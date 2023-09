Orissa salta para a cena mundial com grupo de 14 de KIIT e KISS nos Jogos Asiáticos de 2023

BUBANESVAR, Índia, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um grupo de 14 alunos excepcionais das prestigiosas instituições KIIT e KISS em Bubanesvar, Índia, está preparado para representar o país nos tão esperados Jogos Asiáticos 2023 em Hangzhou, China. De 23 de setembro a 8 de Outubro, esses talentosos atletas cativarão o cenário global com seus talentos excepcionais.

Notavelmente, KIIT e KISS têm o imenso orgulho de ser a única instituição acadêmica da Índia a enviar o maior grupo de jogadores para os Jogos Asiáticos.

Founder of KIIT & KISS Dr Achyuta Samanta addressing media about the successful student-athletes heading for Asian Games 2023. He is flanked by DG Sports, KIIT & KISS Dr Gaganendu Dash and Advisor KISS Sports Upendra Kumar Mohanty.

Entre esses ilustres participantes, um destaque é C A Bhavani Devi, que está se preparando para conquistar o mundo nos eventos de Esgrima — Sabre Feminino e Equipe Sabre. Amit Rohidas está previsto para ser um pilar na Seleção Masculina de Hóquei enquanto Sajan Prakash promete criar ondas na arena de natação. Anshika Bharti está pronta para desafiar a competição no Remo SKiff Duplo Leve Feminino.

No campo do atletismo, Priyanka e Sandeep Kumar representarão a Índia nos eventos femininos e masculinos de 20 km, respectivamente, enquanto Kishore Kumar Jena e Tejinderpal Singh Toor participarão do Lançamento de Dardo e Lançamento de Peso, respectivamente. Para a equipe feminina de Rugby 7s, Dumuni Marndi, Tarulata Naik, Mama Naik e Hupi Majhi conquistaram seus merecidos lugares. Tejaswin Shankar apresentará sua habilidade no Decatlo, e Amlan Borgahain entrará no evento de Atletismo — 200 m, informou o dr. Gaganendu Dash, da DG Sports, do KIIT. Ter quatro jogadores do KISS na equipe de Rúgbi Indiano é um grande orgulho.

Ao elogiar esses atletas notáveis, o dr. Achyuta Samanta, fundador do KIIT e do KISS, enfatizou que esses indivíduos não só trazem honra às instituições, mas também a todo o estado de Orissa. O dr. Samanta elogiou o apoio inabalável do ministro-chefe de Orisha, Naveen Patnaik, na promoção de esportes e atletas, destacando o recente anúncio de recompensas em dinheiro para os participantes dos Jogos Asiáticos, com sete premiados do KIIT e do KISS. O dr. Samanta expressou profunda gratidão ao ministro-chefe por seu compromisso visionário com o crescimento dos esportes na região. Além disso, ele elogiou os esforços do primeiro-ministro Narendra Modi na promoção de esportes, atletas e na criação de um ambiente esportivo dinâmico na Índia.

O dr. Samanta também destacou o papel fundamental desempenhado por KIIT e KISS na promoção dos esportes, na construção de uma infraestrutura esportiva de primeira classe, e na criação de mais de cinco mil atletas que se destacaram em níveis regionais, nacionais e internacionais.

O KIIT tem o imenso e distinto orgulho de criar 13 atletas olímpicos, um feito notável que o diferencia como a única universidade da Índia com uma lista tão ilustre. Esses Olímpicos abrangem uma gama diversificada de esportes, incluindo atletismo, esgrima, hóquei e natação, e são prova do compromisso inabalável do KIIT com a excelência esportiva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2213256/KIIT_KISS_Asian_Games.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2213249/KIIT_KISS_Logo.jpg

FONTE KIIT and KISS

