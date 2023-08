LOCUS ROBOTICS EST UNE NOUVELLE FOIS NOMMÉ L'UN DES 100 MEILLEURS PARTENAIRES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT PAR LE MAGAZINE SUPPLY CHAIN BRAIN

WILMINGTON, Massachusetts, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader international des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, a annoncé aujourd'hui que le magazine Supply Chain Brain a de nouveau nommé Locus parmi les 100 meilleurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour 2023. Ce prix met en avant un groupe restreint d'entreprises dont les clients reconnaissent qu'elles fournissent des solutions et des services exceptionnels. C'est la quatrième année consécutive que Locus est récompensé.

« Nous sommes très fiers d'être une nouvelle fois reconnus par Supply Chain Brain Magazine comme l'un des meilleurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Nous nous efforçons continuellement de fournir des solutions d'automatisation robotique transformatrice qui permettent à nos partenaires et à nos clients de gérer efficacement la croissance rapide des entrepôts de traitement des commandes. »

Avec sa plateforme d'automatisation des entrepôts LocusONE, basée sur l'IA et la science des données, au cœur de la solution Locus, l'entreprise continue de permettre aux entreprises 3PL, de vente au détail, de soins de santé et de fabrication, qui manquent de main-d'œuvre, d'optimiser la productivité, de réduire ses coûts et de rester compétitives dans le paysage du commerce électronique, qui évolue rapidement.

L'enquête semestrielle en ligne de Supply Chain Brain auprès des professionnels de la chaîne d'approvisionnement exige une réponse qualifiée de chacun d'entre eux, leur demandant de nommer des fournisseurs et des prestataires de services dont les solutions ont eu un impact significatif sur l'efficacité de leur entreprise, le service à la clientèle et les performances globales de la chaîne d'approvisionnement.

« Cette année, les candidats étaient très compétitifs et dans l'ensemble excellents », a déclaré Brad Berger, éditeur de Supply Chain Brain. « Locus peut être fier de figurer parmi les 100 meilleurs partenaires ! »

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts basées sur l'IA qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Locus Robotics, qui dessert plus de 120 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 270 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui.

Ayant figuré trois années de suite dans le classement de l'Inc. 5000, en plus de remporter plus de 18 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

