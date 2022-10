Lockton uruchamia pakiet Lockton People Solutions

Największy na świecie niezależny pośrednik ubezpieczeniowy i grupa konsultingowa rozwija swoją działalność w zakresie świadczeń pracowniczych, aby lepiej spełniać potrzeby klientów.

KANSAS CITY, Missouri, 6 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Grupa Lockton, największy na świecie prywatny międzynarodowy pośrednik ubezpieczeniowy, ogłosiła dziś ewolucję w swojej działalności ‒ jej oferta świadczeń pracowniczych została przekształcona w pakiet Lockton People Solutions.

Lockton People Solutions oferuje rozwiązania wspierające klientów w zakresie doświadczeń i zaangażowania pracowników, pakiet nagród i świadczeń oraz narzędzia pomiaru i zarządzania programami klientów.

Lockton Companies

„Nasze podejście do prowadzonej działalności musiało ewoluować, aby lepiej odzwierciedlić obecny, zmieniający się rynek oraz to, w jaki sposób doradzamy i wspieramy naszych klientów ‒ powiedział Tom Schaffler, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Lockton People Solutions w USA. ‒ Pracodawcy na całym świecie potrzebują pomocy nie tylko w zarządzaniu programami świadczeń, ale także w angażowaniu pracowników, rekrutacji i zatrzymywaniu talentów oraz zwiększaniu efektywności swojej działalności. Lockton People Solutions lepiej odzwierciedla to, jak pomagamy naszym klientom realizować te cele".

Wprowadzenie Lockton People Solutions następuje w czasie licznych wyzwań w obszarze wykonywania pracy i zwiększonej presji ciążącej na pracodawcach, związanej z przyciągnięciem i zatrzymaniem utalentowanej kadry. Firmy muszą teraz nie tylko oferować atrakcyjne pakiety świadczeń, ale także tworzyć pozytywne doświadczenia pracowników i promować zaangażowanie, zrozumienie i satysfakcję. I muszą to robić przy jednoczesnych dążeniach do poprawy wydajności.

Lockton People Solutions pomaga organizacjom odnosić większe sukcesy i poprawiać jakość życia ludzi poprzez dostarczenie pakietu rozwiązań spełniających potrzeby firm działających w obecnym środowisku. Więcej informacji na temat pakietu Lockton People Solutions i możliwości, jakie oferuje, można znaleźć na stronie: www.lockton.com lub kontaktując się z lokalnym oddziałem Lockton.

Lockton

To, co wyróżnia Lockton – niezależność – stanowi również jej przewagę. Prywatnie właściciele Lockton zapewniają ponad 9,5 tys. podmiotów stowarzyszonych możliwości prowadzenia działalności w ponad 125 państwach w taki sposób, by skupiali się wyłącznie na potrzebach klientów w obszarze ryzyka i ubezpieczeń. Dzięki dostępowi do specjalistów na całym świecie Lockton dysponuje dogłębną wiedzą niezbędną do osiągania doskonałych rezultatów.

Firma przez 14 kolejnych lat zdobyła wyróżnienie magazynu Business Insurance dla najlepszego pracodawcy w branży ubezpieczeniowej („Best Place to Work in Insurance"). Lockton została także zaliczona przez Deloitte i Wall Street Journal do grona najlepiej zarządzanych firm w 2021 r. (2021 Best Managed Companies), w ramach programu, który uznaje doskonałość i honoruje prywatne firmy za ich strategię, realizację, kulturę i finanse. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lockton.com.

Nagranie - https://mma.prnewswire.com/media/1914729/lockton_people_solutions__Original.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg

SOURCE Lockton Companies