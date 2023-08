Locus Robotics zum dritten Jahr in Folge in die Inc. 5000-Liste aufgenommen

Führendes Unternehmen für Lagerroboter wird vom Wirtschaftsmagazin erneut als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA eingestuft

WILMINGTON, Massachusetts, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, weltweit führender Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für die Lagerautomatisierung, wurde erneut in die Inc. 5000-Liste benannt. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen auf der prestigeträchtigen Liste in Erscheinung tritt. Die Liste, die jährlich vom Magazin Inc. veröffentlicht wird, zeichnet die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten aus und würdigt ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Innovation.

„Wir sind unglaublich stolz und fühlen uns geehrt, dass wir erneut in die Inc. 5000-Liste aufgenommen wurden," erklärte Rick Faulk, Geschäftsführer von Locus Robotics. ,,Dieser Erfolg ist nicht nur eine Anerkennung für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, sondern spiegelt auch die wachsende Bedeutung der Lagerautomatisierung in der heutigen dynamischen Geschäftswelt wider. Mit unseren innovativen, KI-gesteuerten Robotersystemen werden wir die Branche weiter revolutionieren. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die betriebliche Effizienz für unsere Kunden zu steigern und die menschliche Arbeitskraft mit modernster Technologie zu unterstützen, um die Zukunft der Warenlagerhaltung und Logistik neu zu gestalten."

,,Die Führung eines Unternehmens ist seit dem Ende der Pandemie nur noch schwieriger geworden," erklärte Scott Omelianuk, Chefredakteur von Inc. ,,Es in die Inc. 5000 mit dem dafür erforderlichen schnellen Wachstum zu schaffen, ist wahrhaftig eine Leistung. Inc. ist hoch erfreut, die Unternehmen auszuzeichnen, die unsere Zukunft gestalten."

Die KI- und datenwissenschaftlich gestützte LocusOne Warehouse Automation Platform ermöglicht Unternehmen den reibungslosen Einsatz mehrformatiger Roboterautomatisierung auf nur einer einzigen koordinierten Plattform. LocusOne optimiert die Aufgabenzuweisung, Routenplanung und Ressourcennutzung von Robotern und liefert gleichzeitig Echtzeiteinblicke in den Lagerbetrieb. Die LocusOne-Lösung ermöglicht es 3PL-, Einzelhandels-, Gesundheitsversorgungs- und Produktionsunternehmen mit hohem Personalbedarf, die Produktivität ihrer Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und in der sich schnell entwickelnden Waren- und Lagerlogistik wettbewerbsfähig zu bleiben.

,,Die Tatsache, dass Locus Robotics zum dritten Mal in Folge in die Inc. 5000-Liste aufgenommen wurde, ist ein Beweis für die kontinuierliche Spitzenleistung und Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der Lagerautomatisierung," merkte Ash Sharma, Geschäftsführer von Interact Analysis an. ,,Der innovative Ansatz von Locus, autonome mobile Roboter einzusetzen, unterstreicht nicht nur den starken Wachstumskurs des Unternehmens, sondern auch seinen bedeutenden Beitrag zur Umgestaltung der weltweiten Logistikbranche."

Das Streben des Unternehmens nach herausragender Leistung und Kundenzufriedenheit hat Locus Robotics einen schnell wachsenden Kundenstamm in einer Vielzahl von Branchen, darunter E-Commerce, Einzelhandel und externe Logistikanbieter (3PL), eingebracht. Seine transformative Wirkung auf die Logistikbranche hat die Aufmerksamkeit von Branchenführern und Investoren gleichermaßen auf sich gezogen und zu bedeutenden Finanzierungen und strategischen Partnerschaften geführt.

Die innovativen AMRs von Locus Robotics sind so konzipiert, dass sie mit menschlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten und so die menschliche Produktivität und die Gesamteffizienz der Lagerauftragsabwicklung verbessern. Durch den Einsatz von Spitzentechnologie, fortschrittlichen Algorithmen und Datenanalyse in Echtzeit ermöglichen die Lösungen von Locus Robotics den Unternehmen, ihre Lagerausstattung zu optimieren, Laufzeiten zu verkürzen und höhere Genauigkeitsraten zu erzielen, was letztendlich zu einer schnelleren Auftragsabwicklung und geringeren Betriebskosten führt.

Die von der Inc. 5000 ausgesprochene Anerkennung spiegelt die beeindruckende Wachstumsrate von Locus Robotics in den letzten Jahren wider und festigt die Position des Unternehmens als Vorreiter in der Roboterbranche. Da die Nachfrage nach Automatisierungs- und intelligenten Robotersystemen weiter steigt, ist Locus Robotics weiterhin bestrebt, die Grenzen der Innovation auszuloten und Unternehmen beim Aufbau einer effizienteren und produktiveren Zukunft zu unterstützen.

Informationen zu Locus Robotics

Locus Robotics ist die weltweit führende Lösung zur Lagerautomatisierung auf Unternehmensebene. Sie umfasst leistungsstarke und intelligente, von KI-angetriebene autonome mobile Roboter (AMRs), die mit menschlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Produktbewegung und Produktivität um das Zwei- bis Dreifache zu steigern. Locus Robotics unterstützt mehr als 120 der weltweit führenden Marken und ist an mehr als 270 Standorten auf der ganzen Welt im Einsatz. Das Unternehmen ermöglicht Einzelhändlern, 3PLs und Fachmärkten, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen der heutigen Versandstandorte nicht nur effizient zu bewältigen, sondern diese auch zu übertreffen.

Die Lösung von Locus, die drei Jahre in Folge in die Liste der Inc. 5000 Unternehmen aufgenommen und mit Dutzenden von Branchen- und Technologiepreisen ausgezeichnet wurde, steigert die Produktivität bei der Auftragsabwicklung erheblich, senkt die Betriebskosten und verbessert die Qualität, Sicherheit und Ergonomie der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf www.locusrobotics.com.

