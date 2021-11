Loftware NiceLabel 10 offre une meilleure visibilité, un gain de temps et une gestion simplifiée grâce à l'étiquetage basé sur le cloud

Offre une interface utilisateur améliorée et de nouvelles capacités de gestion d'imprimantes basées sur le Web

PORTSMOUTH, New Hampshire, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Loftware Inc ., le plus grand éditeur mondial de logiciels spécialisé dans les solutions d' étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations , a annoncé aujourd'hui Loftware NiceLabel 10, la première version majeure du portefeuille Loftware NiceLabel, qui comprend Loftware NiceLabel Cloud et Loftware NiceLabel Label Management System (LMS). Cette nouvelle version offre aux utilisateurs une vue d'ensemble de leurs opérations d'étiquetage et rationalise la gestion des imprimantes, leur permettant de gagner du temps, d'ajouter du contrôle et d'étendre leur capacité à gérer les ressources d'impression via le Cloud.

L'interface améliorée de Loftware NiceLabel 10 comprend une refonte majeure du centre de contrôle, avec chacune de ses pages redessinées depuis le début pour fournir plus rapidement des informations précieuses aux utilisateurs, ainsi qu'un tableau de bord qui donne une vue d'ensemble des activités d'étiquetage clés. NiceLabel Cloud, avec le centre de contrôle au cœur, transforme la façon dont les utilisateurs finaux et les partenaires collaborent dans le nuage, avec le co-branding des partenaires qui facilite une meilleure communication avec les clients en rendant leur nom, leur logo et leurs coordonnées facilement accessibles.

« Le centre de contrôle remanié est le cœur de la plateforme Loftware NiceLabel 10, c'est pourquoi nous avons investi massivement pour le remanier avec les précieuses contributions des partenaires commerciaux et des utilisateurs finaux », a déclaré Miso Duplancic, vice-président de la gestion des produits chez Loftware. « Notre objectif est d'offrir aux organisations une gestion simplifiée et une visibilité accrue de leurs opérations d'étiquetage grâce à une interface plus réactive et plus intuitive, permettant aux utilisateurs de gérer facilement les opérations d'impression d'étiquettes », a-t-il ajouté.

Loftware NiceLabel 10 offre également une gestion des imprimantes basée sur le Web, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la gestion des imprimantes, en facilitant le maintien à jour et le fonctionnement des imprimantes tout en réduisant la demande en TI. Ceci est facilité par des contrôles d'accès basés sur les rôles qui déterminent les permissions pour les groupes d'imprimantes. De plus, le provisionnement des pilotes d'imprimante basé sur le Web rationalise la gestion des périphériques d'impression de sorte que les utilisateurs puissent installer et mettre à jour les pilotes d'imprimante à distance et gérer les paramètres des imprimantes via le Web, ce qui permet de gagner du temps et d'accélérer la gestion des imprimantes.

Dans le cadre de la version Loftware NiceLabel 10, Loftware a engagé Veracode pour prévenir tout problème de sécurité avant qu'il ne se produise. « Compte tenu des références impressionnantes de Veracode et de son engagement à fournir le plus haut niveau de protection, de surveillance et de rapports, nous sommes confiants dans la capacité de Loftware NiceLabel 10 à protéger les informations et les données des utilisateurs », a ajouté Duplancic.

Parmi les autres améliorations de Loftware NiceLabel 10, citons la mise à niveau de l'impression basée sur le cloud, des nouveaux pilotes améliorés pour les imprimantes et les dispositifs de marquage et de codage, de nouvelles API pour soutenir les intégrations de NiceLabel Cloud avec des systèmes commerciaux externes, une intégration prédéfinie avec Dynamics 365 de Microsoft pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et des mises à jour du package d'intégration ABAP de NiceLabel 10 avec SAP. Un autre ajout à la plateforme est un nouveau portail d'aide en ligne qui comprend des ressources, des guides d'utilisation, des notes de version et des articles de la base de connaissances. Le portail offre également de puissantes capacités de recherche en ligne, aidant les utilisateurs à trouver rapidement des réponses. De plus, NiceLabel 10 fournit une nouvelle plateforme de formation à la demande avec une collection de nouveaux cours.

À propos de Loftware

Loftware et NiceLabel se sont associées pour devenir le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, afin de fournir aux sociétés les solutions les plus fiables, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine, au Japon et à Singapour, l'union combine plus de 60 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage et aide les entreprises à améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage, tout en réduisant les coûts. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail d'industries, notamment les sciences de la vie, la fabrication, l'électronique, les produits chimiques, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, l'automobile, les produits de consommation et les vêtements.

