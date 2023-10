Locus Robotics présentera l'automatisation des entrepôts basée sur l'IA lors du Logistics Summit à Düsseldorf, en Allemagne

Les experts de Locus expliqueront en détail l'automatisation flexible et évolutive pour les périodes de forte demande et au-delà, lors de deux sessions de conférences majeures

WILMINGTON, Massachusetts, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader mondial de l'automatisation des entrepôts, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera ses robots mobiles autonomes (AMR) innovants et qu'il animera deux sessions de conférences importantes lors du Logistics Summit qui se tiendra à Düsseldorf, en Allemagne, du 11 au 12 octobre .

Ces sessions mettront en évidence la manière dont les robots mobiles autonomes et le modèle RaaS (Robots-as-a-Service) de Locus permettent une automatisation flexible et évolutive afin d'optimiser l'efficacité pendant les périodes de pointe et au-delà. Les experts de Locus montreront également comment les robots à intelligence artificielle de l'entreprise peuvent travailler en collaboration avec le personnel de l'entrepôt pour améliorer considérablement la productivité, la cohérence et le débit.

Mischa Pick, responsable du développement commercial de Locus Robotics, présentera la session intitulée « Scalable, Flexible, Future-Proof - Les avantages des robots en tant que service pour votre intralogistique » (Évolutivité, flexibilité, pérennité - les avantages des robots en tant que service pour votre intralogistique). Cette session expliquera la manière dont le modèle RaaS de Locus permet le déploiement rapide d'une automatisation flexible des entrepôts sans investissements initiaux importants, tout en offrant un retour sur investissement rapide.

Lors de la deuxième session, Malte Guske, responsable du développement commercial de Locus, expliquera « Comment surmonter les défis des périodes de pointe grâce à l'automatisation flexible », en montrant comment les robots Locus offrent une automatisation évolutive et flexible pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre et gérer de manière transparente les pics de volume, en particulier pendant les périodes de forte demande.

« Nous sommes ravis de présenter à nouveau la technologie d'entrepôt transformatrice de Locus lors de cet événement logistique européen de premier plan, a déclaré Denis Niezgoda, vice-président de la zone EMEA et de la région APAC. « Nos robots offrent une productivité et une flexibilité inégalées, optimisant les opérations d'entrepôt aujourd'hui tout en s'adaptant rapidement aux besoins futurs de l'entreprise. »

Les robots mobiles autonomes (AMR) de Locus Robotics optimisent l'efficacité des entrepôts en collaborant intelligemment avec les travailleurs humains. Les LocusBots augmentent la productivité de 2 à 3 fois en éliminant pour les travailleurs les déplacements à pied non productifs et la traction de chariots lourds. Les robots optimisent les performances dans les entrepôts existants et nouveaux, ainsi que dans les sites en mezzanine à plusieurs niveaux. Les travailleurs bénéficient d'une ergonomie nettement améliorée et d'un meilleur environnement de travail. Le logiciel basé sur l'IA de Locus, LocusOne, fournit des informations de gestion prédictives et prospectives pour la planification, l'allocation de la main-d'œuvre et l'optimisation opérationnelle.

Lors du Logistics Summit, Locus proposera des démonstrations en direct de ses systèmes à plusieurs robots qui collaborent de manière transparente avec les personnes pour améliorer l'efficacité dans les environnements de distribution, d'exécution des commandes et de fabrication, au stand E5 dans le hall 2.

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes puissants et intelligents qui fonctionnent en collaboration avec des travailleurs humains pour améliorer considérablement la productivité de la manutention des pièces de 2 à 3 fois, avec moins de travail par rapport aux systèmes traditionnels de manutention des pièces. Locus aide les détaillants, les fournisseurs de services logistiques et les entrepôts spécialisés à satisfaire et à dépasser efficacement les exigences de plus en plus complexes des environnements de traitement des commandes. Les LocusBots peuvent s'intégrer facilement aux infrastructures d'entrepôt existantes et aux nouveaux entrepôts sans perturber les flux de travail. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

