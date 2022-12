LOCUS ROBOTICS ANNONCE UN FINANCEMENT DE 117 MILLIONS DE DOLLARS EN SÉRIE F ; SON ÉVALUATION ATTEINT DÉSORMAIS PRÈS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS

La ronde de financement stratégique accélère sa position de leader de l'industrie dans l'espace en croissance rapide de l'automatisation des entrepôts

Goldman Sachs Asset Management et G2 Venture Partners rejoignent le conseil d'administration de Locus pour soutenir sa prochaine phase de croissance

WILMINGTON, Massachusetts, 1 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, un chef de file des robots autonomes mobiles (AMR) destinés aux entrepôts d'approvisionnement et de distribution, a annoncé aujourd'hui un financement de série F de plus de 117 millions de dollars dirigé par Goldman Sachs Asset Management et G2 Venture Partners. Dans le cadre de la série de financement, Mark Midle, directeur général chez Goldman Sachs, et Zach Barasz, associé chez G2 Venture Partners, se joindront au conseil d'administration de Locus, apportant leurs idées et perspectives sur l'industrie afin de guider la prochaine étape de croissance et d'expansion mondiale de Locus.

« Locus s'est imposée comme un leader innovant et de haute qualité de l'automatisation flexible dans le secteur de l'approvisionnement et de la distribution d'entrepôts, a déclaré Mark Midle de Goldman Sachs. Notre investissement reflète notre opinion, selon laquelle Locus dispose de l'offre de produits et de l'excellence opérationnelle nécessaires pour relever et dépasser les défis commerciaux posés par le contexte économique dynamique d'aujourd'hui. »

« Cette nouvelle ronde de financement marque un point d'inflexion important pour Locus Robotics, alors que nous nous tournons vers notre prochaine étape de croissance. Nous avons pris la décision stratégique de faire appel à des investisseurs ayant une vaste expérience dans les marchés public et privé pour nous conseiller dans la suite de notre parcours, a affirmé Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. Alors que la chaîne d'approvisionnement poursuit sa transformation numérique rapide, les entrepôts recherchent de plus en plus une automatisation robotique intelligente et flexible pour améliorer leur productivité et faire croître leurs activités, et ce malgré les pénuries de main-d'œuvre et la forte hausse des volumes de commandes. »

La plateforme d'approvisionnement des entrepôts de Locus change la donne de l'approvisionnement et de la distribution à grande échelle des entrepôts grâce à une solution robotisée intelligente, dynamique et évolutive. Locus multiplie la productivité par deux, voire trois, en offrant une coordination parfaite entre le travail réalisé par les personnes et les ARM, ce qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité du traitement des commandes et l'ergonomie du lieu de travail, tout en réduisant les coûts opérationnels.

« Locus est sans aucun doute un gagnant dans l'espace de la robotique d'entrepôt flexible, et la cohérence avec laquelle son équipe travaille est extraordinaire, a indiqué Zach Barasz de G2 Venture Partners. Nous sommes ravis d'investir dans Locus Robotics et de nous associer au leader de l'approvisionnement d'entrepôts pour rendre les chaînes d'approvisionnement mondiales plus rapides, plus rentables, plus résilientes et plus durables. »

Comptant plus de 230 sites sous contrat dans le monde, dont certains utilisent jusqu'à 500 LocusBots dans un seul emplacement, la solution de Locus orchestre de manière efficace et transparente le fonctionnement et la gestion de robots aux multiples facteurs de forme. En outre, elle fournit en temps réel des renseignements d'affaires orientés sur l'avenir qui jouent un rôle essentiel pour optimiser la productivité, gérer proactivement le travail et gérer les coûts.

« D'ici 2026, 75 % des grandes entreprises axées sur les produits auront intégré une certaine forme de robots intralogistiques dans leurs opérations d'entrepôt, a expliqué Dwight Klappich, analyste chez Gartner. Le prix d'entrée plus bas et le délai de valorisation accéléré de la robotique rendent le marché accessible à un plus grand nombre d'entreprises en leur offrant une justification de l'automatisation. À mesure que les sociétés adoptent la robotique, la plupart des organisations élargiront leur utilisation de cette technologie au sein de l'entreprise, ce qui entraînera une croissance de la flotte de robots. »

« Dans un contexte où les volumes de commandes continuent d'augmenter et les pénuries de main-d'œuvre persistent mondialement, l'automatisation robotique est devenue un atout incontournable pour les exploitants d'entrepôts, a déclaré Ash Sharma, directeur général d'Interact Analysis. Locus occupe une position unique en tant que leader de la transformation numérique dans ce marché mondial énorme, alors que les exploitants d'entrepôts mettent de plus en plus l'accent sur l'évolutivité, le retour sur investissement rapide et la facilité de déploiement. »

Locus collabore avec les plus grands exploitants d'entrepôts au monde pour créer une puissante synergie qui accélère le déploiement et fournit des renseignements commerciaux puissants et exploitables, en vue d'optimiser la productivité, la gestion des coûts et la gestion de la main-d'œuvre.

