Locus Robotics nomme de nouveaux cadres pour soutenir la croissance mondiale et développer son leadership mondial en matière d'automatisation des entrepôts

Kian Sin Ng est nommé directeur général pour la région APAC ; Joel Collins devient conseiller juridique en chef

WILMINGTON, Massachusetts, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, le leader du marché des robots mobiles autonomes (AMR) pour les entrepôts d'exécution, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kian Sin Ng au poste de directeur général pour la région APAC, et de Joel Collins au poste de directeur juridique. Ces cadres intègrent l'équipe de direction de Locus Robotics alors que l'entreprise continue de se développer à l'échelle mondiale pour répondre à la demande croissante des clients.

Kian Sin Ng apporte plus de deux décennies d'expérience en tant que responsable d'équipes et en matière d'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement en Asie-Pacifique. En tant que directeur général pour l'APAC, il supervisera la croissance stratégique de Locus et le succès de ses clients dans la région. Auparavant, Kian Sin Ng a occupé des postes de direction chez DHL Supply Chain et Singapore Post, stimulant l'innovation dans l'automatisation des entrepôts et la logistique.

En tant que directeur juridique, Joel Collins dirigera les opérations juridiques mondiales de Locus. Joel Collins a été directeur juridique/conseiller juridique de sociétés privées et publiques. Auparavant, il était directeur juridique chez Benefitfocus, et directeur juridique & vice-président principal responsable du développement commercial chez Quick Base.

« Kian et Joel ont tous deux d'exceptionnels antécédents à la tête d'équipes très performantes et ont conseillé des entreprises pendant leurs phases de croissance, a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Leur expertise sera inestimable alors que nous continuons à développer nos solutions robotiques de pointe pour aider les clients du monde entier à transformer leurs opérations d'entreposage et d'exécution des commandes. »

Ces nominations font suite à une année de croissance record pour Locus Robotics, qui a notamment franchi pour la première fois le cap des 2 milliards de prélèvements et s'est étendu à plus de 230 sites dans le monde. Les solutions de Locus génèrent des gains de productivité massifs, des réductions de main-d'œuvre et des économies de coûts pour les grandes marques du commerce de détail, du e-commerce, de la logistique, de la santé et des canaux industriels.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kian Sin et Joel dans l'équipe de Locus, a déclaré Denis Niezgoda, vice-président de Locus Robotics pour les régions EMEA et APAC. Leur vaste expérience et leurs capacités de leadership éprouvées nous aideront à continuer à stimuler la croissance et le succès de notre entreprise dans le monde entier en tant que leader mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement. »

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Ayant figuré trois années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 25 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 100 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 250 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

SOURCE Locus Robotics