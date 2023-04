Loftware und Epson kündigen Partnerschaft zur Revolutionierung von Etikettier-Workflows an

Gemeinsame Lösung verbessert die Genauigkeit, erhöht die Produktivität und reduziert die Kosten für vorgedruckte Etiketten

PORTSMOUTH, N.H., 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit größte Anbieter von cloudbasiertem Enterprise Labeling und Artwork Management, und Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, „Epson"), der weltweit führende Hersteller von Farbetikettendruckern, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Etikettier-Workflows der Kunden zu revolutionieren.

Epson und Loftware werden gemeinsam cloudbasierte 1-Schritt-Farbdrucklösungen entwickeln, um die Druckeffizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Unternehmen werden die Hürden für den On-Demand-Farbetikettendruck durch nahtlose Integration mit SAP und anderen führenden Geschäftssystemen senken.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die Farbetikettendrucker der Epson ColorWorks-Serie mit Loftware's NiceLabel Cloud-Plattformen integriert. Unternehmen können aus NiceLabel Cloud direkt auf Epson ColorWorks-Druckern mit Cloud-Anbindung drucken. Dies erhöht die Produktivität, verringert die Abhängigkeit der Kunden von der IT, minimiert Druckfehler und reduziert die Kosten und den Bestand an vorgedruckten Etiketten.

Die Partnerschaft zwischen Epson und Loftware folgt auf einen starken Anstieg der Nachfrage nach hochproduktiven Farbetikettierlösungen, da Unternehmen während und nach der COVID-19-Pandemie in die Verbesserung der Lieferkette investierten. Vor allem bei Unternehmen, die SAP EH&S ERP-Systeme einsetzen und eine Migration auf S/4 HANA und die Cloud planen, ist die Nachfrage gestiegen. Diese Unternehmen verwalten Produktions-, Lager- und Vertriebseinrichtungen und sind in verschiedenen Industriesegmenten tätig, darunter Chemie, Medizintechnik, Pharmazeutik, Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Einzelhandel.

Die Zusammenarbeit zwischen Epson und Loftware entspricht der wachsenden Nachfrage von Unternehmen nach der Verwendung von Farbe auf Produkten, Kartons und Palettenetiketten zur Identifizierung. Darüber hinaus sehen sich Unternehmen in den Segmenten Chemie (GHS), Medizinprodukte und Pharmazeutika mit der dringenden Notwendigkeit konfrontiert, die internationalen Kennzeichnungsvorschriften zu erfüllen, die eine Farbgebung vorschreiben. Durch die Integration von Epson Farbetikettendruckern in die NiceLabel-Cloud-Plattformen von Loftware können Unternehmen, die Farbetiketten in zwei Schritten drucken, jetzt auf den kostengünstigen und fehlerreduzierten On-Demand-Farbetikettendruck in einem Schritt umsteigen.

„Wir arbeiten mit Epson zusammen, um Unternehmen aller Größen dabei zu helfen, ihre Etikettierung in die Cloud zu verlagern", so Paul Vogt, VP of Channel and Alliance Strategies bei Loftware. „Unternehmen setzen auf erstklassige Partner-Etikettierlösungen und den 1-Schritt-Farbetikettendruck, um ihre Druckvorgänge in der Lieferkette radikal zu verbessern. Wir freuen uns, mit Epson zusammenzuarbeiten, um eine solche Transformation zu erreichen."

Die Zusammenarbeit wird den Kunden mehrere wichtige Vorteile bringen. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, Etiketten effizient und schnell zu drucken, ohne Produktions- und Versandtermine zu verpassen. Sie reduzieren den Abfall, indem sie bei einem Formatwechsel eines Etiketts nicht mehr benötigte Etikettenreste und -bestände beseitigen. Außerdem müssen die Unternehmen nicht mehr den Bestand an dringenden Beschaffungen oder Kundenetiketten verwalten. Schließlich müssen die Kunden keine teuren vorgedruckten Etiketten für Kleinauflagen kaufen, sondern können stattdessen kostengünstige Standard-Rohlinge für Etiketten verwenden.

„Die Bereitschaft, sich an Cloud-Trends anzupassen, ist entscheidend", sagt Junkichi Yoshida, Executive Officer und COO der Printing Solutions Division bei Epson. „Unser Ziel ist es, das Wachstum des On-Demand-Farbdrucks in verschiedenen Unternehmen und Anwendungen voranzutreiben, indem wir die Qualität unserer Etikettendrucktechnologie weiter verbessern und sowohl die Hardware als auch die Lösungen optimieren. Diese Partnerschaft mit Loftware ist für unsere künftige Geschäftsentwicklung von entscheidender Bedeutung, denn durch die Bereitstellung von Cloud Print können unsere Colorworks-Drucker mit den Systemen von Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen verbunden werden."

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit größte Cloud-basierte Anbieter für Enterprise Labeling und Artwork Management und bietet eine End-to-End-Plattform für Etikettierlösungen für Unternehmen jeder Größe. Loftware ist mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit vertreten und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierungsproblemen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management sowie von Clinical Trials Labeling und Content Management ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die verarbeitende Industrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.

Informationen zu Epson

Epson ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, dessen Philosophie der effizienten, kompakten und präzisen Innovation das Leben bereichert und zur Schaffung einer besseren Welt beiträgt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch Innovationen in den Bereichen Heim- und Bürodruck, kommerzieller und industrieller Druck, Fertigung, Visualisierung und Lifestyle. Das Ziel von Epson ist es, bis 2050 kohlenstoffneutral zu werden und auf die Nutzung erschöpflicher unterirdischer Ressourcen wie Öl und Metall zu verzichten. Unter der Leitung der Japan-basierten Seiko Epson Corporation erwirtschaftet die weltweite Epson Group einen Jahresumsatz von mehr als 1 Trillion YPN. corporate.epson/en/

Medienkontakte:

Laura Hindley, Loftware Senior PR & Communications Manager, [email protected]

