Locus lança NodeIQ para otimizar as decisões estratégicas da cadeia de suprimentos e aumentar os lucros dos clientes

SÃO FRANCISCO, 7 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Locus, uma empresa global de software como serviço B2B que automatiza as decisões humanas na cadeia de suprimentos, anunciou hoje o lançamento de um novo produto: A Locus NodeIQ é uma plataforma inteligente de tomada de decisão da cadeia de suprimentos que permite que as empresas realizem otimização de rede e inventário de ponta a ponta.

A Locus, que se concentra em bens de consumo de rápida movimentação (FMCG), bens de consumo embalados (CPG), varejo, serviços domésticos, logística de terceiros (3PL), comércio eletrônico e empresas industriais, oferece um portfólio de produtos que impulsionam a eficiência com IA e o aprendizado de máquina. A Locus oferece produtos intuitivos que são simples de usar e desenvolvidos para resolver problemas específicos que as empresas enfrentam ao gerenciar cadeias de suprimentos complexas. A Locus automatiza a tomada de decisões para otimizar todos os aspectos da logística, como rota, capacidade e design de rede.

A NodeIQ leva ao próximo nível, automatizando decisões estratégicas da cadeia de suprimentos que afetam quatro áreas principais: fluxo, localização, inventário e sourcing estratégico. Com a NodeIQ, os usuários podem otimizar o movimento de mercadorias, desde matérias-primas até a entrega de produtos acabados, identificar as instalações ideais para abordar as lacunas de fornecimento e demanda, otimizar os níveis de estoque e melhorar o fornecimento estratégico. Os fatores da NodeIQ em restrições em tempo real, como níveis de serviço, prazos de entrega, custos e capacidade para minimizar custos e maximizar a eficiência.

"Um evento imprevisível como a pandemia demonstra a importância da agilidade na cadeia de suprimentos", disse Krishna Khandelwal, diretor de negócios Locus. "Entretanto, as cadeias de suprimentos são extremamente complexas e, dependendo do escopo da operação, o número de fatores a serem considerados ao tomar a decisão estratégica certa está realmente além da capacidade humana. As capacidades estratégicas de tomada de decisão impulsionadas pela IA da NodeIQ permitem que as empresas façam as escolhas estratégicas certas para que possam se manter ágeis e otimizar os resultados em todos os níveis."

Os produtos da Locus estão conquistando usuários em todo o mundo porque a plataforma é simples de usar. A otimização da cadeia de suprimentos é uma função intensiva em dados, mas a Locus usa a AI e outras tecnologias avançadas para limpar dados, sinalizar anomalias e oferecer informações claras. Seguindo o mesmo princípio do produto de facilidade e simplicidade, a Locus NodeIQ utiliza uma abordagem digital dupla para facilitar o teste de vários cenários e fazer uma análise em segmentos específicos da cadeia de suprimentos para avaliar o impacto potencial. Como resultado, os clientes da Locus operam de forma mais eficiente e conseguem responder rapidamente quando as condições da empresa mudam.

"Quando a COVID-19 surgiu, os planejadores de suprimento de demanda, gerentes de compras, analistas de cadeia de suprimentos, especialistas em comércio eletrônico e armazenamento e outros líderes da cadeia de suprimentos em organizações em todo o mundo se reuniram para avaliar como a pandemia estava afetando a cadeia de suprimentos e tomar decisões sobre como seguir em frente", observou Khandelwal. "A falta de visibilidade digital atrapalhou esse esforço para muitas empresas. A Locus NodeIQ e nosso portfólio completo de soluções podem oferecer essa visibilidade."

