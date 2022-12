LOCUS ROBOTICS KOMMISSIONIERT REKORDVERDÄCHTIGE 230 MILLIONEN EINHEITEN IN DER SPITZENZEIT DES WEIHNACHTSGESCHÄFTS

Führendes Unternehmen im Bereich der Lagerroboter-Automatisierung kommissionierte durchschnittlich 3,3 Millionen Einheiten seiner Produkte pro Tag und verdoppelte damit das Volumen im Vergleich zur Haupteinkaufssaison 2021

WILMINGTON, Massachusetts, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMR) für Fulfillment- und Distributionslager, gab heute bekannt, dass seine LocusBots während der Haupteinkaufszeit vor Weihnachten im Auftrag seiner globalen Einzelhandels- und Drittlogistikkunden über 230 Millionen Einheiten kommissioniert haben, was mehr als eine Verdoppelung der Gesamtzahl der kommissionierten Artikel im Jahr 2021 darstellt.

„Trotz frühzeitiger Vorhersagen eines geringeren Volumens haben die Kunden von Locus in dieser kritischen Zeit des Weihnachtseinkaufs erneut eine Rekordzahl von Artikeln mithilfe von LocusBots kommissioniert", sagte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. „Es ist nun klar, dass eine skalierbare, kosteneffiziente Roboterautomatisierung ein betriebliches Muss ist, da das Arbeitsvolumen weiter steigt und der Arbeitskräftemangel anhält. Locus ist stolz darauf, unsere Kunden bei der Bewältigung der saisonalen Herausforderungen mit robusten, unternehmensweiten Automatisierungslösungen zu unterstützen, die sie heute und in Zukunft erfolgreich machen werden."

Im gleichen Zeitraum wurden mit LocusBots durchschnittlich 3,3 Millionen Einheiten pro Tag kommissioniert, was einer zweifachen Steigerung gegenüber 2021 entspricht.

Laut Salesforce.com und Adobe Analytics Data wurden in diesem Jahr vom Thanksgiving Day bis zum Cyber Monday weltweit Online-Umsätze in Rekordhöhe von 281 Milliarden US-Dollar getätigt, wobei die gesamten Online-Umsätze in den USA über 68 Milliarden US-Dollar betrugen, was einem Anstieg von 9 % gegenüber 2021 entspricht.

Die Cyber-Woche 2022 setzte mehrere bemerkenswerte Branchentrends fort, die erstmals im Jahr 2021 aufgetreten waren:

Einzelhändler begannen die Hochsaison wieder früher, um Probleme in der Lieferkette zu mindern und die Produktverfügbarkeit zu gewährleisten

Online-Shopping ist jetzt ein zentraler Aspekt der Omnichannel-Einkaufsstrategie der Einzelhändler, zumal die Online-Ausgaben um 8,6 % angestiegen sind

Einkaufen von Mobilgeräten aus ist nach wie vor sehr beliebt und hat gegenüber 2021 um mehr als 15 % zugenommen

Locus hat vor kurzem als erstes Unternehmen der Branche den Meilenstein von 1 Milliarde Kommissionierungen erreicht, was das exponentielle Wachstum der Auftragsabwicklung widerspiegelt. Zum Vergleich: Für die Kommissionierung der ersten 100 Millionen Einheiten benötigte Locus 1.542 Tage und für die letzten 100 Millionen Einheiten in jüngster Zeit nur 40 Tage. Heute werden weltweit durchschnittlich mehr als drei Millionen Einheiten pro Tag von Locus-Robotern kommissioniert. LocusBots haben mehr als 20 Millionen Meilen in den Lagern der Kunden zurückgelegt, was mehr als 670 Erdumrundungen oder 35 Flügen zum Mond und zurück entspricht.

Die Locus-Warehouse-Execution-Plattform ist eine branchenführende, intelligente und dynamisch skalierbare, robotergestützte Lösung, die die Abwicklung und den Vertrieb von Großlagern revolutioniert. Locus sorgt durch die reibungslose Koordination von menschlicher Arbeitskraft und autonomen mobilen Robotern (AMR) für eine 2- bis 3-fach erhöhte Produktivität, verbessert damit drastisch die Effizienz der Auftragsabwicklung und die Ergonomie am Arbeitsplatz und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.

Mit mehr als 230 unter Vertrag stehenden Standorten weltweit – einige davon mit bis zu 500 LocusBots pro Standort – koordiniert die Locus-Lösung effizient und reibungslos den Betrieb und die Verwaltung mehrerer Roboterformfaktoren und bietet zukunftsweisende Geschäftsinformationen in Echtzeit, die für die Optimierung der Produktivität, die proaktive Verwaltung der Arbeitskräfte und das Kostenmanagement entscheidend sind.

INFORMATIONEN ZU LOCUS ROBOTICS

Die revolutionäre Multi-Bot-Lösung von Locus Robotics besteht aus leistungsstarken und intelligenten autonomen mobilen Robotern, die mit menschlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten und die Produktivität im Stückgut-, Kisten- und Palettenhandling um das 2- bis 3-fache steigern, wobei sie gleichzeitig den Arbeitsaufwand optimieren und die Lagerfläche effizient nutzen. Locus hilft Einzelhändlern, Logistikdienstleistern und Speziallagern dabei, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen von Fulfillment-Umgebungen effizient zu erfüllen und zu übertreffen. Locus lässt sich leicht in große neue und bestehende Lagerinfrastrukturen integrieren, ohne die Arbeitsabläufe zu stören. So wird die Produktivität gesteigert, ohne das Lager zu verändern.

Der Hauptsitz von Locus befindet sich in Wilmington, Massachusetts. Die EMEA-Präsenz ist zentral in Amsterdam angesiedelt, die APAC-Präsenz in Singapur.

Allein im Jahr 2022 hat Locus Robotics mehr als 17 Branchenauszeichnungen erhalten. Unter anderem wurde das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge in die Inc. 500 aufgenommen und erhielt einen IFOY Award 2022 für seine autonome mobile Roboterlösung in der Kategorie Automated Guided Vehicle (AGV/AMR).

Weitere Informationen finden Sie auf www.locusrobotics.com.

