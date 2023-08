Locus Robotics figure sur la liste Inc. 5000 pour la troisième année consécutive

L'entreprise leader dans le domaine de la robotique d'entrepôt est à nouveau désignée comme l'une des sociétés à la croissance la plus rapide aux États-Unis par Business Publication

WILMINGTON, Massachusetts, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, figure à nouveau sur la prestigieuse liste Inc. 5000, pour la troisième année consécutive. Cette liste, publiée chaque année par Inc. Magazine, reconnaît les entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis et célèbre leurs réalisations exceptionnelles en matière de développement commercial et d'innovation.

« Nous sommes incroyablement fiers et honorés de figurer à nouveau sur la liste Inc. 5000 », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Cette réussite témoigne non seulement du dévouement et du travail acharné de notre équipe, mais aussi de l'importance croissante de l'automatisation des entrepôts dans le paysage commercial dynamique d'aujourd'hui. Alors que nous continuons à révolutionner l'industrie avec nos solutions robotiques innovantes, alimentées par l'IA, nous restons déterminés à améliorer l'efficacité opérationnelle de nos clients et à autonomiser la main-d'œuvre humaine avec une technologie de pointe qui ouvre la voie à la transformation de l'avenir de l'entreposage et de la logistique. »

« Diriger une entreprise est devenu de plus en plus difficile depuis la fin de la pandémie », a expliqué Scott Omelianuk, rédacteur en chef d'Inc. « Figurer dans l'Inc. 5000 grâce à la croissance rapide qu'elle exige est un véritable exploit. Inc. est ravie d'honorer les entreprises qui construisent notre avenir. »

La plateforme d'automatisation des entrepôts LocusOne, basée sur l'IA et la science des données, permet d'orchestrer en douceur l'automatisation robotique multi-facteurs à l'échelle de l'entreprise au sein d'une plateforme unique et coordonnée. LocusOne optimise la répartition des tâches robotiques, la planification des itinéraires et l'utilisation des ressources, tout en fournissant des informations en temps réel sur les opérations de l'entrepôt. La solution LocusOne permet aux entreprises 3PL, de vente au détail, de soins de santé et de fabrication, qui manquent de main-d'œuvre, d'optimiser la productivité de leurs opérations, de réduire les coûts et de rester compétitives dans le paysage en évolution rapide des entrepôts de traitement des commandes.

« La troisième nomination consécutive de Locus Robotics sur la liste Inc. 5000 témoigne de son excellence et de son leadership dans le secteur de l'automatisation des entrepôts », a souligné Ash Sharma, directeur général d'Interact Analysis. « L'approche innovante de Locus en matière de robots mobiles autonomes illustre non seulement sa forte trajectoire de croissance, mais aussi sa contribution significative au remodelage du paysage logistique dans le monde entier. »

L'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence et de la satisfaction des clients a permis à Locus Robotics d'élargir rapidement sa clientèle dans un large éventail de secteurs, notamment le commerce électronique, la vente au détail et les prestataires de services logistiques tiers (3PL). Son impact transformateur sur le secteur de la logistique a attiré l'attention des leaders de l'industrie et des investisseurs, ce qui a conduit à d'importants tours de financement et à des partenariats stratégiques.

Les robots mobiles autonomes (AMR) innovants de Locus Robotics sont conçus pour travailler en collaboration avec les employés, afin d'améliorer la productivité humaine et l'efficacité globale des processus d'exécution des commandes. En s'appuyant sur une technologie de pointe, des algorithmes avancés et une analyse des données en temps réel, les solutions de Locus Robotics permettent aux entreprises d'optimiser l'agencement de leurs entrepôts, de réduire les temps de déplacement et d'atteindre des taux de précision plus élevés, ce qui se traduit en fin de compte par un traitement plus rapide des commandes et une réduction des coûts d'exploitation.

La reconnaissance par l'Inc. 5000 reflète le taux de croissance impressionnant de Locus Robotics au cours des dernières années et consolide sa position de précurseur dans l'industrie de la robotique. Alors que la demande d'automatisation et de solutions robotiques intelligentes ne cesse de croître, Locus Robotics reste déterminée à repousser les limites de l'innovation et à aider les entreprises à construire un avenir plus efficace et plus productif.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts basées sur l'IA qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Locus Robotics, qui dessert plus de 120 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 270 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui.

Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 5000, et récompensée par des dizaines de prix industriels et technologiques, la solution Locus augmente considérablement la productivité de l'exécution des commandes, réduit les coûts d'exploitation et améliore la qualité, la sécurité et l'ergonomie du lieu de travail pour les travailleurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com.

