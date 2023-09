L'Odisha fait son entrée sur la scène internationale grâce au contingent de 14 étudiants du KIIT et du KISS aux Jeux asiatiques 2023

BHUBANESWAR, Inde, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un contingent de 14 étudiants exceptionnels issus des prestigieuses institutions KIIT et KISS de Bhubaneswar, en Inde, s'apprête à représenter la nation aux très attendus Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou, en Chine. Du 23 septembre au 8 octobre, ces athlètes surdoués séduiront la scène mondiale par leurs talents exceptionnels.

Le KIIT et le KISS sont particulièrement fiers d'être les seules institutions académiques indiennes à déléguer le plus grand contingent de joueurs aux Jeux asiatiques.

Founder of KIIT & KISS Dr Achyuta Samanta addressing media about the successful student-athletes heading for Asian Games 2023. He is flanked by DG Sports, KIIT & KISS Dr Gaganendu Dash and Advisor KISS Sports Upendra Kumar Mohanty.

Parmi ces illustres participants figure C A Bhavani Devi, qui se prépare à conquérir le monde dans les épreuves d'escrime - sabre féminin et sabre par équipe. Amit Rohidas devrait être l'un des piliers de l'équipe masculine de hockey, tandis que Sajan Prakash promet de faire des vagues en natation. Anshika Bharti est prête à défier la concurrence dans l'épreuve féminine d'aviron en double coque poids léger.

Dans le domaine de l'athlétisme, Priyanka et Sandeep Kumar représenteront l'Inde dans les épreuves de marche de 20 km pour les femmes et les hommes respectivement, tandis que Kishore Kumar Jena et Tejinderpal Singh Toor représenteront l'Inde dans les épreuves de lancer de javelot et de poids respectivement. Dans l'équipe féminine de rugby à 7, Dumuni Marndi, Tarulata Naik, Mama Naik et Hupi Majhi ont mérité leur place. Tejaswin Shankar démontrera ses prouesses au décathlon et Amlan Borgahain s'élancera au sprint dans l'épreuve du 200 m en athlétisme, a indiqué Gaganendu Dash, directeur général des sports du KIIT. C'est une fierté de constater que quatre joueuses de l'équipe indienne de rugby sont originaires du KISS.

Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS, a souligné que ces personnes font honneur non seulement aux institutions, mais aussi à tout l'État d'Odisha. M. Samanta a loué le soutien indéfectible du ministre en chef de l'Odisha, Naveen Patnaik, dans la promotion du sport et des athlètes, soulignant l'annonce récente de récompenses en espèces pour les participants aux Jeux asiatiques, dont sept sont issus du KIIT et du KISS. M. Samanta a exprimé sa profonde gratitude au ministre en chef pour son engagement visionnaire en faveur de la croissance du sport dans la région. Il a également salué les efforts du Premier ministre Narendra Modi pour encourager le sport, les athlètes et créer un environnement sportif dynamique en Inde.

M. Samanta a également souligné le rôle essentiel joué par le KIIT et le KISS dans la promotion du sport, la construction d'infrastructures sportives de classe mondiale et la formation de plus de 5 000 athlètes qui ont excellé aux niveaux régional, national et international.

Le KIIT est extrêmement fier d'avoir produit 13 athlètes olympiques, un exploit remarquable qui en fait la seule université indienne à posséder un tel palmarès. Ces athlètes représentent un large éventail de sports, notamment l'athlétisme, l'escrime, le hockey et la natation, et témoignent de l'engagement inébranlable du KIIT en faveur de l'excellence sportive.