« Notre partenariat de 5 ans avec Locus a permis à DHL de fournir aux clients des solutions de chaîne d'approvisionnement plus résilientes, flexibles et évolutives qui permettent d'accélérer les livraisons, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire la charge de travail des employés, a indiqué Sally Miller, directrice informatique de DHL Supply Chain, Amérique du Nord. Au cours de cette période, la capacité de Locus à intégrer des technologies révolutionnaires dans nos activités de façon transparente et ciblée s'est traduite par un grand succès pour les chaînes d'approvisionnement de nos clients. »

En septembre 2022, Locus a franchi une étape importante en atteignant pour la première fois dans l'industrie la barre des 1 milliard de prélèvements. Il a fallu à Locus 1 542 jours pour prélever ses 100 premiers millions d'unités et seulement 40 jours pour les 100 derniers millions de prélèvements. Aujourd'hui, les robots Locus effectuent en moyenne plus de trois millions de prélèvements par jour dans le monde.

Locus compte plus de 90 clients dans le monde, dont CEVA Logistics, DHL, Material Bank, Boots UK, GEODIS, Ryder, Verst Logistics, Radial et d'autres encore, qui parviennent constamment à doubler ou tripler la productivité de leurs activités d'approvisionnement, avec une précision proche de 100 %, grâce à la solution de Locus.

Les autres participants du financement de série F sont Stack Capital Group, Next47, Stafford Capital Partners, HESTA, Newton Investment Management North America, Gray's Creek Capital, Silicon Valley Bank, Hercules Capital, Inc., BOND et Scale Venture Partners.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes, puissants et intelligents, qui fonctionnent en collaboration avec des humains pour doubler voire tripler la productivité de la manutention des pièces, la manutention des caisses et le déplacement des palettes, tout en optimisant le travail et l'utilisation de l'espace dans les entrepôts. Locus aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à répondre efficacement, et à dépasser, les exigences de plus en plus complexes et rigoureuses des environnements de traitement des commandes. S'intégrant facilement aux infrastructures d'entrepôt de grande envergure nouvelles et existantes sans perturber les flux de travail, Locus transforme la productivité sans transformer l'entrepôt.

Basée à Wilmington, au Massachusetts, Locus a établi son siège EMEA à Amsterdam et son siège APAC à Singapour.

En 2022 seulement, Locus Robotics a remporté plus de 17 prix de l'industrie. L'entreprise a notamment figuré dans le Inc. 500 pour la deuxième année consécutive et reçu un prix IFOY Award 2022 pour sa solution de robots autonomes mobiles, dans la catégorie des véhicules guidés automatisés (AGV/AMR).

À propos de Goldman Sachs Asset Management Growth Equity

En réunissant des investissements traditionnels et alternatifs, Goldman Sachs Asset Management offre à ses clients du monde entier un partenariat dédié et une concentration sur la performance à long terme. En tant que principal secteur d'investissement au sein de Goldman Sachs (NYSE: GS), nous fournissons des services d'investissement et de conseil aux principales institutions, aux conseillers financiers et aux particuliers du monde entier, en tirant parti de notre réseau mondial profondément connecté et de nos connaissances spécialisées sur mesure, dans toutes les régions et sur tous les marchés. Nous supervisons plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde entier au 30 septembre 2022. Animés par la passion de la performance de nos clients, nous cherchons à établir des relations à long terme fondées sur la conviction, des résultats durables et un succès partagé dans le temps. Goldman Sachs Asset Management investit dans toute la gamme des produits alternatifs, notamment le capital-investissement, le capital de croissance, le crédit privé, l'immobilier et les infrastructures. Depuis 2003, l'activité de croissance de Goldman Sachs Asset Management, composée de plus de 75 personnes, a investi plus de 13 milliards de dollars dans des entreprises dirigées par des fondateurs et des PDG visionnaires. Nous nous concentrons exclusivement sur les investissements dans des sociétés en phase de croissance et axées sur la technologie, couvrant de multiples secteurs, notamment la technologie d'entreprise, la technologie financière, la consommation et la santé. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de G2 Venture Partners

G2 Venture Partners est une société de capital-risque et de croissance axée sur les technologies émergentes qui favorisent la transformation durable dans les industries traditionnelles. Nous soutenons les entrepreneurs qui ouvrent de nouvelles voies vers une croissance économique respectueuse de l'environnement et socialement responsable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.g2vp.com et contactez-nous à [email protected].

*Gartner, Market Guide for Intralogistics Smart Robots, 18 avril 2022, Dwight Klappich

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Gartner est une marque commerciale déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle est mentionnée dans le présent communiqué avec autorisation. Tous droits réservés.

