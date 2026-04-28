Loftie lance Loftie+ Habit System pour aider les gens à poser leur téléphone

LONDRES, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Loftie, fabricant du réveil primé remplaçant le smartphone sur la table de nuit, lance aujourd'hui Loftie+, un système visant à modifier les comportements, conçu pour changer les habitudes, pas pour collecter les données.

Plus de la moitié des adultes britanniques et irlandais se couchent plus tard que prévu à cause de leur téléphone : jusqu'à 73 % des 18-24 ans au Royaume-Uni (Deloitte, 2024). La réponse de l'industrie du sommeil : proposer un dispositif de suivi et un système de score.

Loftie+ includes a Loftie Card — a credit card-sized NFC device designed to be carried in a wallet and used throughout the day.

« Le secteur du sommeil est obsédé par les mesures », a déclaré Matt Hassett, fondateur et PDG de Loftie. « Tous les matins, les gens scrutent une douzaine de chiffres pour essayer de comprendre ce qui les fait sentir si mal, alors même que le téléphone qui perturbe leur sommeil est aussi l'appareil qui leur fournit ces chiffres. Nous ne cherchons pas à accumuler plus de données. Notre objectif est de vous aider à poser votre téléphone ».

Loftie+ est une application mobile (9,99 £/9,99 € par mois ou 59,99 £/59,99 € par an) qui fonctionne de manière autonome, car aucun matériel Loftie n'est nécessaire. Il combine le blocage d'applications la nuit, des outils de concentration en journée et des défis de temps d'écran, ainsi qu'une carte Loftie de la taille d'une carte de crédit pour votre portefeuille et une extension de navigateur gratuite.

La nuit : l'application organise le blocage autour du sommeil en trois phases (Relaxation, Sommeil et Réveil) accompagnant les utilisateurs du coucher au réveil avec une utilisation minimale du téléphone.

La journée :la carte Loftie active le mode Focus en un seul geste, au bureau, avant une réunion, ou quand les enfants rentrent à la maison. Contrairement aux applications de gestion de temps d'écran qui restent sur une étagère à la maison, la Carte demeure dans votre portefeuille, vous accompagnant partout où vous avez besoin de vous concentrer.

Flip, un widget gratuit pour l'écran d'accueil, remplace la grille d'applications de votre téléphone par les seules applications que vous avez choisies : pas d'icônes, pas de distractions.

Loftie+ s'appuie sur une plateforme desservant plus de 15 000 membres et proposant des contenus audio, des histoires personnalisées pour l'heure du coucher, et des routines de relaxation. Pour ceux qui possèdent le matériel Loftie, une fonction optionnelle appelée Loftie Drift bloque automatiquement les applications sélectionnées lorsque vous entrez dans la chambre, en utilisant le Bluetooth de votre horloge ou de votre lampe.

Loftie+ est disponible dès maintenant sur iOS et Android à travers le Royaume-Uni et l'UE. L'extension de navigateur et Flip sont gratuits.

À propos de Loftie

Loftie est une marque spécialisée dans le bien-être du sommeil qui conçoit des produits visant à aider les gens à poser leur téléphone, pour un sommeil plus profond la nuit et une meilleure concentration le jour. La gamme comprend l'horloge Loftie, la lampe Loftie, et Loftie+. L'horloge Loftie a été nommée « Meilleure invention » par TIME et est recommandée par Wirecutter depuis cinq années consécutives. Elle est disponible au MoMA Design Store, chez Goop et chez URBN.

Site internet : loftie.com

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