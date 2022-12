LOCUS ROBOTICS RÉCOLTE UN NOMBRE RECORD DE 230 MILLIONS D'UNITÉS PENDANT LA PÉRIODE DE POINTE DES ACHATS DE NOËL

Le leader de l'automatisation de la robotique d'entrepôt a réalisé une moyenne de 3,3 millions d'unités prélevées par jour, doublant ainsi le volume par rapport à la période de pointe des achats de 2021

WILMINGTON, Massachusetts, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader des robots mobiles autonomes (AMR) pour les entrepôts d'exécution et de distribution, a annoncé aujourd'hui que ses LocusBots ont prélevé plus de 230 millions d'unités pendant la période de pointe des achats des fêtes de fin d'année pour le compte de ses clients mondiaux de la vente au détail et de la logistique tierce, ce qui a plus que doublé le nombre total d'articles prélevés en 2021.

« Malgré les premières prédictions de baisse des volumes, les clients de Locus ont une fois de plus prélevé un nombre record d'articles en utilisant les LocusBots pendant cette période critique des fêtes de fin d'année », a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Il est maintenant clair que l'automatisation robotique évolutive et rentable est un must opérationnel, puisque les volumes continuent d'augmenter et que la pénurie de main-d'œuvre persiste. Locus est fier d'aider ses clients à relever une fois de plus le défi saisonnier grâce à des solutions d'automatisation robustes et à l'échelle de l'entreprise qui les positionnent pour le succès d'aujourd'hui et de demain. »

Au cours de cette même période, les LocusBots ont prélevé en moyenne 3,3 millions d'unités par jour, ce qui représente une multiplication par deux par rapport à 2021.

Selon Salesforce.com et Adobe Analytics Data, un montant record de 281 milliards de dollars de ventes mondiales en ligne a été enregistré entre le jour de Thanksgiving et le Cyber Monday cette année, le montant total des ventes en ligne aux États-Unis dépassant 68 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à 2021.

La Cyber Week 2022 a poursuivi plusieurs tendances notables du secteur qui étaient apparues pour la première fois en 2021 :

Les détaillants ont à nouveau commencé la haute saison plus tôt afin d'atténuer les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de garantir la disponibilité des produits

Les achats en ligne sont désormais un aspect central de la stratégie d'achat omnicanale des détaillants, les dépenses en ligne ayant augmenté de 8,6 %

Les achats mobiles continuent d'être les favoris, avec une croissance de plus de 15 % sur 2021

Locus a récemment atteint un milliard de prélèvements, une première dans le secteur, ce qui reflète la croissance exponentielle du volume d'exécution des commandes. À titre de comparaison, il a fallu à Locus 1 542 jours pour prélever ses 100 premiers millions d'unités et seulement 40 jours pour les 100 derniers millions de prélèvements. Aujourd'hui, les robots Locus effectuent en moyenne plus de trois millions de prélèvements par jour dans le monde. Les robots LocusBots ont parcouru plus de 20 millions de kilomètres dans les entrepôts des clients, soit l'équivalent de plus de 670 fois le tour de la Terre ou 35 voyages aller-retour sur la Lune.

La plateforme d'exécution d'entrepôt Locus bouleverse la gestion des commandes et la distribution à grande échelle grâce à une solution robotique intelligente, évolutive et dynamique, à la pointe du secteur. Locus permet de multiplier par 2 ou 3 la productivité en coordonnant de manière transparente la main d'œuvre humaine et la robotique pour améliorer considérablement l'efficacité de l'exécution des commandes et l'ergonomie du lieu de travail, tout en réduisant les coûts opérationnels.

Avec plus de 230 sites sous contrat dans le monde entier – dont certains comptent jusqu'à 500 LocusBots par site – la solution Locus orchestre de manière efficace et transparente le fonctionnement et la gestion de plusieurs facteurs de forme de robots, et fournit des informations commerciales prospectives en temps réel, essentielles pour optimiser la productivité, gérer la main-d'œuvre de manière proactive et gérer les coûts.

À PROPOS DE LOCUS ROBOTICS

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes, puissants et intelligents, qui fonctionnent en collaboration avec des humains pour doubler voire tripler la productivité de la manutention des pièces, la manutention des caisses et le déplacement des palettes, tout en optimisant le travail et en utilisant efficacement l'espace dans les entrepôts. Locus aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à satisfaire et à dépasser efficacement les exigences de plus en plus complexes des environnements de traitement des commandes. S'intégrant facilement aux infrastructures d'entrepôt de grande envergure nouvelles et existantes sans perturber les flux de travail, Locus transforme la productivité sans transformer l'entrepôt.

Basé à Wilmington, dans le Massachusetts, Locus a établi son siège EMEA à Amsterdam et son siège APAC à Singapour.

En 2022 seulement, Locus Robotics a remporté plus de 17 prix de l'industrie. L'entreprise a notamment figuré dans le classement Inc. 500 pour la deuxième année consécutive et reçu un prix IFOY 2022 pour sa solution de robots autonomes mobiles, dans la catégorie des véhicules guidés automatisés (AGV/AMR).

Pour plus d'informations, consultez le site www.locusrobotics.com.

