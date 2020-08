Locus est nommée « Sample Vendor » dans la courbe Hype Cycle for Transportation Industry, 2020 de Gartner

SAN FRANCISCO, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Locus, une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) s'adressant aux entreprises (B2B) qui automatise les décisions humaines en termes de logistique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue dans la courbe « Hype Cycle for Transportation Industry, 20201 » (Cycle de promotion pour l'industrie du transport) de Gartner en qualité de « Sample Vendor », dans la catégorie des solutions de livraison dites « du dernier kilomètre ». Gartner est un cabinet de recherche et de conseil de premier plan.

« Ces solutions sont des adaptations de l'acheminement et de la programmation traditionnels, dans lesquelles un itinéraire pourrait être reprogrammé et un répartiteur contrôlerait alors le processus. Bon nombre de ces solutions utilisent l'IA et l'apprentissage automatique pour accélérer le processus d'optimisation et prévoir les événements et les répercussions en fonction des informations en temps réel », a déclaré Gartner dans son rapport de recherche.

La plateforme Locus utilise l'apprentissage machine en profondeur et des algorithmes propriétaires pour offrir des solutions logistiques intelligentes telles que l'optimisation des itinéraires, le suivi, les informations et l'analyse en temps réel, l'optimisation des rythmes, la gestion efficace des entrepôts, l'affectation et l'utilisation des véhicules. Locus aide également les entreprises à tirer le meilleur parti de leur réseau de chaîne logistique de bout en bout grâce à son offre de conseil stratégique.

Locus travaille actuellement avec des clients de premier plan en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Elle compte des bureaux aux États-Unis, en Inde, en Indonésie et au Vietnam. La direction de l'entreprise comprend des cadres dirigeants d'Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google et BlueDart (une entreprise de DHL), ainsi que des scientifiques des données titulaires de doctorats de l'université Carnegie Mellon et de l'université d'Illinois, entre autres.

« La pandémie de COVID-19 a accru l'importance de la logistique du dernier kilomètre. Face aux attentes croissantes des clients, la technologie de livraison du dernier kilomètre va être de plus en plus cruciale pour le succès des entreprises et elle agira, en définitive, comme un facteur de différentiation clé entre les marques », a déclaré Nishith Rastogi, PDG de Locus. « Nous sommes très heureux d'être nommés 'Sample Vendor' dans la courbe Hype Cycle pour l'industrie du transport en 2020 de Gartner et de voir que nos solutions de livraison du dernier kilomètre bénéficient d'une note élevée. »

Locus a également été récemment identifiée comme « Representative Vendor » (fournisseur représentatif) dans le rapport « Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling » (Guide du marché pour l'acheminement et la programmation des véhicules) de Gartner.2

À ce jour, l'entreprise a levé quelque 29 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan, dont Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners et growX ventures, pour ne citer que ceux-là.

Avertissement de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière.

À propos de Locus

Locus est une plateforme de technologie de rupture qui automatise les décisions humaines prises dans le cadre de la chaîne logistique afin d'assurer l'efficacité, la transparence et la cohérence des activités logistiques.

La plateforme utilise l'apprentissage automatique en profondeur et des algorithmes propriétaires pour proposer des solutions logistiques intelligentes telles que l'optimisation des itinéraires, le suivi, l'observation et l'analyse en temps réel, l'optimisation des rythmes, la gestion efficace des entrepôts ou encore l'affectation et l'utilisation des véhicules. Locus assure plus de deux millions de livraisons par jour en Asie du Sud-Est, dans le sous-continent indien, en Europe et en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

