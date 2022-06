Locus lança plataforma de gestão de envio de pedidos para entrega para transformar operações complexas de logística de último quilômetro

Lançada no Gartner Supply Chain Symposium, a nova solução combina o poder dos algoritmos avançados e automação intuitiva para agilizar as complexidades logísticas, melhorar a experiência do cliente e transformar a último quilômetro em uma função de negócios rentável

SAN FRANCISCO e ORLANDO, Flórida, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Locus, uma empresa de tecnologia de ponta que resolve os desafios logísticos de último quilômetro, anunciou hoje o lançamento de sua plataforma de gestão de envio de pedidos para entrega durante o Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ em Orlando, na Flórida.

A solução de gestão de expedição do mundo real da Locus ajuda as empresas a gerenciar perfeitamente todos os estágios do cumprimento da último quilômetro em uma única plataforma integrada e transformar essas operações em centros estratégicos de crescimento para seus negócios. Algoritmos avançados de otimização e automação de fluxo de trabalho intuitivo aprendem com os resultados anteriores para impulsionar um planejamento de expedição mais eficiente, programação e roteamento, e maior visibilidade, capacidade e gerenciamento de transportadoras sob uma solução integrada pronta para a API ajuda a agilizar as complexidades de logística, maximizar a eficiência operacional e melhorar as experiências do usuário final. Por sua vez, isso ajuda a fortalecer a reputação da marca, manter a fidelidade do cliente e transformar operações de último quilômetro em centros estratégicos de crescimento para empresas.

De acordo com o Gartner, "O aumento nas operações de comércio eletrônico exigiu que as empresas se adaptassem ao ritmo de rápida mudança das demandas dos clientes continuassem competitivas. Muitos dos fornecedores ajustaram suas aplicações para apoiar ainda mais as operações B2C e de último quilômetro, oferecendo engajamento do cliente e outros recursos específicos para operações de último quilômetro, como o uso de frotas externas."

A Locus é reconhecida como fornecedora representativa no Gartner® Market Guide de 2022 para Roteamento e Programação de Veículos e Tecnologias de Último Quilômetro1.

"No cenário competitivo atual, entregas rápidas e pontuais não são negociáveis para a satisfação, retenção e crescimento do cliente", disse Nishith Rastogi, fundador e CEO da Locus. "Entretanto, ainda que muitas empresas possam considerar a logística de último quilômetro como simplesmente um meio para um fim, elas podem não perceber que a otimização desses esforços pode realmente contribuir para o resultado final. Desde a coleta de pedidos até o pós-atendimento, as marcas que utilizam estrategicamente a tecnologia e os processos adequados em todas as etapas são capazes de atender melhor seus clientes e fazer com que eles retornem outras vezes. À medida que buscamos crescer e adaptar nossas soluções juntamente com nossos clientes, nossa plataforma global de otimização de último quilômetro será especialmente fundamental para desbloquear o potencial para melhores negócios como nunca antes."

Caso tenha interesse em se conectar com a Locus durante o Gartner Symposium, visite o estande nº 236 ou entre em contato com o representante de relações com a mídia da empresa. Para saber mais, acesse: https://locus.sh/

Sobre a Locus

A Locus é uma empresa de tecnologia de ponta que resolve um dos problemas mais desafiadores da cadeia de suprimentos global: logística de último quilômetro. A plataforma de gerenciamento de envio de pedidos para entrega da Locus ajuda as empresas a transformar suas operações de logística de último quilômetro em centros de crescimento por meio de algoritmos avançados de otimização e automação de fluxo de trabalho intuitiva que equipam as empresas com as ferramentas necessárias para maximizar a eficiência e, ao mesmo tempo, encantar os clientes.

Fundada em 2015 e apoiada pela GIC Singapura, Tiger Global, Qualcomm Ventures e Falcon Edge, a Locus ajudou uma ampla gama de clientes em todo o mundo – como Unilever, Nestlé, Bukalapak, The Tata Group, BlueDart e muitos outros – a realizar 650 milhões de entregas em mais de 30 países da América do Norte, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio, ANZ e subcontinente indiano. Sua tecnologia também ajudou a economizar 200 milhões de dólares em custos de trânsito, compensando 70 milhões de kg em emissões de CO2, ao mesmo tempo em que mantém uma taxa de adesão ao SLA de 99,5%.

