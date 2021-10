Loftware présente une nouvelle marque unifiée en tant que leader mondial de l'étiquetage d'entreprise et de la gestion des illustrations

Elle soutient la vision commune de Loftware et NiceLabel d'étendre leur portée mondiale aux entreprises de toutes tailles et de transformer numériquement les chaînes d'approvisionnement.

PORTSMOUTH, N.H., 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Loftware , Inc., la plus grande société de logiciels au monde spécialisée dans les solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations a annoncé aujourd'hui un rafraîchissement de sa marque, solidifiant l'unification de Loftware et Nicelabel en une seule marque mondiale intégrée Loftware. Ce rafraîchissement intervient après une année capitale pour la société, qui a connu une croissance record de ses ventes et de ses déploiements en 2021, suite à l'association de Loftware et de NiceLabel, un autre fournisseur de solutions d'étiquetage de premier plan.

Cette union a permis aux clients et aux partenaires d'avoir un meilleur accès aux solutions, aux technologies, aux fonctionnalités et aux capacités les plus fiables, leur donnant l'opportunité de créer de nouvelles capacités dans la gestion des étiquettes et des illustrations d'emballages, tout cela auprès d'un seul fournisseur de solutions et leader du cloud. Elle a également rassemblé 60 ans d'expertise combinée dans la résolution des défis d'étiquetage pour les entreprises de toutes tailles dans un large éventail d'industries à travers le monde. Désormais, la marque Loftware s'étendra à l'ensemble du portefeuille de produits tandis que les solutions NiceLabel conservent le nom de marque NiceLabel.

« Je suis ravi de marquer ce point d'inflexion majeur avec le lancement de notre nouvelle marque mondiale Loftware. Dans le cadre de notre nouvelle organisation, nous souhaitions redéfinir notre identité en adoptant un nouveau style pour refléter avec précision notre vision, notre stratégie et notre orientation futures. Nous pensons que cette nouvelle marque capture la véritable essence de Loftware : audacieuse, moderne, globale et innovante. Et ce en embrassant la personnalité, le caractère humain et la diversité de l'entreprise », a déclaré Josh Roffman, directeur général adjoint du marketing et de la gestion de produits de Loftware. « Ce rapprochement nous a donné l'occasion de redéfinir qui nous sommes en tant qu'organisation unifiée. Nous n'avons jamais été dans une position aussi forte pour améliorer les solutions critiques d'étiquetage et de gestion des illustrations, transformer les entreprises et révolutionner le secteur », a-t-il ajouté.

La nouvelle identité d'entreprise, qui met en avant la vision de la société « permettre aux entreprises de toutes tailles de transformer numériquement leurs activités et de révolutionner leurs chaînes d'approvisionnement », se compose d'une mission, d'une stratégie, d'une marque visuelle et des valeurs fondamentales qui reflètent l'esprit de l'organisation combinée. Loftware prévoit de lancer par la suite un seul et même site Web qui mettra en évidence la nouvelle marque, la vision et l'entreprise. Ce site, optimisé pour les clients, les partenaires et les visiteurs, continuera d'offrir à la fois des informations sur les produits et l'entreprise ainsi que des ressources sur les produits, notamment des téléchargements et un portail pour les partenaires, mais aussi des ressources éducatives sur l'étiquetage et la gestion des illustrations. Il fournira également des informations sur la manière dont Loftware collabore avec ses clients et ses partenaires pour les aider à dynamiser leurs activités et à réussir grâce à des solutions innovantes d'étiquetage et de gestion des illustrations.

« Loftware et NiceLabel ont toujours accordé une importance capitale au bien-être et aux intérêts de leurs employés, de leurs clients et de leurs partenaires. Cet engagement permanent est toujours au premier plan de tout ce que nous faisons, et il nous rapproche encore plus en tant qu'équipe mondiale unique », a déclaré Robert O'Connor Jr., Président et PDG de Loftware. « Notre taille et notre envergure nous ont déjà permis d'accroître les investissements dans les produits, les personnes et les systèmes à une échelle qu'aucune des deux sociétés n'aurait pu envisager auparavant. Nous offrons désormais véritablement les solutions, les services et le support les plus diversifiés et les plus avancés du secteur, ce qui nous permet d'aider les entreprises de toutes tailles et de tous les domaines à transformer numériquement leurs chaînes d'approvisionnement et à résoudre leurs problèmes commerciaux », a-t-il ajouté.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez assister à la présentation qui aura lieu lors de la prochaine conférence annuelle des utilisateurs de la société, Convergence, du 19 au 21 octobre. Le PDG de Loftware, Robert O'Connor Jr., donnera un aperçu de la nouvelle identité de la société et de ce qu'elle signifie pour les clients. En tant que plus grande conférence du secteur de l'étiquetage et de la gestion des illustrations, Convergence proposera une série de sessions mettant en lumière les tendances émergentes du secteur, les témoignages de clients, les innovations de produits, les débats interactifs, etc.

À propos de Loftware

Loftware et NiceLabel se sont associées pour devenir le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, afin de fournir aux sociétés les solutions les plus fiables, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine, au Japon et à Singapour, l'union combine plus de 60 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage et aide les entreprises à améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage, tout en réduisant les coûts. En tant que premier fournisseur mondial de solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales pour un large éventail d'industries, notamment les sciences de la vie, la fabrication, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, l'automobile, les produits de consommation et les vêtements.

