti THB navazuje na další nedávné investice společnosti Lockton směřující k rozšíření jejích aktivit v Brazílii. V posledních letech se zde tato makléřská společnost zaměřovala na získávání a udržení nejlepších talentů v oboru pro své týmy řešení rizik (Risk Solutions), personálních řešení (People Solutions) a zajištění (Reinsurance). Připojení společnosti THB dále posílí obchodní tým společnosti Lockton, rozšíří její kapacity v Brazílii a poskytne nové příležitosti pro prodej a vývoj produktů.

„Očekává se, že brazilský pojišťovací sektor v roce 2023 i v dalších letech poroste. Pro udržení konkurenceschopnosti se tedy musíme neustále adaptovat a přinášet inovace, abychom vyhověli potřebám našich klientů," uvedl výkonný ředitel THB Brazil Eduardo Lucena. „Velmi nás těší, že můžeme spojit své síly se společností Lockton a stát se součástí její nezávislé kultury zaměřené na klienty a lidi."

Nejvýraznějším a zároveň nejpřínosnějším rysem společnosti Lockton je její nezávislost. Díky tomu, že je společnost Lockton soukromě vlastněna, se jejích více než 9500 spolupracovníků podnikajících ve více než 125 zemích může soustředit výhradně na potřeby svých klientů v oblasti rizik, pojištění a pracovních sil. Její odborné znalosti a globální zkušenosti jí umožňují dokonale porozumět klientům a dosáhnout tak pozoruhodných výsledků.

Časopis Business Insurance oceňuje společnost Lockton již 14 let po sobě jako „Nejlepšího zaměstnavatele v pojišťovnictví". V roce 2022 zařadil časopis Forbes společnost Lockton mezi nejlepší velké zaměstnavatele v Americe(America's Best Large Employers) a mezi nejlepší zaměstnavatele z hlediska rozmanitosti (Best Employers for Diversity). Další informace najdete na www.lockton.com .

