Lockton annonce l'acquisition de THB Brésil

La société combinée vise une croissance agressive au Brésil grâce à son indépendance et à son approche centrée sur le client

SAO PAULO, 6 mai 2023 /PRNewswire/ -- Lockton, le plus important courtier et conseiller en assurance privé au monde, a annoncé aujourd'hui avoir acquis THB Brésil auprès d'Amwins, le plus grand distributeur en gros indépendant de produits d'assurance spécialisés aux États-Unis.

L'association de ces deux leaders du marché brésilien de l'assurance et des solutions pour les personnes permettra une évolutivité et une croissance rentable, ainsi que l'accès à une gamme encore plus riche de solutions innovantes pour les clients des deux sociétés.

Eduardo Lucena, directeur général de THB Brésil, assumera de nouvelles responsabilités en tant que directeur général adjoint de Lockton au Brésil dès la finalisation de l'opération. D'autres cadres de THB rejoindront également l'équipe de direction de la nouvelle société. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.

« Nous sommes ravis de commencer une nouvelle ère pour Lockton au Brésil, a déclaré José Otávio Sampaio, PDG de Lockton au Brésil. En tant qu'entités distinctes, Lockton et THB ont toutes deux réalisé des performances exceptionnelles ces dernières années. Notre force combinée ne fera que nous améliorer, nous permettant de développer des relations plus significatives et à long terme avec nos clients, assureurs et réassureurs, d'offrir des opportunités de développement à nos associés, et d'atteindre notre objectif de doubler de taille au cours des trois prochaines années. »

L'acquisition de THB fait suite à d'autres investissements récents de Lockton visant à développer ses activités au Brésil. Ces dernières années, le courtier s'est efforcé d'attirer et de retenir les meilleurs talents du secteur dans le pays au sein de ses équipes de solutions de risques, de solutions humaines et de réassurance. L'acquisition de THB renforce l'équipe commerciale de Lockton, augmente sa capacité au Brésil et offre de nouvelles opportunités pour les ventes et le développement de produits.

« Le secteur de l'assurance brésilien devrait croître en 2023 et au-delà, et rester compétitif nous oblige à nous adapter et à innover en permanence pour répondre aux besoins de nos clients, a ajouté Eduardo Lucena, PDG de THB Brésil. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Lockton et de faire partie de sa culture indépendante, axée sur les clients et les personnes. »

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 9 500 associés, présents dans plus de 125 pays, de se concentrer uniquement sur les besoins des clients en matière de risques et d'assurance et de personnes. Avec une expertise qui atteint le monde entier, Lockton offre la compréhension profonde nécessaire pour obtenir des résultats remarquables.

Pendant 14 années consécutives, le magazine Business Insurance a décerné à Lockton le titre de « Best Place to Work in Insurance » (« Meilleur endroit où travailler dans le secteur des assurances »). En 2022, Forbes a nommé Lockton parmi les meilleurs grands employeurs d'Amérique et l'un des meilleurs employeurs pour la diversité. Pour en savoir plus, consultez le site www.lockton.com .

