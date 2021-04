Locus lance NodeIQ pour optimiser les décisions stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement et améliorer les bénéfices des clients

La nouvelle technologie d'automatisation de la prise de décision stratégique complète sa gamme de solutions tactiques, opérationnelles et alimentées par l'IA de planification de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique

SAN FRANCISCO, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- Locus , une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) B2B qui automatise les décisions humaines dans la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau produit : Locus NodeIQ. Locus NodeIQ est une plateforme intelligente de prise de décision dans la chaîne d'approvisionnement qui permet aux entreprises d'optimiser leurs stocks et leur réseau de bout en bout.

Locus se concentre sur les biens de consommation courante, les biens de consommation emballés, le commerce de détail, les services à domicile, les services logistiques de tierce partie, le commerce électronique et les entreprises industrielles. Elle offre un portefeuille de produits qui stimulent l'efficacité grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique. Ses produits sont intuitifs, simples à utiliser et conçus pour résoudre des problèmes spécifiques que les entreprises rencontrent en gérant des chaînes d'approvisionnement complexes. Locus automatise la prise de décision afin d'optimiser toutes les facettes de la logistique, notamment dans le domaine des itinéraires, de la capacité et de la conception du réseau.

NodeIQ fait passer l'offre de Locus au niveau supérieur en automatisant les décisions stratégiques de la chaîne d'approvisionnement dans quatre domaines clés : le flux, l'emplacement, l'inventaire et l'approvisionnement stratégique. Grâce à NodeIQ, les utilisateurs peuvent optimiser la circulation des marchandises, de la phase des matières premières à la livraison des produits finis ; déterminer l'emplacement optimal des installations afin de combler les lacunes en matière d'offre et de demande ; optimiser les niveaux de stock ; et améliorer l'approvisionnement stratégique. NodeIQ tient compte de contraintes qui évoluent en temps réel, comme les niveaux de service, les délais, les coûts et la capacité, en vue de minimiser les coûts et de maximiser l'efficacité.

« Un événement aussi inattendu et catastrophique que la pandémie démontre l'importance de l'agilité au sein de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Krishna Khandelwal, directeur commercial de Locus. Toutefois, les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement complexes et, selon l'envergure de l'opération, le nombre de facteurs à prendre en compte afin de prendre de bonnes décisions stratégiques excède largement les capacités humaines. Les capacités décisionnelles stratégiques de NodeIQ sont alimentées par l'IA et permettent aux entreprises de faire les bons choix stratégiques afin de rester agiles et d'optimiser les résultats à tous les niveaux. »

La simplicité de la plateforme conduit de plus en plus de monde à utiliser les produits de Locus. L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement nécessite beaucoup de données, mais Locus utilise l'IA et d'autres technologies avancées pour nettoyer les données, signaler les anomalies et fournir des informations claires. Reprenant le principe de convivialité et de simplicité des autres produits de Locus, NodeIQ utilise une approche numérique double qui permet aux clients de facilement tester divers scénarios et d'explorer des segments spécifiques de la chaîne d'approvisionnement afin d'évaluer l'impact potentiel de leurs choix. Ainsi, les clients de Locus travaillent plus efficacement et sont en mesure de réagir rapidement aux changements des conditions commerciales.

« Dans les organisations du monde entier, les planificateurs de l'offre et de la demande, les gestionnaires de l'approvisionnement, les analystes de la chaîne d'approvisionnement, les spécialistes du commerce électronique et de l'entreposage et d'autres leaders de la chaîne d'approvisionnement ont réagi à la COVID-19 en se réunissant pour évaluer l'incidence de la pandémie sur la chaîne d'approvisionnement et prendre des décisions sur la façon d'avancer, a expliqué M. Khandelwal. Beaucoup trop d'entreprises ont vu ces efforts entravés par un manque de visibilité numérique. Locus NodeIQ et notre portefeuille complet de solutions peuvent offrir la visibilité requise. »

À propos de Locus

Locus est une plateforme technologique profonde qui automatise les décisions humaines dans la chaîne d'approvisionnement, afin d'assurer l'efficacité, la transparence et la cohérence des opérations logistiques. La plateforme utilise des algorithmes propriétaires et de machine learning profond pour proposer des solutions logistiques intelligentes, telles que l'optimisation des itinéraires, le suivi en temps réel, les informations et les analyses, l'optimisation des temps morts, la gestion efficace des entrepôts ainsi que l'allocation et l'utilisation des véhicules. Locus aide également les entreprises à optimiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout avec son offre de conseil stratégique. La société assure des livraisons en Asie du Sud-Est, dans le sous-continent indien, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://locus.sh/

