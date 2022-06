Locus revela la plataforma de gestión de despacho de pedidos hasta la entrega para transformar operaciones complejas de logística de último tramo

La nueva solución, que se presentó en el Gartner Supply Chain Symposium, combina el poder de algoritmos avanzados y la automatización intuitiva para agilizar las complejidades logísticas, mejorar la experiencia del cliente y convertir el último tramo en una función comercial rentable

SAN FRANCISCO y ORLANDO, Florida, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Locus, una empresa tecnológica de vanguardia que resuelve desafíos de logística de último tramo, anunció hoy el lanzamiento de su plataforma de gestión de despachos de pedidos hasta la entrega durante el 2022 Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ realizado en Orlando, Florida.

La solución de gestión de despachos del mundo real de Locus ayuda a las empresas a gestionar a la perfección todas las etapas de cumplimiento (fulfillment) de último tramo en una sola plataforma integrada y a transformar estas operaciones en centros de crecimiento estratégico para su negocio. Los algoritmos de optimización avanzados y la automatización intuitiva del flujo de trabajo aprenden de los resultados anteriores para impulsar una planificación, programación y enrutamiento de despachos más eficientes, así como una mayor visibilidad, capacidad y gestión de operadores gracias a una solución integrada lista para API, ayudar a simplificar las complejidades logísticas, maximizar la eficiencia operativa y mejorar las experiencias del usuario final. A su vez, esto ayuda a fortalecer la reputación de la marca, mantener la fidelidad del cliente y transformar las operaciones de último tramo en centros de crecimiento estratégico para el negocio.

Según Gartner, "El aumento de las operaciones de comercio electrónico obligó a las empresas a adaptarse al ritmo de los cambios rápidos en las demandas de los clientes para poder seguir siendo competitivas. Muchos de los proveedores han adaptado sus aplicaciones para apoyar aún más las operaciones B2C y de último tramo, ofreciendo interacción con los clientes y otras capacidades específicas para las operaciones de último tramo, como el uso de flotas externas".

Locus es reconocida como proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner® para enrutamiento y programación de vehículos y tecnologías de último tramo 20221.

"En el panorama competitivo actual, las entregas rápidas y puntuales no son negociables para la satisfacción, retención y crecimiento del cliente", afirmó Nishith Rastogi, fundador y director ejecutivo de Locus. "Pero si bien muchas empresas pueden ver la logística de último tramo simplemente como un medio para lograr un fin, es posible que no se den cuenta de que optimizar estos esfuerzos puede contribuir realmente a los resultados finales. Desde la recepción de pedidos hasta el cumplimiento posterior (post-fullfilment), las marcas que aprovechan estratégicamente la tecnología y los procesos correctos en todas las etapas pueden atender mejor a sus clientes y hacer que regresen por más. A medida que busquemos crecer y adaptar nuestras soluciones junto con nuestros clientes, nuestra plataforma global de optimización de último tramo será especialmente crítica para liberar el potencial de un mejor negocio como nunca antes".

Si le interesa conectarse con Locus mientras se encuentra en el Simposio de Gartner, visite el stand #236 o comuníquese con el representante de relaciones con los medios de la empresa. Para obtener más información, visite: https://locus.sh/

1 Gartner, Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies (Guía de mercado para enrutamiento y programación de vehículos y tecnologías de último tramo), Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, Carly West, 13 de diciembre de 2021.

Acerca de Locus

Locus es una empresa tecnológica de vanguardia que resuelve uno de los problemas más desafiantes de la cadena de suministro global: la logística de último tramo. La plataforma de gestión de despacho de pedidos hasta la entrega de Locus ayuda a las empresas a transformar sus operaciones logísticas de último tramo en centros de crecimiento a través de algoritmos de optimización avanzados y automatización intuitiva del flujo de trabajo que dotan a las empresas de las herramientas necesarias para maximizar la eficiencia a la vez que deleitan a sus clientes.

Fundada en 2015 y respaldada por GIC Singapore, Tiger Global, Qualcomm Ventures y Falcon Edge, Locus ha ayudado a numerosos clientes de todo el mundo de empresas como Unilever, Nestle, Bukalapak, Tata Group, BlueDart y más, a ejecutar 650 millones de entregas en más de 30 países de Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda y el subcontinente indio. Su tecnología también ha ayudado a ahorrar 200 millones de dólares en costos de tránsito, compensando 70 millones de kilogramos en emisiones de CO2, a la vez que mantiene un índice de cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) del 99,5 %.

